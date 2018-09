Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b288e24-ec1c-4a7e-ac6c-5eca8732d20d","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Az amerikai márka egyik legsikeresebb modelljét két évtizede mutatták be, a közönség pedig azóta imádja. Nem sokon múlott azonban, hogy ne ez legyen a jellegzetes családi autó neve. Lássuk, hogyan vált a Focus a márka egyik meghatározó alakjává. ","shortLead":"Az amerikai márka egyik legsikeresebb modelljét két évtizede mutatták be, a közönség pedig azóta imádja. Nem sokon...","id":"fordmagyarorszag_20180920_Az_elejen_a_nevet_is_alig_tarthatta_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b288e24-ec1c-4a7e-ac6c-5eca8732d20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2001cfac-cd74-4ac0-8591-4676ced7b9dc","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20180920_Az_elejen_a_nevet_is_alig_tarthatta_meg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:45","title":"Az elején a nevét is alig tarthatta meg, mára viszont a 4. generációs modelljeit mutatja be a Focus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"5f44bfef-c9e8-45ca-a17b-9255b88a450a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy erejű tornádó söpört végig Kanada fővárosán, Ottawán és a környékbeli településeken, a forgószél háztetőket szaggatott le, fákat és villanypóznákat döntött ki, a térségben csaknem 150 ezer háztartás maradt áram nélkül.\r

","shortLead":"Nagy erejű tornádó söpört végig Kanada fővárosán, Ottawán és a környékbeli településeken, a forgószél háztetőket...","id":"20180922_Hatalmas_tornado_tarolta_le_a_kanadai_fovarost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f44bfef-c9e8-45ca-a17b-9255b88a450a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378584f4-06fd-45fd-8804-c8420f34539a","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Hatalmas_tornado_tarolta_le_a_kanadai_fovarost","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:29","title":"Hatalmas tornádó tarolta le a kanadai fővárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Szkripal-ügy fejleményeit láthatóan nem sikerül kezelnie az orosz titkosszolgálatnak.","shortLead":"A Szkripal-ügy fejleményeit láthatóan nem sikerül kezelnie az orosz titkosszolgálatnak.","id":"20180920_Vlagyimir_Putyint_is_hazugsagban_hagyta_az_orosz_titkosszolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cc3d2c-f5ad-4fce-9188-7b67f63f8bb5","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Vlagyimir_Putyint_is_hazugsagban_hagyta_az_orosz_titkosszolgalat","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:17","title":"Vlagyimir Putyint is hazugságban hagyta az orosz titkosszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703d0a77-6574-439e-8e83-3265cde1afe5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"50 kanadai dollár/óráért kell szívnia tesztelőknek állítólag a legjobb kanadai marihuánából. ","shortLead":"50 kanadai dollár/óráért kell szívnia tesztelőknek állítólag a legjobb kanadai marihuánából. ","id":"20180921_Egy_kanadai_ceg_meghirdette_az_alomallast_fuvezoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=703d0a77-6574-439e-8e83-3265cde1afe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac773ec3-1743-4861-bf0b-3ea1cd7f3842","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Egy_kanadai_ceg_meghirdette_az_alomallast_fuvezoknek","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:28","title":"Egy kanadai cég meghirdette az álomállást füvezőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e54c5d-6ab0-4d10-a257-d3d894e849e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 25-ös úton, Szarvaskő felé elütöttek egy nőt, aki meghalt. Az úton félpályás lezárás van.","shortLead":"A 25-ös úton, Szarvaskő felé elütöttek egy nőt, aki meghalt. Az úton félpályás lezárás van.","id":"20180920_Halalos_baleset_tortent_Eger_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64e54c5d-6ab0-4d10-a257-d3d894e849e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858644d1-40ee-4062-a143-cd2c5e7fe243","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180920_Halalos_baleset_tortent_Eger_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:10","title":"Halálos baleset történt Eger mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfacbca1-32e0-43ea-8c3e-007813a93000","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arvo Pärt, a legendás észt zeneszerző 40 év után először járt Magyarországon. Azért jött, hogy meghallgassa, hogyan játssza darabjait a Fischer Iván vezényelte Fesztiválzenekar az Európai Hidak fesztivál részeként tartott koncerten.","shortLead":"Arvo Pärt, a legendás észt zeneszerző 40 év után először járt Magyarországon. Azért jött, hogy meghallgassa, hogyan...","id":"20180922_Vilagsztar_vendeg_elott_jatszott_a_Mupaban_a_Budapesti_Fesztivalzenekar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfacbca1-32e0-43ea-8c3e-007813a93000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5712c32f-2507-40ad-a22a-6ef95f7de9c4","keywords":null,"link":"/kultura/20180922_Vilagsztar_vendeg_elott_jatszott_a_Mupaban_a_Budapesti_Fesztivalzenekar","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:17","title":"Világsztár vendég előtt játszott a Müpában a Budapesti Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit egy gyilkosság miatt 1980-ban már életfogytiglanra ítélték, de feltételesen kiszabadult.","shortLead":"A férfit egy gyilkosság miatt 1980-ban már életfogytiglanra ítélték, de feltételesen kiszabadult.","id":"20180921_Heti_rendszeresseggel_eroszakolta_gyerekeit_egy_tarnaszentmiklosi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20282817-e0c6-416b-abc8-5eca19e2d6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Heti_rendszeresseggel_eroszakolta_gyerekeit_egy_tarnaszentmiklosi_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:23","title":"Heti rendszerességgel erőszakolta gyerekeit egy tarnaszentmiklósi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Segíteni fogják az aláírásgyűjtést az Európai Ügyészséghez csatlakozásért. ","shortLead":"Segíteni fogják az aláírásgyűjtést az Európai Ügyészséghez csatlakozásért. ","id":"20180920_A_Parbeszed_is_beall_Hadhazy_alairasgyujtese_moge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b16c08-4659-4a6f-815b-9d518b3835c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_A_Parbeszed_is_beall_Hadhazy_alairasgyujtese_moge","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:42","title":"A Párbeszéd is beáll Hadházy aláírásgyűjtése mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]