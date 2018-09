Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"046ab760-b59c-4bbe-a1d3-bc09942adae9","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Csak semmi polkorrektség – biztonsági okokra hivatkozva megtisztítja szervezetét az androidos készülékektől az Egyesült Államokban a demokrata párt.","shortLead":"Csak semmi polkorrektség – biztonsági okokra hivatkozva megtisztítja szervezetét az androidos készülékektől az Egyesült...","id":"20180923_android_vagy_iphone_biztonsagosabb_amerikai_demokrata_part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=046ab760-b59c-4bbe-a1d3-bc09942adae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfa153a-6b6a-41a5-9b1b-a6f0ac129b2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_android_vagy_iphone_biztonsagosabb_amerikai_demokrata_part","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:03","title":"\"Ez nem hitvita\" – leváltják az Androidot iPhone-ra az amerikai demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75109072-b488-4eab-af19-4e0edc7ce107","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Miskolc 5-0-ra kikapott a szlovák élvonalbeli jégkorong-bajnokság (Tipsport Liga) alapszakaszának 4. fordulójában. A meccs után rendbontás tört ki.","shortLead":"A Miskolc 5-0-ra kikapott a szlovák élvonalbeli jégkorong-bajnokság (Tipsport Liga) alapszakaszának 4. fordulójában...","id":"20180923_A_mi_sportunk_nem_haboru__megszolaltak_a_jegkorongbalhe_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75109072-b488-4eab-af19-4e0edc7ce107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe4ead-c378-4f5d-a266-120772870f9c","keywords":null,"link":"/sport/20180923_A_mi_sportunk_nem_haboru__megszolaltak_a_jegkorongbalhe_utan","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:54","title":"„A mi sportunk nem háború” – megszólaltak a jégkorongbalhé után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Máthé Zsuzsa, Ókovács Szilveszter felesége nyílt levélben tisztázza, hogy egy nő önálló gondolatokkal és látásmóddal bíró teremtmény. Jeszenszky Zsolt ezt egy interjúban kérdőjelezte meg.","shortLead":"Máthé Zsuzsa, Ókovács Szilveszter felesége nyílt levélben tisztázza, hogy egy nő önálló gondolatokkal és látásmóddal...","id":"20180922_DJ_Jeszynek_levele_jott_Egy_no_nem_biodiszlet_es_nem_szexualis_celtabla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab6884c-9bc2-44f0-a4c9-5bd096c49589","keywords":null,"link":"/elet/20180922_DJ_Jeszynek_levele_jott_Egy_no_nem_biodiszlet_es_nem_szexualis_celtabla","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:08","title":"DJ Jeszynek levele jött: Egy nő nem biodíszlet és nem szexuális céltábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ba2e7-9682-43b1-9d3a-54611b2f83a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben a regnáló amerikai vezetők nem nevezhetők a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosainak, az Egyesült Államok keleti partján élők a napokban saját bőrükön is tapasztalhatják a globális felmelegedés intenzív következményét.","shortLead":"Miközben a regnáló amerikai vezetők nem nevezhetők a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosainak, az Egyesült Államok...","id":"201838__klimavaltozas__florence_hurrikan__eso_utan_koponyeg__felszivta_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829ba2e7-9682-43b1-9d3a-54611b2f83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464c9a46-e0e9-46ec-81d6-8473fcd99462","keywords":null,"link":"/tudomany/201838__klimavaltozas__florence_hurrikan__eso_utan_koponyeg__felszivta_magat","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:00","title":"Tudja, miért volt ennyire pusztító a Florence hurrikán? A tudósok már sejtik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13970b67-b868-4ab8-a46a-dbbb3971ff87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapok óta feszít ez a kérdés sokakat, de most Berlinben, az az Innotrans kiállításon a gyártó Stadler mindenkinek megmutatta, milyen lesz a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tramtrain.","shortLead":"Hónapok óta feszít ez a kérdés sokakat, de most Berlinben, az az Innotrans kiállításon a gyártó Stadler mindenkinek...","id":"20180923_Vegre_megtudtuk_hogy_fog_kinezni_a_szegedi_tramtrain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13970b67-b868-4ab8-a46a-dbbb3971ff87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f6ed8d-e7f2-499b-b58d-faa3409d6ce0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Vegre_megtudtuk_hogy_fog_kinezni_a_szegedi_tramtrain","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:26","title":"Végre megtudtuk, hogy fog kinézni a szegedi tramtrain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e6d362-efe0-4531-8cb4-ff51954b2e44","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Magyarországon is több épületet, köztük a pesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát tervezte a száz éve elhunyt Otto Wagner, a modern építészet előfutára és Bécs arculatának egyik megálmodója.","shortLead":"Magyarországon is több épületet, köztük a pesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát tervezte a száz éve elhunyt Otto...","id":"201832__otto_wagner__szecesszio__becs_stilisztaja__realista_latnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4e6d362-efe0-4531-8cb4-ff51954b2e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31826494-45e7-4959-8a8b-3cf0ce734bdb","keywords":null,"link":"/kultura/201832__otto_wagner__szecesszio__becs_stilisztaja__realista_latnok","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:00","title":"A pesti Országház nem neki jutott, de Bécs nem így nézne ki nélküle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1ee237-fbd3-4d21-b240-3e4e3785bb70","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Ami Soros György volt az amerikai demokraták számára – pártfinanszírozó pénzember és az ellenfél szemében mumus –, azt a szerepet töltötték be a Koch fivérek a republikánusoknál. Amíg össze nem különböztek Donald Trumppal.","shortLead":"Ami Soros György volt az amerikai demokraták számára – pártfinanszírozó pénzember és az ellenfél szemében mumus –...","id":"201832__koch_fiverek__republikanus_penzemberek__trumppal_szemben__testveriseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f1ee237-fbd3-4d21-b240-3e4e3785bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c62eac8-7bcc-4c3a-a84b-aefd9eda1afd","keywords":null,"link":"/vilag/201832__koch_fiverek__republikanus_penzemberek__trumppal_szemben__testveriseg","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:00","title":"Trumpék többsége múlhat rajtuk, de nagyon nincsenek jóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6385b996-b80b-489e-9b99-f2e6de7d7eff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Javában fejleszti Tinder-szerű szolgáltatását a Facebook, de ez nem jelenti azt, hogy a nagy munka közben ne lenne idejük új híreket megosztani róla.

","shortLead":"Javában fejleszti Tinder-szerű szolgáltatását a Facebook, de ez nem jelenti azt, hogy a nagy munka közben ne lenne...","id":"20180922_facebook_dating_tarskereso_tinder_randizas_ismerkedes_online","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6385b996-b80b-489e-9b99-f2e6de7d7eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c037899-5e9b-43c1-bd57-e9beea85cf42","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_facebook_dating_tarskereso_tinder_randizas_ismerkedes_online","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:03","title":"Ilyen lesz a társkereső funkció a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]