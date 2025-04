Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ac421f5b-4bce-444f-97dc-19a9202ad775","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ENSZ-jelentés szerint legalább 33 ilyen eset ismert. Az érintettek nem tudnak kegyelemért vagy próbaidőre történő szabadlábra helyezésért folyamodni.","shortLead":"Egy ENSZ-jelentés szerint legalább 33 ilyen eset ismert. Az érintettek nem tudnak kegyelemért vagy próbaidőre történő...","id":"20250424_Feherorosz-ellenzekieket-kenyszergyogykezel-a-rezsim-egy-foorvos-korlatlan-hatalma-alatt-allnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac421f5b-4bce-444f-97dc-19a9202ad775.jpg","index":0,"item":"77d91c68-9c98-49df-b60b-009f4f27f57d","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Feherorosz-ellenzekieket-kenyszergyogykezel-a-rezsim-egy-foorvos-korlatlan-hatalma-alatt-allnak","timestamp":"2025. április. 24. 20:06","title":"Fehérorosz ellenzékieket kényszergyógykezel a rezsim, egy főorvos \"korlátlan hatalma\" alatt állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A bónusz mértéke az itteni jóval alacsonyabb bérszínvonalhoz igazodik.","shortLead":"A bónusz mértéke az itteni jóval alacsonyabb bérszínvonalhoz igazodik.","id":"20250425_Tobbet-dolgoznak-kevesebb-fizetesert-megis-kisebb-bonuszt-kaptak-a-Mercedes-magyar-munkavallaloi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58.jpg","index":0,"item":"cfda9d5d-37dc-4748-b8a9-ffad37b9173e","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_Tobbet-dolgoznak-kevesebb-fizetesert-megis-kisebb-bonuszt-kaptak-a-Mercedes-magyar-munkavallaloi","timestamp":"2025. április. 25. 14:39","title":"Többet dolgoznak kevesebb fizetésért, mégis kisebb bónuszt kaptak a Mercedes magyar munkavállalói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8ed06c-a40e-4eb1-84e9-558844860745","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nébih szerint a vírus “gyakorlatilag már folyamatosan jelen van hazánkban”.","shortLead":"A Nébih szerint a vírus “gyakorlatilag már folyamatosan jelen van hazánkban”.","id":"20250424_40-ezer-pulykat-olnek-le-Szarvason-a-madarinfluenza-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b8ed06c-a40e-4eb1-84e9-558844860745.jpg","index":0,"item":"c1eea6c1-2178-4bdc-8300-7844c8838357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_40-ezer-pulykat-olnek-le-Szarvason-a-madarinfluenza-miatt","timestamp":"2025. április. 24. 21:22","title":"40 ezer pulykát ölnek le Szarvason a madárinfluenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b4ecfe-fc29-4072-933f-d0b5fe7669a1","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Úgy döntött, hogy nem kezeli úgy József Attilát, mintha kezelhető beteg lenne, de nem hagyja el, megpróbálja „tartani, hogy ne essen össze” – így emlékezett vissza évtizedekkel a terápia után a költő pszichoanalitikusa, Gyömrői Edit. A drámai találkozásukról készült, Reménytelenül című filmet nemrég mutatták be.","shortLead":"Úgy döntött, hogy nem kezeli úgy József Attilát, mintha kezelhető beteg lenne, de nem hagyja el, megpróbálja „tartani...","id":"20250426_hvg-gyermekke-tette-jozsef-attila-gyomroi-edit-film-remenytelenul-kolteszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07b4ecfe-fc29-4072-933f-d0b5fe7669a1.jpg","index":0,"item":"6c607c8d-cc4b-42fa-b748-45d0c2c6f5f1","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-gyermekke-tette-jozsef-attila-gyomroi-edit-film-remenytelenul-kolteszet","timestamp":"2025. április. 26. 16:30","title":"„Nagyon nagy bajban voltam, mert tudtam, hogy József Attila gyógyíthatatlan”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9279f0-aa58-40bc-9ab1-e82d11cb6a17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az úszó húga elvesztéséről azt mondta: a tokiói olimpia után érezte úgy, hogy van ideje gyászolni, amit a felkészülés során megpróbált „félretenni”. A döntő előtt is pánikrohammal kellett megküzdenie. ","shortLead":"Az úszó húga elvesztéséről azt mondta: a tokiói olimpia után érezte úgy, hogy van ideje gyászolni, amit a felkészülés...","id":"20250425_Kapas-Boglarka-uszo-tokioi-olimpia-testver-halal-gyasz-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd9279f0-aa58-40bc-9ab1-e82d11cb6a17.jpg","index":0,"item":"544dfb3c-d40f-42fe-8600-fa2405e4a830","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Kapas-Boglarka-uszo-tokioi-olimpia-testver-halal-gyasz-visszavonulas","timestamp":"2025. április. 25. 14:47","title":"Kapás Boglárka: El kellett döntenem, felkészülök-e az olimpiára vagy gyászolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hálásak, hogy az ő gyerekeik még túl kicsik az online jelenléthez, de azt mondják: a platformok veszélyessége globális probléma, ami ellen küzdeni kell. ","shortLead":"Hálásak, hogy az ő gyerekeik még túl kicsik az online jelenléthez, de azt mondják: a platformok veszélyessége globális...","id":"20250425_Harry-herceg-Meghan-Markle-kozossegi-media-karos-veszelyes-emlekmu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a.jpg","index":0,"item":"26c922a4-f639-49e5-83b0-07c0da62c8b4","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Harry-herceg-Meghan-Markle-kozossegi-media-karos-veszelyes-emlekmu","timestamp":"2025. április. 25. 12:15","title":"Harry herceg és Meghan Markle szerint meg kell védeni a gyerekeket a közösségi médiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan attól tartanak, hogy Steve Witkoff túlságosan Moszkvának kedvező feltételekkel érkezett az orosz fővárosba.","shortLead":"Sokan attól tartanak, hogy Steve Witkoff túlságosan Moszkvának kedvező feltételekkel érkezett az orosz fővárosba.","id":"20250425_witkoff-putyin-beke-ukrajna-krim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63.jpg","index":0,"item":"289b13a3-a55e-49da-afde-7cd84426fde7","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_witkoff-putyin-beke-ukrajna-krim","timestamp":"2025. április. 25. 17:26","title":"Negyedjére találkozott Putyinnal Trump különmegbízottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több intézkedést is bejelentett a Meta, melyek célja, hogy a Facebook újra egy kicsit jobb hely legyen. És, hogy a kutyás képek melletti szöveg ne repülőkkel kapcsolatos tényekről szóljon.","shortLead":"Több intézkedést is bejelentett a Meta, melyek célja, hogy a Facebook újra egy kicsit jobb hely legyen. És...","id":"20250425_meta-facebook-spam-tartalmak-visszaszoritasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372.jpg","index":0,"item":"2c02c747-a1f7-49c0-a7c0-4e41bed12e36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_meta-facebook-spam-tartalmak-visszaszoritasa","timestamp":"2025. április. 25. 13:03","title":"Tavaszi nagytakarításba kezd a Facebook, kisöprik a spam tartalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]