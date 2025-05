Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bf81fd84-d606-4d47-a9aa-62a50e0f1776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga szerint is meg kell illesse őt az a védelem, ami a közérdekű ügyekben törvénytelen gyakorlatokat leleplező személyeknek jár.","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga szerint is meg kell illesse őt az a védelem, ami a közérdekű ügyekben...","id":"20250521_Birosaghoz-fordul-Batonyi-Peter-a-Lazar-miniszteriumbol-kirugott-kormanyzati-szabalytalansagokat-feltaro-szakember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf81fd84-d606-4d47-a9aa-62a50e0f1776.jpg","index":0,"item":"e31c939b-86e2-44d5-a954-1b211ea10d79","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Birosaghoz-fordul-Batonyi-Peter-a-Lazar-miniszteriumbol-kirugott-kormanyzati-szabalytalansagokat-feltaro-szakember","timestamp":"2025. május. 21. 12:36","title":"Bírósághoz fordul Bátonyi Péter, a Lázár-minisztériumból kirúgott, kormányzati szabálytalanságokat feltáró szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1353c748-c19c-4f0d-b41a-dac87eaaf02f","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A történészek nyersanyagot szállítanak a politikusoknak, de fel kell szólalniuk, ha üzeneteikben a tényeket eltorzítják – mondja Klaniczay Gábor történész, A múlt, ahogy parancsolja című, május 25-ig látható kiállítás egyik kurátora.","shortLead":"A történészek nyersanyagot szállítanak a politikusoknak, de fel kell szólalniuk, ha üzeneteikben a tényeket eltorzítják...","id":"20250521_hvg-klaniczay-gabor-tortenesz-allami-narrativa-ideologia-europa-es-nyugatellenesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1353c748-c19c-4f0d-b41a-dac87eaaf02f.jpg","index":0,"item":"d6ba1d3b-74e3-4b97-a0ef-150d2fca7cf9","keywords":null,"link":"/360/20250521_hvg-klaniczay-gabor-tortenesz-allami-narrativa-ideologia-europa-es-nyugatellenesseg","timestamp":"2025. május. 21. 18:00","title":"Nem egészséges nemzeti öntudat, hanem hamis páváskodás lesz a vége – Klaniczay Gábor a kormány emlékezetpolitikájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b288a3-4482-40c5-92ff-cffa7dfa1eba","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Cosmoprof Bologna 2025 nem csupán egy újabb szépségipari szakkiállítás volt – tökéletesen tükrözte, milyen gyorsan változik az iparág. Farkas Zsolt beszámolója.","shortLead":"A Cosmoprof Bologna 2025 nem csupán egy újabb szépségipari szakkiállítás volt – tökéletesen tükrözte, milyen...","id":"20250520_marketing-avolut-markahuseg-hianycikk-szepsegipar-marka-Cosmoprof-Bologna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25b288a3-4482-40c5-92ff-cffa7dfa1eba.jpg","index":0,"item":"2fca2314-c758-4636-97d2-b4e3e41f7280","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_marketing-avolut-markahuseg-hianycikk-szepsegipar-marka-Cosmoprof-Bologna","timestamp":"2025. május. 21. 07:37","title":"A márkahűség hiánycikk 2025-ben – állítják a szépségipari márkák a Cosmoprof Bolognán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a681bfb9-32a8-4f24-bd0c-e788b87b0bd0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elfogadta a parlament a törvényjavaslatot, amely értelmében már nem csak SMS-t tud küldeni a kormány az állampolgárok mobiltelefonjaira.","shortLead":"Elfogadta a parlament a törvényjavaslatot, amely értelmében már nem csak SMS-t tud küldeni a kormány az állampolgárok...","id":"20250520_telefon-sms-ertesites-kormany-torvenyjavaslat-parlament-riasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a681bfb9-32a8-4f24-bd0c-e788b87b0bd0.jpg","index":0,"item":"252d80c2-27e9-49a1-81f6-6cf219430c62","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_telefon-sms-ertesites-kormany-torvenyjavaslat-parlament-riasztas","timestamp":"2025. május. 20. 12:29","title":"Mostantól a kormány már a lenémított telefonokra is küldhet értesítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2aee53-e25a-43e7-bf81-3dcaa9914e5c","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Az idei évi gazdasági teljesítmény elmarad a korábbi várakozásoktól, jövőre viszont már reálisabbak a kormányzati optimista várakozások az MBH új makrogazdasági előrejelzése szerint. A bank elemzői úgy látják: a növekedés elsődleges lába a fogyasztás lehet, miközben a többi sarokszám is stabilizálódik, és ezt a külső tényezők jó eséllyel javíthatják.","shortLead":"Az idei évi gazdasági teljesítmény elmarad a korábbi várakozásoktól, jövőre viszont már reálisabbak a kormányzati...","id":"20250521_mbh-prognozis-gdp-novekedes-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd2aee53-e25a-43e7-bf81-3dcaa9914e5c.jpg","index":0,"item":"f11432bf-1325-4fc4-ae5e-af53a3f3f286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_mbh-prognozis-gdp-novekedes-gazdasag","timestamp":"2025. május. 21. 06:06","title":"Rontott előrejelzésén az MBH, de úgy látja, egy kis lökés kell és beindul a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez sem rossz, de 2023-ban még jobban ment az előadónak.","shortLead":"Ez sem rossz, de 2023-ban még jobban ment az előadónak.","id":"20250521_Kovacs-Akos-bt-je-tavaly-282-millios-nyereseget-termelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01.jpg","index":0,"item":"983f21f8-3d02-474c-a516-b0129b0a99dd","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_Kovacs-Akos-bt-je-tavaly-282-millios-nyereseget-termelt","timestamp":"2025. május. 21. 18:05","title":"Kovács Ákos bt.-je tavaly 282 milliós nyereséget termelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a630071-8c7f-47da-8db0-b70bde3c113c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Alessandra Mussolini korábban parlamenti és EP-képviselő is volt a Forza Italia színeiben, most a Ligánál folytatja.","shortLead":"Alessandra Mussolini korábban parlamenti és EP-képviselő is volt a Forza Italia színeiben, most a Ligánál folytatja.","id":"20250520_alessana-mussolini-silvio-berlusconi-matteo-salvini-olaszorszag-forza-italia-liga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a630071-8c7f-47da-8db0-b70bde3c113c.jpg","index":0,"item":"1955b9be-1f74-420e-893e-cd7094213fda","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_alessana-mussolini-silvio-berlusconi-matteo-salvini-olaszorszag-forza-italia-liga","timestamp":"2025. május. 20. 12:53","title":"Mussolini unokája Berlusconi egykori pártjából Salviniékhez igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cb599a-e557-4b82-a499-296ee1ede7ff","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a premierbe nem várt hiba csúszott, már a főpróba is elég volt ahhoz, hogy új világrekord szülessen Vietnámban: soha nem repült még egyszerre, koordináltan annyi drón, mint április végén Saigon felett.","shortLead":"Bár a premierbe nem várt hiba csúszott, már a főpróba is elég volt ahhoz, hogy új világrekord szülessen Vietnámban...","id":"20250520_vietnam-dron-show-vilagrekord-guinness-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24cb599a-e557-4b82-a499-296ee1ede7ff.jpg","index":0,"item":"d72f78af-11ec-45a8-86d9-3c440db3f0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_vietnam-dron-show-vilagrekord-guinness-rekord","timestamp":"2025. május. 20. 11:03","title":"Videón a Guinness-rekord: 10 518 drón repült egyszerre Vietnám felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]