[{"available":true,"c_guid":"ee25e993-9862-4bef-a7f7-44e36682d7a6","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Simán győzött a Liverpool és mivel az Arsenal botlott a Nottingham otthonában, így már 13 pont a listavezető előnye. ","shortLead":"Simán győzött a Liverpool és mivel az Arsenal botlott a Nottingham otthonában, így már 13 pont a listavezető előnye. ","id":"20250226_Liverpool-FC-Newcastle-United-Premier-League-angol-labdarugo-bajnoksag-Szoboszlai-Dominik-gol-Alexis-Mac-Allister-gyozelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee25e993-9862-4bef-a7f7-44e36682d7a6.jpg","index":0,"item":"ab59c9f4-f632-4e56-807c-99b81baf912d","keywords":null,"link":"/sport/20250226_Liverpool-FC-Newcastle-United-Premier-League-angol-labdarugo-bajnoksag-Szoboszlai-Dominik-gol-Alexis-Mac-Allister-gyozelem-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 23:09","title":"Lehengerlő formában van Szoboszlai Dominik, a Newcastle elleni rangadón megszerezte a Liverpool 100. gólját a szezonban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Trump mandátuma az, hogy tegye újra naggyá Amerikát, és hogy Amerika érdekei az elsők. Ezzel máris megbukott. Vélemény.","shortLead":"Trump mandátuma az, hogy tegye újra naggyá Amerikát, és hogy Amerika érdekei az elsők. Ezzel máris megbukott. Vélemény.","id":"20250227_hvg-Tota-W-Arpad-Nincs-uj-vilagrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26.jpg","index":0,"item":"b135c801-db7c-400f-9f5f-90b291c7a09e","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-Tota-W-Arpad-Nincs-uj-vilagrend","timestamp":"2025. február. 27. 08:30","title":"Tóta W. Árpád: Nincs új világrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6af22b-7069-4b59-877c-c70447ed666c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 40 napos böjtnek több évszázados hagyománya van, és nem csak a lelki, hanem a testi megtisztulásban is segít. Táplálkozástudományi szakembert kérdeztünk arról, miért érdemes böjtölni, akkor is, ha nem vagyunk vallásosak.","shortLead":"A 40 napos böjtnek több évszázados hagyománya van, és nem csak a lelki, hanem a testi megtisztulásban is segít...","id":"20250227_40-napos-husveti-bojt-szabalyai-hatasa-mit-lehet-enni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f6af22b-7069-4b59-877c-c70447ed666c.jpg","index":0,"item":"7fd569be-e4a5-498f-97fc-7b9e8e1b6502","keywords":null,"link":"/elet/20250227_40-napos-husveti-bojt-szabalyai-hatasa-mit-lehet-enni","timestamp":"2025. február. 27. 07:01","title":"Ha eddig nem tette, idén próbálja ki a 40 napos böjtöt húsvét előtt, az egészsége biztosan megköszöni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70447ef3-8aca-4755-9f05-7078a846c398","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy ideje zavaros akciókat bonyolító korábbi önkormányzati képviselő is szeretett volna Gulyás Gergelytől kérdezni.","shortLead":"Az egy ideje zavaros akciókat bonyolító korábbi önkormányzati képviselő is szeretett volna Gulyás Gergelytől kérdezni.","id":"20250227_Szabo-Balint-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70447ef3-8aca-4755-9f05-7078a846c398.jpg","index":0,"item":"4067f275-508c-4cd8-b4c8-0a7580b9fa72","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Szabo-Balint-kormanyinfo","timestamp":"2025. február. 27. 14:24","title":"Szabó Bálint most a kormányinfón okozott botrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473993cf-6552-4308-aeac-df1dc289283e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A legtöbben ígéretük ellenére elmulasztották elhagyni az országot, de több külföldi embercsempészt amiatt vittek vissza a börtönbe, mert újra embert csempészett vagy éppen lopott – derült ki a HVG által kikért adatokból.","shortLead":"A legtöbben ígéretük ellenére elmulasztották elhagyni az országot, de több külföldi embercsempészt amiatt vittek vissza...","id":"20250227_Bolti-lopas-miatt-is-vittek-vissza-a-bortonbe-korabban-szelnek-eresztett-kulfoldi-embercsempeszeket-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/473993cf-6552-4308-aeac-df1dc289283e.jpg","index":0,"item":"f8c4513a-bb53-4d61-bbf4-eea4c73b163a","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Bolti-lopas-miatt-is-vittek-vissza-a-bortonbe-korabban-szelnek-eresztett-kulfoldi-embercsempeszeket-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 05:30","title":"Bolti lopás miatt is vittek vissza a börtönbe korábban szélnek eresztett külföldi embercsempészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9625be-8c91-46e6-be63-369154891abb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Stellantis konszern sportos olasz márkája nehéz időket él át mostanság.","shortLead":"A Stellantis konszern sportos olasz márkája nehéz időket él át mostanság.","id":"20250227_beszakadtak-a-maserati-eladasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e9625be-8c91-46e6-be63-369154891abb.jpg","index":0,"item":"c1fedfd5-957b-425f-8b3e-402d8a498077","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_beszakadtak-a-maserati-eladasok","timestamp":"2025. február. 27. 07:59","title":"Beszakadtak a Maserati-eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc6c08e-dfcf-4138-ab04-9f329cde0cc5","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A játékvezetők a Crvena zvezda 17 játékosa közül 14-et állítottak ki a múlt szombati bajnokin.","shortLead":"A játékvezetők a Crvena zvezda 17 játékosa közül 14-et állítottak ki a múlt szombati bajnokin.","id":"20250228_jegkorong-u14-vasas-crvena-zvezda-verekedes-eltiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc6c08e-dfcf-4138-ab04-9f329cde0cc5.jpg","index":0,"item":"d28abedf-05ab-4089-b0dc-e9ef6b0ca30e","keywords":null,"link":"/sport/20250228_jegkorong-u14-vasas-crvena-zvezda-verekedes-eltiltas","timestamp":"2025. február. 28. 18:37","title":"Összesen 69 mérkőzésre meszelték el a Vasas elleni U14-es hokimeccsen verekedő szerb játékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d096121-8504-469f-a608-5e164b353870","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „az embereknek” hozzá hasonlóan borzasztóan rossz a véleménye az Európai Unióról.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „az embereknek” hozzá hasonlóan borzasztóan rossz a véleménye az Európai...","id":"20250227_gulyas-gergely-brusszel-illiberalis-magyarorszag-liberalis-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d096121-8504-469f-a608-5e164b353870.jpg","index":0,"item":"df9542f4-e6ce-427a-9200-23b1c75f8343","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_gulyas-gergely-brusszel-illiberalis-magyarorszag-liberalis-europai-unio","timestamp":"2025. február. 27. 07:08","title":"Gulyás Gergely: Valójában Brüsszel az illiberális, Magyarország liberális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]