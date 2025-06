Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte az összes fontosabb német útvonalat lezártnak mutatta a Google alkalmazása a napokban, ami elég komoly káoszt okozott az országban. ","shortLead":"Szinte az összes fontosabb német útvonalat lezártnak mutatta a Google alkalmazása a napokban, ami elég komoly káoszt...","id":"20250602_google-terkep-hiba-nemetorszag-lezarasok-kaosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249.jpg","index":0,"item":"3ed44ae1-b2ae-4de2-9104-ecec0cddecf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_google-terkep-hiba-nemetorszag-lezarasok-kaosz","timestamp":"2025. június. 02. 09:03","title":"Meghibásodott a Google Térkép, szinte egész Németország megbénult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba03996-5318-46c3-96c2-336865c3c4a7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A korábbi zsűritagok közül többen nemrég felszólaltak a megosztó politika ellen, az ő helyükre most kormánypárti szimpátiájukat nem rejtegető előadókat igazolt a TV2. Az új évadban nem lesz ott a műsor eddigi állandó műsorvezetője, Till Attila sem.","shortLead":"A korábbi zsűritagok közül többen nemrég felszólaltak a megosztó politika ellen, az ő helyükre most kormánypárti...","id":"20250602_toth-gabi-curtis-megasztar-herceg-erika-marics-peti-valmar-tv2-zsuri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bba03996-5318-46c3-96c2-336865c3c4a7.jpg","index":0,"item":"36a9c354-e580-4586-8373-3fb8164c47ad","keywords":null,"link":"/elet/20250602_toth-gabi-curtis-megasztar-herceg-erika-marics-peti-valmar-tv2-zsuri","timestamp":"2025. június. 02. 20:31","title":"Tóth Gabi és Curtis került Caramel és Marsalkó Dávid helyére a Megasztár zsűrijében, távozik Tilla is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77561b8d-5eb1-4cc4-bc79-3764023e004c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ellenzéki aktivisták és újságírók magyarázzák a Guardian riportereinek, miért bukhat meg az USA orbánizálása, és hogyan vethet véget egy korábbi szövetséges a magyar miniszterelnök 15 éves uralmának.","shortLead":"Ellenzéki aktivisták és újságírók magyarázzák a Guardian riportereinek, miért bukhat meg az USA orbánizálása, és hogyan...","id":"20250602_gurdian-orban-trump-tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77561b8d-5eb1-4cc4-bc79-3764023e004c.jpg","index":0,"item":"039be9b2-61a7-406d-9c50-aa9b693c78e8","keywords":null,"link":"/360/20250602_gurdian-orban-trump-tisza","timestamp":"2025. június. 02. 07:02","title":"Ő az, aki inspirálta Trumpot: de vajon elveszíti-e hatalmát Orbán – ezt látták Budapesten a Guardian tudósítói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed76faec-9762-44e1-888b-044514d4ff32","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Belgium kapzsisága, az USA hidegháborús félelme és az ENSZ hanyagsága is kellett Patrice Lumumba meggyilkolásához. A kongói függetlenség hősének egy új dokumentumfilm által bemutatott felkavaró sorsa előrevetítette az ország baljós jövőjét.","shortLead":"Belgium kapzsisága, az USA hidegháborús félelme és az ENSZ hanyagsága is kellett Patrice Lumumba meggyilkolásához...","id":"20250601_hvg-kongo-lumumba-afrika-ruanda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed76faec-9762-44e1-888b-044514d4ff32.jpg","index":0,"item":"d77ffdbb-3397-4c28-bb35-2e927c32e1f3","keywords":null,"link":"/360/20250601_hvg-kongo-lumumba-afrika-ruanda","timestamp":"2025. június. 01. 12:30","title":"Rosszabbnak mondták Fidel Castrónál, hét hónap múlva már nem élt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1506f6-61f9-4158-bc4b-0f4ef58a7218","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik áldozat életveszélyes állapotban van. ","shortLead":"Az egyik áldozat életveszélyes állapotban van. ","id":"20250602_Gyujtopalackkal-tamadt-a-tomegre-egy-ferfi-Coloradoban-hatan-megserultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1506f6-61f9-4158-bc4b-0f4ef58a7218.jpg","index":0,"item":"415b8ba0-3a1a-4620-a736-2e1ac58dbf86","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Gyujtopalackkal-tamadt-a-tomegre-egy-ferfi-Coloradoban-hatan-megserultek","timestamp":"2025. június. 02. 05:15","title":"Gyújtópalackkal támadt az izraeli túszok miatt összegyűlt tömegre egy férfi Coloradóban, nyolcan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda1bed0-f638-45b1-960e-b7d5d5aa7d74","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Édesanyjával és a Fehér Lótusz színésznőjével, Haley Lu Richardsonnal néztek meg szombat este egy előadást. ","shortLead":"Édesanyjával és a Fehér Lótusz színésznőjével, Haley Lu Richardsonnal néztek meg szombat este egy előadást. ","id":"20250602_Emilia-Clarke-Haley-Lu-Richardson-forgatas-Ponies-Operahaz-Stuart-Maria-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda1bed0-f638-45b1-960e-b7d5d5aa7d74.jpg","index":0,"item":"f10da5a5-751d-4ab6-b3ae-62bf009f4669","keywords":null,"link":"/kultura/20250602_Emilia-Clarke-Haley-Lu-Richardson-forgatas-Ponies-Operahaz-Stuart-Maria-fotok","timestamp":"2025. június. 02. 08:35","title":"Emilia Clarke az Operaházban járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7bd473-cc3d-4edb-86df-362a84108e4a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az életciklusa végén járó Toyota GR Suprából a 3 literes alapmodellt, a kihegyezett Lightweight EVO kivitelt és a non-plus-ultra kategóriás méregdrága A90 Final Editiont is rendesen meghajtottuk.","shortLead":"Az életciklusa végén járó Toyota GR Suprából a 3 literes alapmodellt, a kihegyezett Lightweight EVO kivitelt és...","id":"20250602_versenypalya-toyota-gr-supra-a90-final-edition-lightweight-evo-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a7bd473-cc3d-4edb-86df-362a84108e4a.jpg","index":0,"item":"5d0552bb-fcf0-472e-a7f2-ad44251664f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_versenypalya-toyota-gr-supra-a90-final-edition-lightweight-evo-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 02. 08:01","title":"70 millió forintos elérhetetlen álom: versenypályáztunk a Toyota Supra búcsúzó verzióival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e667904b-a7d8-4680-9b1d-3ae8f68a8601","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy indiai acélmű számára gyártott nagy teljesítményű szinkron villanymotor a valaha gyártott leghatékonyabb motor. A fejlesztő ABB számításai szerint az acélmű a motor 25 éves élettartama alatt a fokozott energiahatékonyság révén mintegy 6 millió dollárra becsült villamosenergia-költséget takarít meg. Az energiahatékonysági beruházás várható megtérülési ideje alig több mint három hónap.","shortLead":"Egy indiai acélmű számára gyártott nagy teljesítményű szinkron villanymotor a valaha gyártott leghatékonyabb motor...","id":"20250602_abb-leghatekonyabb-motor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e667904b-a7d8-4680-9b1d-3ae8f68a8601.jpg","index":0,"item":"e41eb680-d180-4a2b-b1fe-fc9f231bef4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_abb-leghatekonyabb-motor-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 22:03","title":"99,13%-os hatékonysággal nullázza az áramszámlát: bekapcsolták a valaha gyártott leghatékonyabb motort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]