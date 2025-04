Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c9b36155-c2d5-4460-9e33-3db8d2799d07","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Felmérik, hogy tudnak-e spanyolul, képesek-e használni a helymeghatározó applikációkat, illetve ismerik-e az útvonalakat.","shortLead":"Felmérik, hogy tudnak-e spanyolul, képesek-e használni a helymeghatározó applikációkat, illetve ismerik-e...","id":"20250415_Vizsgazniuk-kell-a-madridi-Uber-soforoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9b36155-c2d5-4460-9e33-3db8d2799d07.jpg","index":0,"item":"eda331d3-a3f6-4117-9fc1-5254d8b5eac1","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Vizsgazniuk-kell-a-madridi-Uber-soforoknek","timestamp":"2025. április. 15. 08:42","title":"Vizsgázniuk kell a madridi Uber-sofőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ab1ee7-168e-4551-a335-687c7dcd0f8d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Előzetes időpontfoglalással, a látogatók nyomon követésével, a távolabbról érkezők drágább belépti díjával és vidékre utaztatott festményekkel is próbálják kezelni a világban a népszerű múzeumokat ellepő turistaáradatot. 