[{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180926_A_Szazadveg_kirugott_foszekresztoje_tudja_kit_kell_ilyen_esetekben_tamadni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9dfa7da-ea14-4877-92e2-59fac50c2786","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_A_Szazadveg_kirugott_foszekresztoje_tudja_kit_kell_ilyen_esetekben_tamadni","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:59","title":"A Századvég kirúgott főszerkesztője tudja, kit kell ilyen esetekben támadni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a73a39d-aa82-43d0-a7c2-d82764ae4a15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem volt a kispesti önkormányzatnak elég pénze arra, hogy folyamatosan javítsa a metrópótló buszok okozta kátyúkat, átadta a Vak Bottyán utcát a fővárosi városvezetésnek.","shortLead":"Nem volt a kispesti önkormányzatnak elég pénze arra, hogy folyamatosan javítsa a metrópótló buszok okozta kátyúkat...","id":"20180926_Lemondott_Kispest_az_utcarol_amit_szetvertek_a_metropotlo_buszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a73a39d-aa82-43d0-a7c2-d82764ae4a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9a50cd-481e-43ca-86c6-83180b040953","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Lemondott_Kispest_az_utcarol_amit_szetvertek_a_metropotlo_buszok","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:45","title":"Lemondott Kispest az utcáról, amit szétvertek a metrópótló buszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karbantartás lesz, a libegő és a sikló pár napig nem közlekedik.","shortLead":"Karbantartás lesz, a libegő és a sikló pár napig nem közlekedik.","id":"20180927_Kirandulni_keszul_Van_ket_rossz_hirunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3ca52f-d9b0-4791-a7e2-bf20c641a654","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Kirandulni_keszul_Van_ket_rossz_hirunk","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:58","title":"Kirándulni készül? Van két rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség volt vezetője egymás után kapja a megbízásokat, pedig tavasszal még azt mondta, csak a választókörzetével, Hódmezővásárhellyel szeretne foglalkozni.","shortLead":"A Miniszterelnökség volt vezetője egymás után kapja a megbízásokat, pedig tavasszal még azt mondta, csak...","id":"20180925_Kormanybiztos_lett_Lazar_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae234925-b5a4-45c7-8593-7cedd3d55096","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Kormanybiztos_lett_Lazar_Janos","timestamp":"2018. szeptember. 25. 22:17","title":"Kormánybiztos lett Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231bdcd9-95eb-455b-9400-72f7202f5326","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önvezető technológiának köszönhetően teljesen át fog alakulni a járművek utastere. Az IKEA csinált néhány látványtervet, hogy kiderüljön, (szerintük) hogyan is kell elképzelni a jövőt.","shortLead":"Az önvezető technológiának köszönhetően teljesen át fog alakulni a járművek utastere. Az IKEA csinált néhány...","id":"20180926_ikea_space10_onvezeto_auto_nappali_kavezo_szalloda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231bdcd9-95eb-455b-9400-72f7202f5326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f499c784-6835-48e9-920c-09f2892e5f8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_ikea_space10_onvezeto_auto_nappali_kavezo_szalloda","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:21","title":"A nap fotói: Az IKEA megtervezte a jövő autóit, és van köztük néhány használható ötlet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21ec462-75d0-4d7f-b33f-efe56b04fcb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok múlik az őszi bértárgyalásokon.","shortLead":"Sok múlik az őszi bértárgyalásokon.","id":"20180927_Brutto_220_ezer_forint_alatt_nem_lesznek_eladok_a_boltokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b21ec462-75d0-4d7f-b33f-efe56b04fcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ab2dae-ecb7-4778-987e-1c28af180b34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Brutto_220_ezer_forint_alatt_nem_lesznek_eladok_a_boltokban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:42","title":"Bruttó 220 ezer forint alatt nem lesznek eladók a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37593ab4-8e52-4c11-9da3-e6053ddec2ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vasúti kocsikat gyártanak majd Egyiptomnak.","shortLead":"Vasúti kocsikat gyártanak majd Egyiptomnak.","id":"20180926_Pecset_kerult_az_evszazad_uzletere_amelyben_magyar_es_orosz_ceget_is_tamogat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37593ab4-8e52-4c11-9da3-e6053ddec2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3630726e-f125-4ab1-b3c7-8aeb313a4cbd","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Pecset_kerult_az_evszazad_uzletere_amelyben_magyar_es_orosz_ceget_is_tamogat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:37","title":"Pecsét került az évszázad üzletére, amelyben magyar és orosz céget is támogat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802ea4cb-15e1-4bdc-9139-ebc7fa17f3b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Üzletközpontot épít apartmanokkal a KÉSZ Csoport. ","shortLead":"Üzletközpontot épít apartmanokkal a KÉSZ Csoport. ","id":"20180926_Romaniaba_is_betort_a_magyar_orias","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=802ea4cb-15e1-4bdc-9139-ebc7fa17f3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ef8402-fc5a-46fe-bf49-f9c2a7b558b3","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Romaniaba_is_betort_a_magyar_orias","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:35","title":"Romániába is betört a magyar óriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]