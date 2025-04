Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a8d2c452-92ac-4277-b3c5-d2c1eb5b187e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ők nem elmaradó inflációs díjkorrekcióról írnak, hanem olyan kedvezményt nyújtanak, aminek értéke megegyezik a korrekció mértékével.","shortLead":"Ők nem elmaradó inflációs díjkorrekcióról írnak, hanem olyan kedvezményt nyújtanak, aminek értéke megegyezik...","id":"20250409_telekommunikacio-arstop-yettel-kedvezmeny-gazdasag-kkv-inflacio-letorese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8d2c452-92ac-4277-b3c5-d2c1eb5b187e.jpg","index":0,"item":"9de8b02a-90e9-46fb-949a-1d1940cc2e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_telekommunikacio-arstop-yettel-kedvezmeny-gazdasag-kkv-inflacio-letorese","timestamp":"2025. április. 09. 12:07","title":"Utolsóként jelentette be a Yettel a saját árstopját, másként is csinálja, mint a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vesztett értékéből az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is.","shortLead":"Vesztett értékéből az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is.","id":"20250409_bet-tozsde-otp-mol-richter-telekom-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"5291e385-f447-45f3-b61b-ae11d8b8126f","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_bet-tozsde-otp-mol-richter-telekom-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 11:37","title":"Ismét padlóra küldte a magyar tőzsdét a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6008f93-9fd7-46a2-8c7e-9dceb61695fa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Még senki sem tudja, hogy fellendülést vagy általános recessziót és inflációt hoz-e Trump vámpolitikája. A szabadkereskedelem mindenhatóságának eltörlése azt jelentené, hogy a fejlődés iránya nem a fair, fenntartható gazdaság. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Még senki sem tudja, hogy fellendülést vagy általános recessziót és inflációt hoz-e Trump vámpolitikája...","id":"20250410_hvg-Hamvay-Peter-Szabadulas-a-nagysagtol-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6008f93-9fd7-46a2-8c7e-9dceb61695fa.jpg","index":0,"item":"92d7076f-e774-45dc-9b72-8d04e6497a75","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-Hamvay-Peter-Szabadulas-a-nagysagtol-Fulszoveg","timestamp":"2025. április. 10. 08:00","title":"Hamvay Péter: A nacionalista és erőből diktált önzés rendszere jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A New York Times háromszoros Pulitzer-díjas elemzője gyomorforgatónak és lehangolónak tartja a képeket Donald Trump és Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő fehér házi találkozójáról. Szerinte a két politikus csúnya világ felé tart.","shortLead":"A New York Times háromszoros Pulitzer-díjas elemzője gyomorforgatónak és lehangolónak tartja a képeket Donald Trump és...","id":"20250409_trump-netanjahu-thomas-friedman-nyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1.jpg","index":0,"item":"935a1d5c-4389-41be-b186-62960c7c2516","keywords":null,"link":"/360/20250409_trump-netanjahu-thomas-friedman-nyt","timestamp":"2025. április. 09. 14:46","title":"\"Ez életünk harca. Mindenben benne vagyok – nem vagyok fáradt. És ti?\" – Thomas Friedman azoknak üzen, akiknek nem kell Trump világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","id":"20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2.jpg","index":0,"item":"c121c0ea-db1a-4da9-9f91-c3737f2fde34","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","timestamp":"2025. április. 10. 09:41","title":"Megtiszteltetésnek veszi Manfred Weber, hogy az orbáni propaganda célpontja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843a95fd-9fc3-49c9-ba8a-5fbe53d4da2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többi intézménytípusban is hasonló korban vannak a pedagógusok, sőt a szakszervezetek szerint lehet, hogy a gimnáziumokban még idősebb generáció tanít.","shortLead":"A többi intézménytípusban is hasonló korban vannak a pedagógusok, sőt a szakszervezetek szerint lehet...","id":"20250410_Otven-evnel-idosebb-a-tanarok-fele-az-altalanos-iskolakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/843a95fd-9fc3-49c9-ba8a-5fbe53d4da2f.jpg","index":0,"item":"6fcc9800-e12b-45cc-95e3-4c0c2d9e26a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Otven-evnel-idosebb-a-tanarok-fele-az-altalanos-iskolakban","timestamp":"2025. április. 10. 07:27","title":"Ötven évnél idősebb a tanárok fele az általános iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769e4070-a16e-4ac6-bc09-2038ab6c708a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A republikánusok képviselőházi bizottsága előtt beszélő Trump egy óvatlan elszólással a vámpolitikáját úgy jellemezte, hogy háború a világ ellen, majd gyorsan visszakozott, és kijelentette, hogy egyáltalán nincs szó semmiféle háborúról.","shortLead":"A republikánusok képviselőházi bizottsága előtt beszélő Trump egy óvatlan elszólással a vámpolitikáját úgy jellemezte...","id":"20250409_trump-seggnyalas-vamhaboru-gunyolodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769e4070-a16e-4ac6-bc09-2038ab6c708a.jpg","index":0,"item":"c903f166-da29-48a9-a143-155c997ca46a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_trump-seggnyalas-vamhaboru-gunyolodas","timestamp":"2025. április. 09. 11:53","title":"Trump: Hívogatnak az országok, hogy kinyalják a seggemet egy alkuért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2678947b-c624-4292-b539-3cb0bfdd6b8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ítélet szerint James Toback forgatókönyvíró-rendező rengeteg nő ellen követett el négy évtizeden át szexuális erőszakot. ","shortLead":"Az ítélet szerint James Toback forgatókönyvíró-rendező rengeteg nő ellen követett el négy évtizeden át szexuális...","id":"20250410_40-no-vadolta-meg-szexualis-zaklatassal-17-milliard-dollart-kell-fizetnie-az-Oscar-ra-jelolt-filmesnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2678947b-c624-4292-b539-3cb0bfdd6b8d.jpg","index":0,"item":"babdd25e-046d-431f-ba17-80d133d606a6","keywords":null,"link":"/elet/20250410_40-no-vadolta-meg-szexualis-zaklatassal-17-milliard-dollart-kell-fizetnie-az-Oscar-ra-jelolt-filmesnek","timestamp":"2025. április. 10. 10:55","title":"40 nő vádolta meg szexuális zaklatással, 1,7 milliárd dollárt kell fizetnie az Oscar-díjra jelölt filmesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]