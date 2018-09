Családja közleménye szerint Kurtz rákban szenvedett, és vasárnap Londonban halt meg 78 évesen.

A Los Angelesben született producer 1973-ban a George Lucas rendezésében készült Amerikai Graffitivel szerzett hírnevet. Legnagyobb sikereit a Star Wars IV. – Egy új remény (Csillagok háborúja) és a Star Wars V. – A birodalom visszavág című filmekkel aratta Lucas munkatársaként. Mindkét filmért Oscar-jelölést kapott.

Nagyszerű filmes távozott most. Nélküle nem jöhetett volna létre az Erő. Hihetetlen filmekről emlékezhetünk rá, amelyek sok millió nézőre voltak hatással

– méltatta Twitter-üzenetben a producert Peter Mayhew, aki Chewbaccát alakította az űreposzban.

Ebben az interjúban Kurtz beszél is arról, hogy szükség volt a filmekhez egy olyan belső irányító elvre vagy morálra, ami már a westernfilmekben is megvolt: ami világosan megkülönbözteti a jófiúkat a rosszaktól, illetve ami segít eltávolítani a hősöket a saját személyes problémáiktól – ugyanakkor ezt a morális sztenderdet követve a saját problémáikra is megoldást találhatnak. Így kapott hangsúlyos szerepet a filmekben az Erő.

Miután Kurtz útjai elváltak Lucastól, még olyan filmek producere volt, mint A sötét kristály, Visszatérés Óz földjére vagy a Friends and Heroes animációs tévésorozat.

Családja közleménye szerint Kurtz tehetsége a filmkészítéstől a fotózáson és a zenén át a filmtörténetig számos területen megmutatkozott, emellett szenvedélyes világutazó volt.