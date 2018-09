Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már természetes a kormányzatnak, hogy közpénzmilliárdokat nyerő üzletemberek utaztatják a miniszterelnököt. Nem volt ez mindig így.","shortLead":"Ma már természetes a kormányzatnak, hogy közpénzmilliárdokat nyerő üzletemberek utaztatják a miniszterelnököt. Nem volt...","id":"20180925_Orban_repulozesenek_toredekeert_mondott_le_egy_allamtitkar_a_ballib_idoszakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703999fe-fb06-4731-b677-0e6337b0e88a","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Orban_repulozesenek_toredekeert_mondott_le_egy_allamtitkar_a_ballib_idoszakban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:53","title":"Orbán repülőzésének töredékéért mondott le egy államtitkár a ballib időszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff07305-32fa-4817-8382-6a871bf1620f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó vadonatúj plugin hibrid hajtásláncokat vezet be a 3008-as és az 508-as sorozatban.","shortLead":"A francia gyártó vadonatúj plugin hibrid hajtásláncokat vezet be a 3008-as és az 508-as sorozatban.","id":"20180925_300_loerovel_es_osszkerekhajtassal_tamadnak_a_peugeot_plugin_hibrid_ujdonsagai_508_3008_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fff07305-32fa-4817-8382-6a871bf1620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c178d2-0742-4073-9915-83d64827804f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_300_loerovel_es_osszkerekhajtassal_tamadnak_a_peugeot_plugin_hibrid_ujdonsagai_508_3008_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:21","title":"Zöld rendszám: 225-300 lóerős új Peugeot plugin hibridek érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d52292-2098-4ab4-92b6-71d9e3d01f49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Irán elleni amerikai büntetőintézkedések miatt szűkül a világpiaci kínálat.","shortLead":"Az Irán elleni amerikai büntetőintézkedések miatt szűkül a világpiaci kínálat.","id":"20180924_2014_ota_nem_volt_ilyen_draga_a_Brent_olaj_elszallhat_a_benzinar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39d52292-2098-4ab4-92b6-71d9e3d01f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c27fb3f-2119-44b3-9602-54af27fee654","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_2014_ota_nem_volt_ilyen_draga_a_Brent_olaj_elszallhat_a_benzinar","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:51","title":"2014 óta nem volt ilyen drága a Brent olaj, elszállhat a benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy baj lenne, ha a művészeket az alapján kategorizálnánk, hogy ki jobboldali és ki baloldali – mondta L. Simon László fideszes országgyűlési képviselő az Echo TV Napi aktuális című műsorában. ","shortLead":"Nagy baj lenne, ha a művészeket az alapján kategorizálnánk, hogy ki jobboldali és ki baloldali – mondta L. Simon László...","id":"20180924_l_simon_laszlo_kulturkampf_nemzeti_alaptanterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3af15cd-9068-430f-8337-88b6640f0ab9","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_l_simon_laszlo_kulturkampf_nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2018. szeptember. 24. 22:29","title":"L. Simon: \"Az új tehetségeket sosem a politika teremti\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Christ for All Nations szervezet még augusztusban tartotta rendezvényét a fővárosban, de az eseményekről csak most számoltak be a sajtónak.","shortLead":"A Christ for All Nations szervezet még augusztusban tartotta rendezvényét a fővárosban, de az eseményekről csak most...","id":"20180925_A_kormanyert_es_Semjen_Zsoltert_imadkoztak_a_Papp_Laszlo_Sportarenaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4433e6de-63ab-4fa2-9429-a2c0261151c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_A_kormanyert_es_Semjen_Zsoltert_imadkoztak_a_Papp_Laszlo_Sportarenaban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:56","title":"A kormányért és Semjén Zsoltért imádkoztak a Papp László Sportarénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári a tízparancsolat kipróbálását ajánlja az ellenzéknek, amely elhallgatja a jó híreket az egészségügyben. Parlamenti nap zajlik.\r

\r

","shortLead":"Rétvári a tízparancsolat kipróbálását ajánlja az ellenzéknek, amely elhallgatja a jó híreket az egészségügyben...","id":"20180924_Retvari_az_ellenzeki_partok_kiadtak_az_utasitast_a_medianak_hogy_mondjanak_rossz_hireket_az_egeszsegugyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c419a075-8bc1-4606-981c-388f37b0b00f","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Retvari_az_ellenzeki_partok_kiadtak_az_utasitast_a_medianak_hogy_mondjanak_rossz_hireket_az_egeszsegugyrol","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:47","title":"Rétvári: Az ellenzéki pártok kiadták az utasítást a médiának, hogy mondjanak rossz híreket az egészségügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hadiipari mérnököket és tudósokat próbált beszervezni.","shortLead":"Hadiipari mérnököket és tudósokat próbált beszervezni.","id":"20180926_Kinai_kemet_tartoztattak_le_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c132fbac-2932-4de3-8b9d-fdaca30ff77f","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Kinai_kemet_tartoztattak_le_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 05:40","title":"Kínai kémet tartóztattak le az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271729d3-fe2c-41ab-85ed-d1c11afb4617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb pénzt augusztusban füstölték el.","shortLead":"A legtöbb pénzt augusztusban füstölték el.","id":"20180925_Lazarnak_lesz_dolga_csaknem_200_milliard_forintot_koltottek_a_magyarok_cigire_a_nyaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=271729d3-fe2c-41ab-85ed-d1c11afb4617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457052ca-3ded-4c8b-a4b9-096a164b1cd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Lazarnak_lesz_dolga_csaknem_200_milliard_forintot_koltottek_a_magyarok_cigire_a_nyaron","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:48","title":"Lázárnak lesz dolga: csaknem 200 milliárd forintot költöttek a magyarok cigire a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]