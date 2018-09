Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1ed4a2d-bd05-447b-adcd-deaff5666309","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Olyan ádázan rombolja a főváros önállóságát az állam, hogy ma már Tarlós István tűnhet Budapesten a demokrácia végvári vitézének. Holott a legvalószínűbb, hogy Orbánék beszántják az egész Fővárosi Önkormányzatot és vele együtt a főpolgármesterséget.","shortLead":"Olyan ádázan rombolja a főváros önállóságát az állam, hogy ma már Tarlós István tűnhet Budapesten a demokrácia végvári...","id":"201832__liberalis_feszek__tarlospotlas__oriasberuhazasok__budapest_bevetele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1ed4a2d-bd05-447b-adcd-deaff5666309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75eb28b5-5f20-4896-8483-e5108e729965","keywords":null,"link":"/itthon/201832__liberalis_feszek__tarlospotlas__oriasberuhazasok__budapest_bevetele","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:00","title":"Tarlóson múlhat, hogy teljesen átszabják-e fővárosi önkormányzati rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc53bf1b-7649-4e92-ac7e-5aeffbd225a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kormányellenes arab csoport, az Avhaz Nemzeti Ellenállás és az Iszlám Állam egyaránt bejelentette, hogy tagjai követték el a merényletet. Az iráni hatóságok dzsihadista elkövetőkről beszélnek, akiknek kemény választ ígért Hasszán Rohani elnök.","shortLead":"Egy kormányellenes arab csoport, az Avhaz Nemzeti Ellenállás és az Iszlám Állam egyaránt bejelentette, hogy tagjai...","id":"20180922_Legalabb_25_halottja_van_az_irani_terrortamadasnak__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc53bf1b-7649-4e92-ac7e-5aeffbd225a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fa0f56-3e36-48e9-9da4-f6b3223b8831","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Legalabb_25_halottja_van_az_irani_terrortamadasnak__video","timestamp":"2018. szeptember. 22. 19:02","title":"Legalább 25 halottja van az iráni terrortámadásnak - 18+ videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A frissen igazolt magyar Sallai Roland gólt szerzett első meccsén, aztán le kellett cserélni, mert összefejelt az ellenféllel.\r

\r

","shortLead":"A frissen igazolt magyar Sallai Roland gólt szerzett első meccsén, aztán le kellett cserélni, mert összefejelt...","id":"20180923_A_gollal_berobbano_Sallairol_aradoztak_Freiburgban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482bc4d2-d548-4170-bb91-af4a70b5c016","keywords":null,"link":"/sport/20180923_A_gollal_berobbano_Sallairol_aradoztak_Freiburgban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:11","title":"A góllal berobbanó Sallairól áradoztak Freiburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ede3a8-9b84-4e60-b215-0ee09389fd15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De nem azért, mert közös dalt készítettek - a Doors-frontembere a Beatles-lemezfelvételére ugrott be az Abbey Roadra.","shortLead":"De nem azért, mert közös dalt készítettek - a Doors-frontembere a Beatles-lemezfelvételére ugrott be az Abbey Roadra.","id":"20180923_Beatles_Jim_Morrison_Happiness_Is_A_Warm_Gun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64ede3a8-9b84-4e60-b215-0ee09389fd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8260cd2b-3d86-422c-b50b-8e750c67ac0d","keywords":null,"link":"/kultura/20180923_Beatles_Jim_Morrison_Happiness_Is_A_Warm_Gun","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:10","title":"50 éve ült együtt a Beatles és Jim Morrison a stúdióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623d8021-f85f-4255-86fb-e2a863550843","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Airbus repülőgépgyártó brémai üzemében elkészült a NASA Orion űrhajójának kiszolgáló egysége, amelyet a mérnökök intenzív tesztelésnek vetettek alá - adta hírül az (ESA).","shortLead":"Az Airbus repülőgépgyártó brémai üzemében elkészült a NASA Orion űrhajójának kiszolgáló egysége, amelyet a mérnökök...","id":"20180922_elkeszult_orion_urhajo_kiszolgalo_modulja_esa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=623d8021-f85f-4255-86fb-e2a863550843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b261bfcb-cb96-45f6-bd9a-b16cb9884c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_elkeszult_orion_urhajo_kiszolgalo_modulja_esa","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:03","title":"Elkészült az Orion űrhajó legfontosabb egysége – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3a8b02-072f-46f5-babd-b12314183fde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Villanyoszlopnak ütközött az autó.","shortLead":"Villanyoszlopnak ütközött az autó.","id":"20180922_Ittasan_vitt_harom_gyereket_egyikuk_meghalt_ketto_sulyosan_megserult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a3a8b02-072f-46f5-babd-b12314183fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7d3f1f-bf2a-4758-9e37-321cb3f437fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_Ittasan_vitt_harom_gyereket_egyikuk_meghalt_ketto_sulyosan_megserult","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:36","title":"Ittasan vitt három gyereket, egyikük meghalt, kettő súlyosan megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724cfa02-6d4a-4020-8674-d37642482b1a","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"A Saulusság és a Paulusság között nincs már megvilágosodás, nincs már katarzis, nincs változás, csak változatlan igazodás van a változó helyzethez. Vélemény.","shortLead":"A Saulusság és a Paulusság között nincs már megvilágosodás, nincs már katarzis, nincs változás, csak változatlan...","id":"20180923_Revesz_Egy_a_jelszonk_Scheissegal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=724cfa02-6d4a-4020-8674-d37642482b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8410dfd-9d8e-49cd-af73-231e3f49b0b6","keywords":null,"link":"/velemeny/20180923_Revesz_Egy_a_jelszonk_Scheissegal","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:18","title":"Révész: Egy a jelszónk: Scheißegal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d9c9fb-210e-4b45-954a-fc971b4a82e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekről a képekről Kelet-Európa, a mi régiónk juthat eszünkbe, pedig a felvételek az USA-ban készültek.","shortLead":"Ezekről a képekről Kelet-Európa, a mi régiónk juthat eszünkbe, pedig a felvételek az USA-ban készültek.","id":"20180923_a_nap_fotoi_tom_Hanks_is_megirigyelne_ezeket_az_amerikai_polskikat_kispolszki_polonez_fso_usa_veteran_oldtimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97d9c9fb-210e-4b45-954a-fc971b4a82e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc23915-cfef-4ced-bbd9-9411548e55ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_a_nap_fotoi_tom_Hanks_is_megirigyelne_ezeket_az_amerikai_polskikat_kispolszki_polonez_fso_usa_veteran_oldtimer","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:36","title":"A nap fotói: Tom Hanks is megirigyelné ezeket az amerikai Polskikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]