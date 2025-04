Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"73e0d7c1-e622-4317-9537-353e01e834e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Oscar Piastri szezonbeli második sikerét aratta, mellette George Russell és Lando Norris állhatott fel a dobogóra.","shortLead":"Oscar Piastri szezonbeli második sikerét aratta, mellette George Russell és Lando Norris állhatott fel a dobogóra.","id":"20250413_forma-1-bahreini-nagydij-oscar-piastri-mclaren-george-russell-lando-norris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73e0d7c1-e622-4317-9537-353e01e834e1.jpg","index":0,"item":"67d58ffb-9939-40c4-a753-4cf6b1f786ff","keywords":null,"link":"/sport/20250413_forma-1-bahreini-nagydij-oscar-piastri-mclaren-george-russell-lando-norris","timestamp":"2025. április. 13. 19:07","title":"Forma-1: Az élről rajtoló Piastri behúzta a bahreini nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e284a227-39c4-4e23-8241-8e9148a24aad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csillag István volt közlekedési és gazdasági miniszter szerint az MNB-alapítványok nem véletlenül azután jöttek létre, hogy Simicska Lajos eltűnt a színről, a létrehozásukat azonban Varga Mihálynak és Orbán Viktornak is jóvá kellett hagnyia.","shortLead":"Csillag István volt közlekedési és gazdasági miniszter szerint az MNB-alapítványok nem véletlenül azután jöttek létre...","id":"20250413_csillag-istvan-mnb-alapitvanyok-matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e284a227-39c4-4e23-8241-8e9148a24aad.jpg","index":0,"item":"0b5f879f-0963-4f4d-921c-45f93f386bfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_csillag-istvan-mnb-alapitvanyok-matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 13. 15:15","title":"Csillag István: Orbánnak is jóvá kellett hagynia az MNB-alapítványokat, de nem erre a célra szánták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a5d1f8-a826-473e-a465-3af5e2006c05","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"„Most, 2025-ben egy másik országból és egy másik időből szólalnak meg ezek az interjúk” – írja a minap, Esterházy Péter hetvenötödik szülinapjára megjelent Vanni van című kötet előszavában a szerkesztő, Pál Sándor Attila. A bibliográfiából kiderül, a resztliből több további könyv összejönne. És persze nem resztli lenne. Sem a kötetben, sem a bibliográfiában nem szerepelnek viszont azok a beszélgetések és fellépések, amelyeket az internet szerencsére megőrzött. Ezekből válogattunk, hogy a virtuális térben együtt ünnepeljünk az 1950. április 14-én született íróval, aki 2016. július 14-én hosszú és nyilvánosan követhetővé tett betegsége hunyt el. Megtekintésre (újranézésre?) ajánljuk egyetemi előadását is.","shortLead":"„Most, 2025-ben egy másik országból és egy másik időből szólalnak meg ezek az interjúk” – írja a minap, Esterházy Péter...","id":"20250414_Kutya-nehez-ugy-hazudni-ha-az-ember-nem-osmeri-az-igazsagot-Best-of-Esterhazy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2a5d1f8-a826-473e-a465-3af5e2006c05.jpg","index":0,"item":"008f8bab-a4be-45c3-ae06-5ee5f46e91a7","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_Kutya-nehez-ugy-hazudni-ha-az-ember-nem-osmeri-az-igazsagot-Best-of-Esterhazy","timestamp":"2025. április. 14. 11:27","title":"„Kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot” – Best of Esterházy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6aede7b-cac1-4c19-b778-b6d2617ef483","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"„A dinoszaurusz belépett az atomkutató intézetbe, és köszönt a portásoknak. Azok visszaköszöntek, hogy jó napot, igazgató úr.” Az én hetem című sorozatunkban a héten Lackfi János írását mutatjuk be, amelyhez a következő szavakból merített ihletet: vámaggedon, kétharmadközeli, szavajárása, óriásfarkas, Születésnapomra.","shortLead":"„A dinoszaurusz belépett az atomkutató intézetbe, és köszönt a portásoknak. Azok visszaköszöntek, hogy jó napot...","id":"20250413_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6aede7b-cac1-4c19-b778-b6d2617ef483.jpg","index":0,"item":"f72c6bf5-ecc2-4a4a-b617-0ca14f545afc","keywords":null,"link":"/360/20250413_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. április. 13. 17:30","title":"A vér kacskaringós alakzata – Az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8042066a-aa73-4c0a-a876-dd9b24ed039e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Wera Hobhouse bűne az lehetett, hogy az emberi jogok helyzetét firtatta Kínában.","shortLead":"Wera Hobhouse bűne az lehetett, hogy az emberi jogok helyzetét firtatta Kínában.","id":"20250414_Nem-engedtek-be-Hongkongba-egy-brit-kepviselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8042066a-aa73-4c0a-a876-dd9b24ed039e.jpg","index":0,"item":"0edc8c7a-313d-4eda-9736-5b7e1b44d8a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Nem-engedtek-be-Hongkongba-egy-brit-kepviselot","timestamp":"2025. április. 14. 10:46","title":"Nem engedtek be Hongkongba egy brit képviselőt, aki újszülött unokáját akarta meglátogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88667923-0ae4-4478-9ad3-a62e4d00c5bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Slovan Bratislava szurkolóinak élőképén Magyarország helyett Mongólia szerepel.","shortLead":"A Slovan Bratislava szurkolóinak élőképén Magyarország helyett Mongólia szerepel.","id":"20250413_dunaszerdahely-dac-slovan-bratislava-szlovakia-magyargyulolet-foci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88667923-0ae4-4478-9ad3-a62e4d00c5bd.jpg","index":0,"item":"042bbf99-8fe5-4064-b9c6-83584187b51e","keywords":null,"link":"/elet/20250413_dunaszerdahely-dac-slovan-bratislava-szlovakia-magyargyulolet-foci","timestamp":"2025. április. 13. 18:48","title":"Panaszt tett a DAC a Slovan-szurkolók magyarellenes koreográfiája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03de63c9-3a9f-4463-9d56-be96f5cbf202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Töll László a muhi csatából vezette le mindezt.","shortLead":"Töll László a muhi csatából vezette le mindezt.","id":"20250415_toll-laszlo-miniszteri-biztos-kulfoldon-letelepedok-arulas-muhi-csata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03de63c9-3a9f-4463-9d56-be96f5cbf202.jpg","index":0,"item":"bf6bbe2a-562c-4fb2-af62-2aab91115921","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_toll-laszlo-miniszteri-biztos-kulfoldon-letelepedok-arulas-muhi-csata","timestamp":"2025. április. 15. 13:09","title":"A miniszteri biztos szerint árulást követ el minden magyar, aki külföldön telepedik le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aedb0f81-2e1d-464c-99ec-d66582a40a8e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Elfogták azt a férfit, aki Molotov-koktéllal támadta meg Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó házát.","shortLead":"Elfogták azt a férfit, aki Molotov-koktéllal támadta meg Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó házát.","id":"20250414_kalapacs-pennsylvaniai-kormanyzo-gyujtogato-josh-shapiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aedb0f81-2e1d-464c-99ec-d66582a40a8e.jpg","index":0,"item":"f8623e0f-1751-46f6-8c03-f9bcb594f50f","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_kalapacs-pennsylvaniai-kormanyzo-gyujtogato-josh-shapiro","timestamp":"2025. április. 14. 14:53","title":"Kalapáccsal akarta agyonverni a pennsylvaniai kormányzót a gyújtogató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]