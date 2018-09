Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapest Park-buli mindig fontos volt Majkáéknak, ezúttal Curtis nélkül léptek fel. De szóba került a volt társuk.\r

\r

","shortLead":"A Budapest Park-buli mindig fontos volt Majkáéknak, ezúttal Curtis nélkül léptek fel. De szóba került a volt társuk.\r

\r

","id":"20180924_Majka_megint_a_szinpadrol_uzent_Curtisnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76539a1c-4841-472b-8561-ffc754b6378d","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Majka_megint_a_szinpadrol_uzent_Curtisnek","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:43","title":"Majka megint a színpadról üzent Curtisnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b771d4-fa88-4876-a828-eebf1c427cd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kenyában a vadvédelmi hatóságok 11 orrszarvút akartak áttelepíteni egy kedvezőbb körülményeket biztosító régióba. De a szállítók hibáztak, az állatok elpusztultak. Egyszerűen kiszáradtak.","shortLead":"Kenyában a vadvédelmi hatóságok 11 orrszarvút akartak áttelepíteni egy kedvezőbb körülményeket biztosító régióba. De...","id":"20180924_A_hozza_nem_ertes_es_a_hatosagi_felrenezes_tizedeli_Afrika_paratlan_vadallomanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88b771d4-fa88-4876-a828-eebf1c427cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe1fb46-8d52-4192-9e9c-3fe392750454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_A_hozza_nem_ertes_es_a_hatosagi_felrenezes_tizedeli_Afrika_paratlan_vadallomanyat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:07","title":"A hozzá nem értés és a hatósági „félrenézés” tizedeli Afrika páratlan vadállományát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e11b99-5a6b-4863-bf32-7a88027a54d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új-Zélandon is kezdik levenni a boltok polcairól az Ausztráliából importált epret, miután az egyik aucklandi szupermarketben is tűt találtak az egyik gyümölcsben. Ausztráliában már napok óta tart a „tűfrász”, s a hatóságok attól tartanak, megjelennek majd a másolók is, akik az első elkövetőt utánozva hasonló cselekményeket követnek el. Közben Ausztráliában 10-15 évre emelték az élelmiszerszennyezés büntetési tételét.","shortLead":"Új-Zélandon is kezdik levenni a boltok polcairól az Ausztráliából importált epret, miután az egyik aucklandi...","id":"20180923_Mar_UjZelandon_is_tu_van_az_eperben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e11b99-5a6b-4863-bf32-7a88027a54d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fa9ab6-1cb9-4d93-8d98-5bc7dd677be3","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Mar_UjZelandon_is_tu_van_az_eperben","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:45","title":"Már Új-Zélandon is tű van az eperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d9c9fb-210e-4b45-954a-fc971b4a82e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekről a képekről Kelet-Európa, a mi régiónk juthat eszünkbe, pedig a felvételek az USA-ban készültek.","shortLead":"Ezekről a képekről Kelet-Európa, a mi régiónk juthat eszünkbe, pedig a felvételek az USA-ban készültek.","id":"20180923_a_nap_fotoi_tom_Hanks_is_megirigyelne_ezeket_az_amerikai_polskikat_kispolszki_polonez_fso_usa_veteran_oldtimer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97d9c9fb-210e-4b45-954a-fc971b4a82e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc23915-cfef-4ced-bbd9-9411548e55ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_a_nap_fotoi_tom_Hanks_is_megirigyelne_ezeket_az_amerikai_polskikat_kispolszki_polonez_fso_usa_veteran_oldtimer","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:36","title":"A nap fotói: Tom Hanks is megirigyelné ezeket az amerikai Polskikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f0bbc0-f5e9-41b4-81bf-f3dcd383781f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Kitenné a pénzügyeit a honlapra? Elmondaná a kollágájának, mit pletykálnak róla? Van, aki megtette, és jó sokat keresett vele.","shortLead":"Kitenné a pénzügyeit a honlapra? Elmondaná a kollágájának, mit pletykálnak róla? Van, aki megtette, és jó sokat...","id":"20180924_Munkahelyi_pletykakkal_epitett_95_milliard_dollaros_bizniszt_ez_a_fiatal_vallalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96f0bbc0-f5e9-41b4-81bf-f3dcd383781f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535f66b9-61d7-4a2f-942e-61cc7d6585f7","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180924_Munkahelyi_pletykakkal_epitett_95_milliard_dollaros_bizniszt_ez_a_fiatal_vallalkozo","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:56","title":"Munkahelyi pletykákkal épített 9,5 milliárd dolláros bizniszt ez a fiatal vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2229427-1a31-4fec-8363-a7ef373b971c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ vezető gazdasági lapja hosszan ír arról, amit az illiberális demokráciában itthon csak kultúrharcnak hívnak. Alföldi Róbert színész-rendező az öncenzúráról nyilatkozott.","shortLead":"A világ vezető gazdasági lapja hosszan ír arról, amit az illiberális demokráciában itthon csak kultúrharcnak hívnak...","id":"20180923_Alfoldi_a_Financial_Timesban_beszel_a_Fidesz_kulturharcarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2229427-1a31-4fec-8363-a7ef373b971c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1ce5e5-a4cf-42c4-9156-29395dd3ef9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Alfoldi_a_Financial_Timesban_beszel_a_Fidesz_kulturharcarol","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:20","title":"Alföldi a Financial Timesban beszél a Fidesz kultúrharcáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen az, amikor nincs kultúrharc: átáll a Századvég című konzervatív folyóirat a kormány támogatására, ezért lecserélték az eddigi vezetőket, szerkesztőséget, értesült az Index. Az utolsó kiadvány egyik tanulmánya pedig olyannyira sok volt a kormánypárti Századvég Alapítványnak, hogy bevonják a lapszámokat.","shortLead":"Ilyen az, amikor nincs kultúrharc: átáll a Századvég című konzervatív folyóirat a kormány támogatására, ezért...","id":"20180924_Egy_iras_miatt_hullottak_a_fejek_egy_Szazadvegfolyoiratnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7f7476-4c4a-4b7d-94d3-c7cfd66baff2","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Egy_iras_miatt_hullottak_a_fejek_egy_Szazadvegfolyoiratnal","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:25","title":"Egy írás miatt hullottak a fejek egy Századvég-folyóiratnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magas többséggel utasították el a svájciak a vasárnap tartott népszavazáson az etikai és fenntartható élelmiszertermelésről szóló két javaslatot.","shortLead":"Magas többséggel utasították el a svájciak a vasárnap tartott népszavazáson az etikai és fenntartható...","id":"20180923_A_svajciakat_nem_erdekli_hogy_mit_esznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73548628-580d-41e2-aba0-4e5ef8acb924","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_A_svajciakat_nem_erdekli_hogy_mit_esznek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 20:06","title":"A svájciakat nem érdekli, hogy mit esznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]