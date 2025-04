Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"335dd0a5-452a-4b9f-b220-2862b44c555e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s képviselő a jóformán üres teremnek tette le a képviselői esküjét, mert a fideszesek tüntetőleg kivonultak.","shortLead":"A DK-s képviselő a jóformán üres teremnek tette le a képviselői esküjét, mert a fideszesek tüntetőleg kivonultak.","id":"20250414_varju-laszlo-eskutetel-parlament-dk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/335dd0a5-452a-4b9f-b220-2862b44c555e.jpg","index":0,"item":"e733fe62-56b1-4611-87c5-bc2ac55d3c26","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_varju-laszlo-eskutetel-parlament-dk-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 18:58","title":"Szinte egyedül maradt Varju László a Parlamentben az eskütételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406d6b5b-dbb9-4f27-b264-df9757760eb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint az EP-képviselőjük nem is azt mondta, amivel Orbánék vádolják: hogy örülnek az uniós pénzek felfüggesztésének.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint az EP-képviselőjük nem is azt mondta, amivel Orbánék vádolják: hogy örülnek az uniós pénzek...","id":"20250414_magyar-peter-atv-kollar-kinga-unios-penzek-orszagjaras-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/406d6b5b-dbb9-4f27-b264-df9757760eb6.jpg","index":0,"item":"698ba180-4ae4-4e52-b9f4-4ea9a6d198da","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_magyar-peter-atv-kollar-kinga-unios-penzek-orszagjaras-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 14. 22:19","title":"Magyar Péter Kollár Kinga felszólalásáról: Én nyilván nem így fogalmaztam volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A készülő sorozatban J. 