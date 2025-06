Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"97809a90-fcbb-41cb-9626-62034814dee3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az új tervek szerint Kapu Tibor június 10-én indulhat el a Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Az új tervek szerint Kapu Tibor június 10-én indulhat el a Nemzetközi Űrállomásra.","id":"20250603_kapu-tibor-urutazas-nemzetkozi-urallomas-nasa-spacex-axiom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97809a90-fcbb-41cb-9626-62034814dee3.jpg","index":0,"item":"33cfce6b-f6b2-4a72-bce2-5029583724cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_kapu-tibor-urutazas-nemzetkozi-urallomas-nasa-spacex-axiom","timestamp":"2025. június. 03. 21:31","title":"Kitűzték Kapu Tibor űrutazásának új időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923e59ea-32f5-4fae-965d-a159a8537842","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jövő héten már előadást tartana a kalapácsos támadásban súlyosan megsérült egykori külügyminiszter.","shortLead":"Jövő héten már előadást tartana a kalapácsos támadásban súlyosan megsérült egykori külügyminiszter.","id":"20250603_jeszenszky-geza-nyilatkozat-eloadas-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/923e59ea-32f5-4fae-965d-a159a8537842.jpg","index":0,"item":"e652724e-79d3-47d4-a8b2-b23d2a3dd417","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_jeszenszky-geza-nyilatkozat-eloadas-ukrajna","timestamp":"2025. június. 03. 14:51","title":"Jeszenszky Géza: „Biztos, hogy célszemély voltam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f2e8c5-d5c8-42de-851f-db11266315de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már ha ő is úgy akarja. ","shortLead":"Már ha ő is úgy akarja. ","id":"20250604_Ne-felejtse-el-megolelni-a-macskajat-ma-van-a-vilagnapja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2f2e8c5-d5c8-42de-851f-db11266315de.jpg","index":0,"item":"0efff9d0-448c-4927-9016-30829bbe5463","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Ne-felejtse-el-megolelni-a-macskajat-ma-van-a-vilagnapja","timestamp":"2025. június. 04. 17:08","title":"Ne felejtse el megölelni a macskáját – ma van a világnapja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e2c9b8-a972-440d-9ee0-e9e2f8a10245","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első képkockák lenyűgöző látványvilágú rémmesét ígérnek.","shortLead":"Az első képkockák lenyűgöző látványvilágú rémmesét ígérnek.","id":"20250604_Megerkezett-Guillermo-del-Toro-Frankensteinjenek-elso-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85e2c9b8-a972-440d-9ee0-e9e2f8a10245.jpg","index":0,"item":"5b17943e-a45a-4c7f-b3ac-c4560f40e7c2","keywords":null,"link":"/kultura/20250604_Megerkezett-Guillermo-del-Toro-Frankensteinjenek-elso-elozetese","timestamp":"2025. június. 04. 16:10","title":"Megérkezett Guillermo del Toro Frankensteinjének első hivatalos előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8419f1f8-cd89-4f4c-93cb-d06527c6aa88","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány által meghatározott „tolerálható” tartozás felét áprilisra felhalmozták az intézmények.","shortLead":"A kormány által meghatározott „tolerálható” tartozás felét áprilisra felhalmozták az intézmények.","id":"20250603_2025-ben-is-oriasi-adossagot-gorgetnek-maguk-elott-a-korhazak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8419f1f8-cd89-4f4c-93cb-d06527c6aa88.jpg","index":0,"item":"8e1e3b31-21f3-4328-8500-9f2f95b2346f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_2025-ben-is-oriasi-adossagot-gorgetnek-maguk-elott-a-korhazak","timestamp":"2025. június. 03. 11:44","title":"2025-ben is óriási adósságot görgetnek maguk előtt a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6603ed6-6077-4858-aa60-357533c827b4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig kétszer is átadták, egyszer Orbán Viktor jelenlétében.","shortLead":"Pedig kétszer is átadták, egyszer Orbán Viktor jelenlétében.","id":"20250603_ujvideki-vasutallomas-lebontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6603ed6-6077-4858-aa60-357533c827b4.jpg","index":0,"item":"666d480d-0091-461a-b005-8c32bc65122c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250603_ujvideki-vasutallomas-lebontas","timestamp":"2025. június. 03. 13:29","title":"Milliárdokat költöttek rá a tragédia előtt, most viszont már az újvidéki vasútállomás lebontását lebegteti a szerb kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075dca16-218d-40a5-adb8-c8b6efe71caf","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Legfeljebb 50 hektár kukoricaföldre jár vissza nem térítendő támogatás.","shortLead":"Legfeljebb 50 hektár kukoricaföldre jár vissza nem térítendő támogatás.","id":"20250605_aszaly-kar-kukoricafold-tamogatas-nagy-istvan-magyar-allamkincstar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/075dca16-218d-40a5-adb8-c8b6efe71caf.jpg","index":0,"item":"1c2da9f7-e841-49b4-809a-067825dd9c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_aszaly-kar-kukoricafold-tamogatas-nagy-istvan-magyar-allamkincstar","timestamp":"2025. június. 05. 06:02","title":"Most kapnak támogatást a tavalyi aszálykárosultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester a Kormányinfón elhangzottakra reagálva jelezte, hogy a főváros az Állami Számvevőszék szerint is 2021 óta nettó befizető.","shortLead":"A főpolgármester a Kormányinfón elhangzottakra reagálva jelezte, hogy a főváros az Állami Számvevőszék szerint is 2021...","id":"20250604_karacsony-gergely-budapest-netto-befizeto-kormanyinfo-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"1cf48c12-0852-4587-ade2-00996b05fcba","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_karacsony-gergely-budapest-netto-befizeto-kormanyinfo-reakcio","timestamp":"2025. június. 04. 20:39","title":"Karácsony: Tőlem megnézhetnek mindent számlát, csak fejezzék be Budapest kivéreztetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]