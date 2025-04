Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a63910ac-a916-4cd1-8d67-caa4f8deeb13","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nem könnyű eligazodni a vámháborús fenyegetésekben: az USA legtöbb új vámja és néhány más ország válasza néhány órája lépett érvénybe, néhány másik már hetek vagy napok óta hatályos, akad, ami a jövő héten élesedik, de még olyan is, amelyet csak decemberre ígérnek, hátha addig sikerül tárgyalni. Rendet vágunk a nyilatkozatháborúban.","shortLead":"Nem könnyű eligazodni a vámháborús fenyegetésekben: az USA legtöbb új vámja és néhány más ország válasza néhány órája...","id":"20250409_trump-usa-vamok-eles-fenyegetes-kina-eu-kanada-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a63910ac-a916-4cd1-8d67-caa4f8deeb13.jpg","index":0,"item":"16a98a3c-4a8f-4313-a9ce-bbe0d00dbf69","keywords":null,"link":"/360/20250409_trump-usa-vamok-eles-fenyegetes-kina-eu-kanada-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 09. 13:22","title":"Ma reggeltől éles Trump legtöbb új vámja – mutatjuk, mit kell már fizetni, és mi az, ami még csak fenyegetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01d3362-f469-4502-b45d-6b57991a663a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Állítólag az amerikai űrhaderőt is aggasztja három orosz műhold mozgása, melyek közül egy egy titkos objektumot is elengedett a közelmúltban.","shortLead":"Állítólag az amerikai űrhaderőt is aggasztja három orosz műhold mozgása, melyek közül egy egy titkos objektumot is...","id":"20250409_oroszorszag-koszmosz-muholdak-rejtelyes-objektum-levalas-gyakorlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f01d3362-f469-4502-b45d-6b57991a663a.jpg","index":0,"item":"f0b387c8-2587-47e9-acd3-b11c640ab456","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_oroszorszag-koszmosz-muholdak-rejtelyes-objektum-levalas-gyakorlat","timestamp":"2025. április. 09. 09:03","title":"Mégis mi lehet? Rejtélyes rakományt engedett szabadon egy orosz műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342c486c-6a45-4bd0-bbf1-5aad8aa8c3e9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A felszámolók az épületeket, az eszközöket és az engedélyeket kínálják eladásra, illetve egyelőre csak felmérik, van-e egyáltalán komolyan vehető érdeklődő.","shortLead":"A felszámolók az épületeket, az eszközöket és az engedélyeket kínálják eladásra, illetve egyelőre csak felmérik, van-e...","id":"20250408_dunaferr-felszamolo-eladas-dunai-vasmu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/342c486c-6a45-4bd0-bbf1-5aad8aa8c3e9.jpg","index":0,"item":"57357e86-57e6-4040-a484-0dbd7da0f261","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_dunaferr-felszamolo-eladas-dunai-vasmu-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 17:05","title":"Újra eladósorba került az egykori Dunaferr, az építményeket leválasztják a telkekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb01ed5-33db-4478-a9d7-d63dc0774bf1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy biztonsági rés miatt veszélyes fájlokkal fertőzhetik meg a felhasználók eszközeit a támadók, érdemes mihamarabb telepíteni az elérhető WhatsApp-frissítést.","shortLead":"Egy biztonsági rés miatt veszélyes fájlokkal fertőzhetik meg a felhasználók eszközeit a támadók, érdemes mihamarabb...","id":"20250409_meta-whatsapp-windows-app-biztonsagi-res-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beb01ed5-33db-4478-a9d7-d63dc0774bf1.jpg","index":0,"item":"ca276780-769a-49d8-9376-84dcee7af9db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_meta-whatsapp-windows-app-biztonsagi-res-javitas","timestamp":"2025. április. 09. 11:03","title":"Vészfrissítést kapott a WhatsApp, komoly veszély leselkedik a felhasználókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c116ba-9da6-41cb-b385-01a049d2cd1e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A baleset után meglépett, de gyorsan megtalálták.","shortLead":"A baleset után meglépett, de gyorsan megtalálták.","id":"20250408_Elkotott-buszt-gyerek-Szolnokon-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c116ba-9da6-41cb-b385-01a049d2cd1e.jpg","index":0,"item":"8e52bc9b-d8bf-42e5-b177-0d68ecde3bef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Elkotott-buszt-gyerek-Szolnokon-baleset","timestamp":"2025. április. 08. 11:49","title":"Elkötött egy buszt egy gyerek Szolnokon, majd kettétört vele egy villanypóznát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea8ce03-c43e-48a3-998b-d55a2efec462","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Szalay-Bobrovniczky Kristóf által megvásárolt csehországi repülőgépgyárba látogatott a két védelmi miniszter.","shortLead":"A Szalay-Bobrovniczky Kristóf által megvásárolt csehországi repülőgépgyárba látogatott a két védelmi miniszter.","id":"20250409_AERO-Vodochody-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-csehorszag-szlovakia-L39NG-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ea8ce03-c43e-48a3-998b-d55a2efec462.jpg","index":0,"item":"48e99e95-8d91-480e-ac3e-9ec4bbaea5da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_AERO-Vodochody-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-csehorszag-szlovakia-L39NG-gyar","timestamp":"2025. április. 09. 18:16","title":"A Magyar Honvédségnek szánt gépekkel fotózkodott a cseh és a szlovák miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jelentős hatása van az árrés csökkentésének abban, hogy lassult az infláció – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium, pedig a legtöbb élelmiszer még az előtt bekerült az adatbázisba, hogy az új árrésszabály életbe lépett volna.","shortLead":"Jelentős hatása van az árrés csökkentésének abban, hogy lassult az infláció – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium...","id":"20250408_NGM-inflacio-letores-modszertan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"b3e2f780-e4de-402f-8a27-0f74c07f4f9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_NGM-inflacio-letores-modszertan","timestamp":"2025. április. 08. 10:25","title":"Úgy büszkélkedik az NGM az infláció letörésével, mintha nem olvasták volna el, hogyan számolta ki a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77bed7b-0e9f-4b82-a584-045c7fb0c779","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"12 pontban kért helyreigazítást, de a bíróság ezt elutasította.","shortLead":"12 pontban kért helyreigazítást, de a bíróság ezt elutasította.","id":"20250408_Jogerosen-pert-nyert-az-Eduline-a-Jaszberenyi-Tankeruleti-Kozpont-korabbi-szakmai-igazgatohelyettesevel-szemben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b77bed7b-0e9f-4b82-a584-045c7fb0c779.jpg","index":0,"item":"22499649-952a-4358-8260-b1ba11f36516","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Jogerosen-pert-nyert-az-Eduline-a-Jaszberenyi-Tankeruleti-Kozpont-korabbi-szakmai-igazgatohelyettesevel-szemben","timestamp":"2025. április. 08. 14:07","title":"Jogerősen pert nyert az Eduline a Jászberényi Tankerületi Központ korábbi szakmai igazgatóhelyettesével szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]