[{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Visváder Tamás szerint nem passzol a minimalista stílusú otthonukba a hongkongi mosdóállvány, amit eddig egy raktárban tároltak.","shortLead":"Visváder Tamás szerint nem passzol a minimalista stílusú otthonukba a hongkongi mosdóállvány, amit eddig egy raktárban...","id":"20250602_Andy-Vajna-hagyateka-mutargy-butor-120-ezer-forint-Visvader-Tamas-Kincsvadaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80.jpg","index":0,"item":"06a71e8c-2ac3-41d8-9ecc-f569e14529b2","keywords":null,"link":"/elet/20250602_Andy-Vajna-hagyateka-mutargy-butor-120-ezer-forint-Visvader-Tamas-Kincsvadaszok","timestamp":"2025. június. 02. 12:32","title":"120 ezer forintért adta el Andy Vajna egyik műtárgyát a sógora egy tévéműsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b3be5-b154-467e-b131-7f4bc9d50818","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mostantól már az apró Toyota Aygo X motorházteteje alatt is hibrid hajtáslánc rejtőzik.","shortLead":"Mostantól már az apró Toyota Aygo X motorházteteje alatt is hibrid hajtáslánc rejtőzik.","id":"20250603_erosebb-gyorsabb-es-egyben-takarekosabb-lett-a-legkisebb-toyota-aygo-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/104b3be5-b154-467e-b131-7f4bc9d50818.jpg","index":0,"item":"f3900110-4951-4fd7-9253-a8de7fc470df","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_erosebb-gyorsabb-es-egyben-takarekosabb-lett-a-legkisebb-toyota-aygo-x","timestamp":"2025. június. 03. 07:21","title":"Erősebb, gyorsabb és egyben takarékosabb lett a legkisebb Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874bd86d-d0b6-4a6d-8a49-f6ffbbdbdde0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A brit kormány azonnal befagyasztotta az eladásból származó 2,3 milliárd fontot, most bíróságra viszik az ügyet, hogy az összeget humanitárius célokra fordíthassák a háború sújtotta országban.","shortLead":"A brit kormány azonnal befagyasztotta az eladásból származó 2,3 milliárd fontot, most bíróságra viszik az ügyet...","id":"20250603_Abramovics-harom-eve-eladta-a-Chelsea-t-a-vetelar-most-Ukrajnahoz-kerulhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/874bd86d-d0b6-4a6d-8a49-f6ffbbdbdde0.jpg","index":0,"item":"4a3f4ac6-d0d6-417e-93b3-2e6de73c7aa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Abramovics-harom-eve-eladta-a-Chelsea-t-a-vetelar-most-Ukrajnahoz-kerulhet","timestamp":"2025. június. 03. 08:55","title":"Abramovics három éve eladta a Chelsea-t, a vételár most Ukrajnához kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c3e686-9ca8-4719-90db-5fdc761e4cba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estétől nő a valószínűsége.","shortLead":"Estétől nő a valószínűsége.","id":"20250602_idojaras-elorejelzes-zivatar-figyelmeztetes-viharos-szellokes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09c3e686-9ca8-4719-90db-5fdc761e4cba.jpg","index":0,"item":"f0da13a8-0490-4f3e-b0b8-0a0eb4ecff71","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_idojaras-elorejelzes-zivatar-figyelmeztetes-viharos-szellokes","timestamp":"2025. június. 02. 10:33","title":"Hét megyére adtak ki figyelmeztetést zivatarok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4adc99-832d-4b5d-9edf-25e7355fa938","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ilyen a béke.","shortLead":"Ilyen a béke.","id":"20250602_orban-viktor-vedelmi-tanacs-ules-oroszorszag-ukrajna-haboru-donald-trump-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb4adc99-832d-4b5d-9edf-25e7355fa938.jpg","index":0,"item":"19dcfac0-dd15-4fa6-8a8f-a89f7cc13a07","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_orban-viktor-vedelmi-tanacs-ules-oroszorszag-ukrajna-haboru-donald-trump-eu-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 21:18","title":"Orbán Viktor: Befelé megyünk a háborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9ca51d-387f-4c18-92e8-230c61adc713","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína 2024 végére már legyártotta a világ legnagyobb szélturbináját, ami évente 100 millió kWh áramot termelhet. A szerkezet egy 185 méter magas monstrum tetejére kerülhet fel.","shortLead":"Kína 2024 végére már legyártotta a világ legnagyobb szélturbináját, ami évente 100 millió kWh áramot termelhet...","id":"20250602_vilag-legnagyobb-szeleromuve-kina-zoldenergia-szelenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b9ca51d-387f-4c18-92e8-230c61adc713.jpg","index":0,"item":"d9c5bdd1-53f2-472a-a9a8-cf95323c3fe9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_vilag-legnagyobb-szeleromuve-kina-zoldenergia-szelenergia","timestamp":"2025. június. 02. 15:03","title":"55 000 háztartást láthat el árammal: Kína megépíti a világ legnagyobb szélerőművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea820134-0570-4c89-a110-b920cb52e351","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre zsúfoltabb a Föld körüli pálya, ami új kihívások elé állítja a tudományt is. Most kiderült, hogy a naptevékenység is hatással lehet a műholdak élettartamára.","shortLead":"Egyre zsúfoltabb a Föld körüli pálya, ami új kihívások elé állítja a tudományt is. Most kiderült, hogy a naptevékenység...","id":"20250602_spacex-starlink-muholdak-legkorbe-lepes-elettartam-kutatas-nap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea820134-0570-4c89-a110-b920cb52e351.jpg","index":0,"item":"a2a85c4f-8bb6-4412-8d74-de8f960b2f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_spacex-starlink-muholdak-legkorbe-lepes-elettartam-kutatas-nap","timestamp":"2025. június. 02. 19:03","title":"Veszélyesek lehetnek Elon Musk aláhulló műholdjai, és ebben a Napnak is szerepe van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Májusban tovább csökkent a Beszerzési Menedzser Index értéke.","shortLead":"Májusban tovább csökkent a Beszerzési Menedzser Index értéke.","id":"20250602_Repulorajt-helyett-lassan-recessziot-varnak-a-magyar-cegvezetok-MLBKT-BMI-Beszerzesi-Menedzser-Index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143.jpg","index":0,"item":"3328c880-c636-4aa5-99b6-0c9962bb45d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Repulorajt-helyett-lassan-recessziot-varnak-a-magyar-cegvezetok-MLBKT-BMI-Beszerzesi-Menedzser-Index","timestamp":"2025. június. 02. 09:29","title":"Repülőrajt helyett lassan recessziót várnak a magyar cégvezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]