[{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke ismét elévágós manőverbe kezdett, szerinte azon sem érdemes meglepődni, hogy ha találnak egy széfet, vagy egy offshore-számlát a nevén. Beszélt állítólagos bennfentes kereskedelmes ügyéről is: „ha véletlen ezzel börtönbe tud záratni, lelke rajta” – üzente a miniszterelnöknek.","shortLead":"A Tisza elnöke ismét elévágós manőverbe kezdett, szerinte azon sem érdemes meglepődni, hogy ha találnak egy széfet...","id":"20250429_magyar-peter-szex-drog-tisza-fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"cbc5c9db-8166-450f-b8dd-5a9eeac206c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_magyar-peter-szex-drog-tisza-fidesz-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 07:33","title":"Magyar Péter szerint a Fidesz droggal és szexvideókkal akarja őt lejáratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bda6f49-7e40-4065-8ec4-19b7707787e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb fejezet nyílt a Dél-kínai-tengeren zajló területi vitában.","shortLead":"Újabb fejezet nyílt a Dél-kínai-tengeren zajló területi vitában.","id":"20250427_del-kinai-tenger-zatony-fulop-szigetek-kinaiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bda6f49-7e40-4065-8ec4-19b7707787e9.jpg","index":0,"item":"ac81e6d8-280a-4d74-b895-11bf03659f71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_del-kinai-tenger-zatony-fulop-szigetek-kinaiak","timestamp":"2025. április. 27. 20:18","title":"Kitűzték a kínai zászlót egy olyan lakatlan zátonyra, amire a Fülöp-szigetek, Vietnám és Tajvan is igényt tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2a512-f96d-4e90-abe7-1312982ab1c2","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ferenc pápa halálával májusban ismét összeül a pápaválasztó gyűlés, a konklávé, ezzel együtt pedig újra találkozhatunk pár furcsa szokással. Például, hogy bezárják a bíborosokat – csaknem 800 évet kell visszamenni történelemben, hogy megértsük, miért van erre szükség. Vannak olyan szokások is, amelyek eltűntek. Az egyik ilyet possesso néven emlegették, és volt olyan pápa, aki belehalt.","shortLead":"Ferenc pápa halálával májusban ismét összeül a pápaválasztó gyűlés, a konklávé, ezzel együtt pedig újra találkozhatunk...","id":"20250427_konklave-papavalasztas-biborosok-roma-papak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e2a512-f96d-4e90-abe7-1312982ab1c2.jpg","index":0,"item":"60eb3cb1-dd44-4eab-8d92-f00017efe748","keywords":null,"link":"/360/20250427_konklave-papavalasztas-biborosok-roma-papak","timestamp":"2025. április. 27. 14:30","title":"Ilyenek voltak az első konklávék: amikor a tetőt is elbontották a bíborosok fölül és koplaltatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c2d1df-7a94-48c3-a880-76f6d0dc9304","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj BMW M2 Racing versenyautó a közúti M2-től eltérően 6 helyett csak 4 hengerrel bír.","shortLead":"A vadonatúj BMW M2 Racing versenyautó a közúti M2-től eltérően 6 helyett csak 4 hengerrel bír.","id":"20250428_2-hengert-kisporoltak-bmw-m2-racing-beleposzintu-elmenyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8c2d1df-7a94-48c3-a880-76f6d0dc9304.jpg","index":0,"item":"ceec3303-db3b-4b58-bcf3-922512561d31","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_2-hengert-kisporoltak-bmw-m2-racing-beleposzintu-elmenyauto","timestamp":"2025. április. 28. 08:41","title":"2 hengert kispóroltak a BMW belépőszintű élményautójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ad11d9-ebdb-44c6-bde7-0a28fedc9bf6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Archibald Gracie négy nappal a Titanic tragikus balesete előtt írt egyik rokonának. ","shortLead":"Archibald Gracie négy nappal a Titanic tragikus balesete előtt írt egyik rokonának. ","id":"20250427_titanic-archibald-gracie-level-arveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7ad11d9-ebdb-44c6-bde7-0a28fedc9bf6.jpg","index":0,"item":"8bb35d75-a772-4e26-9ce4-298a8b84001e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_titanic-archibald-gracie-level-arveres","timestamp":"2025. április. 27. 16:15","title":"142 millió forintnak megfelelő összeget adott valaki a Titanic egyik legismertebb túlélőjének leveléért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az autópálya Győr felé vezető oldalán, a 26-os kilométernél ütközött szalagkorlátnak, majd csapódott nagy sebességgel az árokba egy személyautó. A járműben négyen ültek, ketten kirepültek a kocsiból.","shortLead":"Az autópálya Győr felé vezető oldalán, a 26-os kilométernél ütközött szalagkorlátnak, majd csapódott nagy sebességgel...","id":"20250427_halalos-baleset-herceghalom-m1-autopalya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"436d4253-88e8-4386-b8f8-0607783956b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_halalos-baleset-herceghalom-m1-autopalya","timestamp":"2025. április. 27. 17:05","title":"Három halálos áldozata van egy Herceghalomnál, az M1-esen történt balesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7939f1e-e73c-4c06-8ce5-ab9be5c5fb00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 21 éves fiatal ötven késszúrással gyilkolt.","shortLead":"A 21 éves fiatal ötven késszúrással gyilkolt.","id":"20250428_olaszorszag-keseles-muszlim-ferfi-francia-mecset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7939f1e-e73c-4c06-8ce5-ab9be5c5fb00.jpg","index":0,"item":"dfce1999-d3f7-4f21-9253-ada6f3a48109","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_olaszorszag-keseles-muszlim-ferfi-francia-mecset","timestamp":"2025. április. 28. 11:59","title":"Feladta magát Olaszországban a férfi, aki halálra késelt egy muszlim férfit egy francia mecsetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f48147-80bc-434f-9ab1-c492b7884fd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Maextro S800 a Maybach és Rolls-Royce szedánokat veszi célkeresztbe.","shortLead":"A Maextro S800 a Maybach és Rolls-Royce szedánokat veszi célkeresztbe.","id":"20250428_luxustol-tocsogo-utasterrel-kenyeztet-a-legujabb-kinai-luxuslimuzin-maextro-s800","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f48147-80bc-434f-9ab1-c492b7884fd6.jpg","index":0,"item":"0c62b94e-671c-4549-ae58-6b1d97aacc42","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_luxustol-tocsogo-utasterrel-kenyeztet-a-legujabb-kinai-luxuslimuzin-maextro-s800","timestamp":"2025. április. 28. 07:59","title":"Luxustól tocsogó utastérrel kényeztet a legújabb kínai luxuslimuzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]