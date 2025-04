Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2e995d8-a8ec-404e-ba28-57675c5c4322","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Már Donald Trump asztalán volt a TikTok eladásáról szóló alku, a kínai fél azonban az utolsó pillanatban kihátrált, mivel a vámok bevezetése után túl nagy arcvesztést jelentett volna az üzlet. Az elnök így kénytelen volt újabb 75 nap haladékot adni, kérdés, hogy meglágyul-e a kínaiak szíve, miközben a vámok azóta csak tovább emelkedtek, miközben az oldal lelkét jelentő algoritmusról továbbra sem szeretnének lemondani. Mindeközben Trumpnak amerikai befektetőket kell toboroznia, már felmerült az Amazon, Elon Musk és MrBeast neve is. Borsfay-Horváth Judittal, a MOHU hulladékkezelési szakértőjével beszélgettünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, a lakosság tudatosságának jelentőségéről és az ígéretes fejlesztésekről. Az igazán nagy szponzorpénzek menetrend szerint landoltak a külügyminiszter testvérének cégénél és a Rogán Antalt helikoptereztető családi vállalkozásnál. Egy gyerekkórház is kapott, de ehhez képest csak aprópénzt. Az igazán nagy...","id":"20250421_szerencsejatekzrt-tamogatas-szijjarto-testvere-rogan-ner-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66790440-0974-4c10-9221-30b10fe22532.jpg","index":0,"item":"9403db53-90a3-49a1-9318-a053d472e057","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_szerencsejatekzrt-tamogatas-szijjarto-testvere-rogan-ner-korrupcio","timestamp":"2025. április. 21. 10:00","title":"Szijjártó testvérének cége és a Rogánt reptető családi vállalkozás is megkapta a szokásos tízmillióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5531c861-db85-42a7-8860-3a44d87a0131","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás azonosított egy génvariánst, amely hajlamosít az elhízásra mind az emberek, mind a Nagy-Britanniában kitenyésztett labradorok esetében.","shortLead":"Egy új kutatás azonosított egy génvariánst, amely hajlamosít az elhízásra mind az emberek, mind a Nagy-Britanniában...","id":"20250420_kozos-genvarians-hizas-emberek-labradorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5531c861-db85-42a7-8860-3a44d87a0131.jpg","index":0,"item":"cadbb8b9-e18b-4475-9166-35c40373f106","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_kozos-genvarians-hizas-emberek-labradorok","timestamp":"2025. április. 20. 14:03","title":"Találtak egy közös gént a hízásra hajlamos emberekben és a labradorokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313d5f89-9480-4392-ab32-d841491b0c7b","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"A Müpában látható előadás látlelet, színpadi szociográfia, drámai műalkotás, amely a kulturális pusztulás korában a megújuláshoz és az újrateremtéshez kíván igazodási pontokat találni.","shortLead":"A Müpában látható előadás látlelet, színpadi szociográfia, drámai műalkotás, amely a kulturális pusztulás korában...","id":"20250420_Mezoseg-Mikrokozmosz-Erdely-Forte-Tarsulat-Horvath-Csaba-Foldeaki-Nora-Tancszinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/313d5f89-9480-4392-ab32-d841491b0c7b.jpg","index":0,"item":"b81843e6-81c0-4452-b255-547ce888d2af","keywords":null,"link":"/360/20250420_Mezoseg-Mikrokozmosz-Erdely-Forte-Tarsulat-Horvath-Csaba-Foldeaki-Nora-Tancszinhaz","timestamp":"2025. április. 20. 16:15","title":"A Mezőség zenei, táncos és irodalmi hagyományai jelennek meg a Forte Társulat új összművészeti előadásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfa4e43-faef-4a51-b871-72d87460ddfc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":" Gy. Gy. Bálintot járművezetés ittas állapotban bűntett miatt hallgatták ki. Gy. Bálintot járművezetés ittas állapotban bűntett miatt hallgatták ki.