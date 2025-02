Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3728e047-81a1-4285-94da-bb8c916a0195","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint Istvánné a közösségi médiában kéri a lakosságot, ne önbíráskodjanak, bízzanak a hivatalos szervekben.","shortLead":"Bálint Istvánné a közösségi médiában kéri a lakosságot, ne önbíráskodjanak, bízzanak a hivatalos szervekben.","id":"20250218_Bicske-kozbiztonsag-onbiraskodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3728e047-81a1-4285-94da-bb8c916a0195.jpg","index":0,"item":"54e2cc25-dc03-43d3-aad8-e455c941e9ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Bicske-kozbiztonsag-onbiraskodas","timestamp":"2025. február. 18. 07:58","title":"Aggódik Bicske közbiztonságáért a polgármester, de nem mondja el, mi jelenti a veszélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biró Ferenc még Varga Judit igazságügyi miniszternél lobbizott a mentelmi jogért. Biró sorsa most Windisch László ÁSZ-elnök kezében van, aki Varga jelenlegi párja.","shortLead":"Biró Ferenc még Varga Judit igazságügyi miniszternél lobbizott a mentelmi jogért. Biró sorsa most Windisch László...","id":"20250219_Az-Integritas-Hatosag-elnoke-akit-tobb-buncselekmennyel-is-gyanusitanak-korabban-mentelmi-jogot-szeretett-volna-maganak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15.jpg","index":0,"item":"89b41768-2cdf-4ebd-9a92-5fcfbfe80c46","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Az-Integritas-Hatosag-elnoke-akit-tobb-buncselekmennyel-is-gyanusitanak-korabban-mentelmi-jogot-szeretett-volna-maganak","timestamp":"2025. február. 19. 07:56","title":"Az Integritás Hatóság elnöke, akit több bűncselekménnyel is gyanúsítanak, korábban mentelmi jogot szeretett volna magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edc50c4-474d-46a2-8dec-f37c1e9995ba","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Mindig is imádott eltévedni az erdőben, saját bevallása szerint kifejezetten rosszul tájékozódik, a moziban pedig még mindig diákjegyet vesz – a Mérlegen friss adásában Klein Dávid hegymászó volt a vendégünk.","shortLead":"Mindig is imádott eltévedni az erdőben, saját bevallása szerint kifejezetten rosszul tájékozódik, a moziban pedig még...","id":"20250218_Klein-David-hegymaszo-expedicio-Everest-Merlegen-podcast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2edc50c4-474d-46a2-8dec-f37c1e9995ba.jpg","index":0,"item":"ec1d3ec5-9a9b-44a3-b781-c631fa154bdc","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Klein-David-hegymaszo-expedicio-Everest-Merlegen-podcast-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 15:09","title":"Klein Dávid: Akármekkora plecsnit felvarrok a ruhára, de ami a hegyen történik, abba nem szólhat bele a szponzor – Mérlegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afbf69b-b7e6-4851-972c-0e09c97c6fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A betű, az betű – gondolnánk, azaz nem lehet nagy különbség abban, hogy egy szöveget milyen hordozón látunk. Azonban kiderült, Gutenberg-galaxist egyelőre nem tudja felülmúlni még a legkorszerűbb technológia sem.","shortLead":"A betű, az betű – gondolnánk, azaz nem lehet nagy különbség abban, hogy egy szöveget milyen hordozón látunk. Azonban...","id":"20250218_tanulas-olvasas-kepernyo-papir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9afbf69b-b7e6-4851-972c-0e09c97c6fd7.jpg","index":0,"item":"9db6d133-631b-45ae-b19d-af40e76c18b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_tanulas-olvasas-kepernyo-papir","timestamp":"2025. február. 18. 10:03","title":"Tanulnia kell? Nagyon nem mindegy, hogy képernyőn vagy papíralapon olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a35107-1a09-4cd0-8f30-4f04687f6633","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium akkor úgy gondolta, az Orbán-beszéd nem pártrendezvény.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium akkor úgy gondolta, az Orbán-beszéd nem pártrendezvény.","id":"20250218_Fodor-Lajos-Orban-evertekelo-egyenruha-vezerkari-fonok-Ruszin-Szendi-Romulusz-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23a35107-1a09-4cd0-8f30-4f04687f6633.jpg","index":0,"item":"52176f6e-4e72-47c6-b323-470b6736bb53","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Fodor-Lajos-Orban-evertekelo-egyenruha-vezerkari-fonok-Ruszin-Szendi-Romulusz-Tisza-Part","timestamp":"2025. február. 18. 10:38","title":"Öt éve még Orbán évértékelőjén ült egyenruhában a vezérkari főnök, aki most Ruszin-Szendi Romulusz pártszereplését kritizálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami szervezet szerint az a felelős döntés, ha az kapja a pénzt, aki több páciensről gondoskodik. ","shortLead":"Az állami szervezet szerint az a felelős döntés, ha az kapja a pénzt, aki több páciensről gondoskodik. ","id":"20250218_neak-XVII-kerulet-rendelo-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114.jpg","index":0,"item":"9d96fa49-9f2f-42f4-8ed2-b2c6c5ec6dc5","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_neak-XVII-kerulet-rendelo-finanszirozas","timestamp":"2025. február. 18. 18:41","title":"A NEAK szerint azért csökkentették egy XVII. kerületi rendelő finanszírozását, mert nem láttak el elég beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Egyre több német vállalat viszi külföldre a működését, jelentősen csökken a legnagyobb cégek értéke és termelékenysége is Németországban.","shortLead":"Egyre több német vállalat viszi külföldre a működését, jelentősen csökken a legnagyobb cégek értéke és termelékenysége...","id":"20250218_Valsagban-a-nemet-ipar-negyedmillio-munkahely-megszunt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144.jpg","index":0,"item":"e5c639fc-313e-43a0-b042-e9c75d9a6cb5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Valsagban-a-nemet-ipar-negyedmillio-munkahely-megszunt","timestamp":"2025. február. 18. 13:09","title":"Körülnéztek a német gazdaságban, és nagyon nem tetszett a szakértőknek, amit találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","shortLead":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","id":"20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03.jpg","index":0,"item":"a63e5698-5406-452a-8e40-919a391571b0","keywords":null,"link":"/kultura/20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","timestamp":"2025. február. 18. 08:16","title":"Nácinak és fasisztának nevezte Giorgia Melonit, most vádat emeltek a brit rocksztár ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]