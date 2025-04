Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c6cdfd7e-0a18-4b8d-9861-48bc77c61635","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szombat reggel 3,3 magnitúdójú földrengés volt a magyar-szerb-román hármashatár közelében – közölte HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma és a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).","shortLead":"Szombat reggel 3,3 magnitúdójú földrengés volt a magyar-szerb-román hármashatár közelében – közölte HUN-REN...","id":"20250412_Foldrenges-volt-a-magyar-hatar-kozeleben-itthon-is-erezni-lehetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6cdfd7e-0a18-4b8d-9861-48bc77c61635.jpg","index":0,"item":"3668681d-d3e2-4360-8ce7-b53747e0b11f","keywords":null,"link":"/zhvg/20250412_Foldrenges-volt-a-magyar-hatar-kozeleben-itthon-is-erezni-lehetett","timestamp":"2025. április. 12. 09:15","title":"Földrengés volt a magyar határ közelében, itthon is érezni lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d42774-f87f-45d9-a892-15d5997cf9f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy rossz keresztpassz és egy üres kapus gól pecsételte meg a csapat sorsát.","shortLead":"Egy rossz keresztpassz és egy üres kapus gól pecsételte meg a csapat sorsát.","id":"20250411_magyar-noi-jegkorong-valogatott-japan-vilagbajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0d42774-f87f-45d9-a892-15d5997cf9f5.jpg","index":0,"item":"ad19f02a-263f-4cf0-ae34-c35fbe9451d8","keywords":null,"link":"/sport/20250411_magyar-noi-jegkorong-valogatott-japan-vilagbajnoksag","timestamp":"2025. április. 11. 14:16","title":"Második meccsét is elvesztette az elitvébén a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e983f90b-5fd2-4fe1-aaae-6e60b8676d96","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Repült is a helyszíni bírság és a büntetőpontok. ","shortLead":"Repült is a helyszíni bírság és a büntetőpontok. ","id":"20250411_gyorshajtas-rendorseg-sebessegmeres-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e983f90b-5fd2-4fe1-aaae-6e60b8676d96.jpg","index":0,"item":"d5f89544-ef0f-4172-9a8a-851b83556ebb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_gyorshajtas-rendorseg-sebessegmeres-birsag","timestamp":"2025. április. 11. 12:39","title":"Hatezernél is több gyorshajtót mértek be a Speedmarathonon, előtte valaki 214-gyel repesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ecce1f-ac4d-4619-a786-c8c8f5721d95","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Az egészséges agy lényegében végtelen mennyiségű információt képes megjegyezni, más kérdés, hogy ezek közül mit tudunk később felidézni. A jó hír, hogy a memória fejleszthető, egyesek szerint akár egyetlen egyszerű szabállyal is.","shortLead":"Az egészséges agy lényegében végtelen mennyiségű információt képes megjegyezni, más kérdés, hogy ezek közül mit tudunk...","id":"20250411_memoria-javito-emlekezet-fejlesztese-trukk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1ecce1f-ac4d-4619-a786-c8c8f5721d95.jpg","index":0,"item":"0ab61454-b486-4e7a-87bf-7c54794e39ff","keywords":null,"link":"/elet/20250411_memoria-javito-emlekezet-fejlesztese-trukk","timestamp":"2025. április. 11. 05:30","title":"Képtelen megjegyezni a dolgokat? Ezzel a trükkel egyszerűen fejlesztheti a memóriáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350a4cd4-0ffa-4846-a634-054ef536e037","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagennek mostanság igen jól megy a saját hazájában, a legkelendőbb modell a Golf.","shortLead":"A Volkswagennek mostanság igen jól megy a saját hazájában, a legkelendőbb modell a Golf.","id":"20250411_volkswagenek-uraljak-a-nemet-eladasi-listakat-de-nem-elektromosak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/350a4cd4-0ffa-4846-a634-054ef536e037.jpg","index":0,"item":"4ff2fb57-9dac-4741-8237-2967545c7074","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_volkswagenek-uraljak-a-nemet-eladasi-listakat-de-nem-elektromosak","timestamp":"2025. április. 11. 07:21","title":"VW-k uralják a német eladási listákat, de nem elektromosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazai nemzetközi jogászok közös nyilatkozatban álltak ki a Nemzetközi Büntetőbíróság mellett, amely szervezetből éppen kilépni készül Magyarország. Az aláírók között van az államfő lánya, Sulyok Katalin és a férje is. Az aláírók bírálták a magyar állampolgárság felfüggesztését is, mondván: ez a nemzetközi jogban példátlan.","shortLead":"Hazai nemzetközi jogászok közös nyilatkozatban álltak ki a Nemzetközi Büntetőbíróság mellett, amely szervezetből éppen...","id":"20250411_sulyok-katalin-sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-allasfoglalas-nemzetkozi-buntetobirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b.jpg","index":0,"item":"9d233b66-6d43-43d4-b2fe-ea98f6ef6a64","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_sulyok-katalin-sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-allasfoglalas-nemzetkozi-buntetobirosag","timestamp":"2025. április. 11. 12:01","title":"Sulyok Tamás lánya és veje is aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróság melletti állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke azt állította: a miniszterelnök arra utasította Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy bocsásson ki 20 ezer letelepedési kötvényt, ami által 2000 milliárd forintnyi hitelhez jutna az ország. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke azt állította: a miniszterelnök arra utasította Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert...","id":"20250412_magyar-peter-letelepedesi-kotveny-nagy-marton-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7.jpg","index":0,"item":"75b85ec6-d43d-46bd-aa14-e52b5d083094","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_magyar-peter-letelepedesi-kotveny-nagy-marton-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 12. 12:01","title":"Magyar Péter szerint Orbánék újra visszahoznák a letelepedési kötvényeket, hogy 2000 milliárd forintnyi hitelt vegyenek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négyszázmillió forint kárt okoztak azok a különféle márkajelzésű – Adidas, Nike, Louis Vuitton, Givenchy, Ralph Lauren – hamis termékek, amiket a pénzügyőrök lefoglaltak.","shortLead":"Több mint négyszázmillió forint kárt okoztak azok a különféle márkajelzésű – Adidas, Nike, Louis Vuitton, Givenchy...","id":"20250411_Negymilliard-forintnyi-kerdeses-eredetu-arut-foglaltak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942.jpg","index":0,"item":"ba48bab9-015a-4603-b4d4-32ed00425aa9","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Negymilliard-forintnyi-kerdeses-eredetu-arut-foglaltak-le","timestamp":"2025. április. 11. 08:30","title":"Hamis luxus: négymilliárd forintnyi árut foglalt le a NAV távol-keleti cégektől Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]