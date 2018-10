Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hátra lehet dőlni, és figyelni, ahogy az Apple vs. Qualcomm saga folytatódik: a hosszas jogviták újabb fejezeteként most épp a Qualcomm döntött úgy, hogy bepereli az Apple-t.","shortLead":"Hátra lehet dőlni, és figyelni, ahogy az Apple vs. Qualcomm saga folytatódik: a hosszas jogviták újabb fejezeteként...","id":"20181001_qualcomm_apple_iphone_szabadalomsertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70846d3e-03ed-4351-8cd6-b1dfd9b14de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_qualcomm_apple_iphone_szabadalomsertes","timestamp":"2018. október. 01. 17:03","title":"Lopott az Apple a Qualcommtól, hogy jobbak legyenek az iPhone-ok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2ed80-3d55-48b3-9543-54f673566830","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy több kérdést is felvető, új kutatás szerint a házasságban élők jobb életesélyekkel számolhatnak.","shortLead":"Egy több kérdést is felvető, új kutatás szerint a házasságban élők jobb életesélyekkel számolhatnak.","id":"20181002_A_hazasok_jobb_szivuek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2ed80-3d55-48b3-9543-54f673566830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7e77ea-231e-48d3-a8e5-d941649de719","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181002_A_hazasok_jobb_szivuek","timestamp":"2018. október. 02. 19:15","title":"A házasok jobb szívűek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9785c1-19ef-4271-99d6-35bbbabd2059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donna Strickland ráadásul mindössze a harmadik fizikus, aki nő és munkájával kiérdemelte a Nobel-díjat. ","shortLead":"Donna Strickland ráadásul mindössze a harmadik fizikus, aki nő és munkájával kiérdemelte a Nobel-díjat. ","id":"20181002_Fel_evszazadnak_kellett_eltelnie_ahhoz_hogy_egy_noi_fizikus_ismet_Nobeldijat_kapjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b9785c1-19ef-4271-99d6-35bbbabd2059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09647225-b1c7-4cbb-b145-f1ab99e2f90b","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Fel_evszazadnak_kellett_eltelnie_ahhoz_hogy_egy_noi_fizikus_ismet_Nobeldijat_kapjon","timestamp":"2018. október. 02. 17:10","title":"Fél évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy egy fizikusnő ismét Nobel-díjat kapjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beffe8d8-9773-4c79-84c2-6b3ab273cf82","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezúttal egy 5,9-es és egy 6-os erősségű földmozgást mértek, a múlt heti pusztító cunami helyszínétől 1600 kilométerre.","shortLead":"Ezúttal egy 5,9-es és egy 6-os erősségű földmozgást mértek, a múlt heti pusztító cunami helyszínétől 1600 kilométerre.","id":"20181002_Ket_ujabb_foldrenges_volt_Indoneziaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beffe8d8-9773-4c79-84c2-6b3ab273cf82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5e5eed-5753-4cd5-b17d-9da1aefab579","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Ket_ujabb_foldrenges_volt_Indoneziaban","timestamp":"2018. október. 02. 05:41","title":"Két újabb földrengés volt Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fóliasátorban nevelgette a növényt, de lebukott.","shortLead":"Fóliasátorban nevelgette a növényt, de lebukott.","id":"20181002_Mar_messzirol_lehetett_erezni_a_kender_szagat_a_kozarmiselnyi_ferfi_tanyajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc2b98e-1db8-4df6-9176-b540bd36139c","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Mar_messzirol_lehetett_erezni_a_kender_szagat_a_kozarmiselnyi_ferfi_tanyajan","timestamp":"2018. október. 02. 14:15","title":"Már messziről lehetett érezni a kender szagát a kozármislenyi férfi tanyáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más veszélyeztetett nagymacskák megmentésére is használható lehet. ","shortLead":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más...","id":"20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bda4583-6e48-46f0-905e-744f39f23df5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","timestamp":"2018. október. 01. 15:45","title":"Megszülettek a világ első lombikoroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923841d4-e227-4527-8d0c-6daa20eb7581","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Egy viccbajnok sportoló és egy rejtélyes mérnök lehet Jean-Claude Juncker utódja. Sok közös nincs bennük, legfeljebb annyi, hogy Orbán Viktort mindketten szoros felügyelet alatt tartanák.



","shortLead":"Egy viccbajnok sportoló és egy rejtélyes mérnök lehet Jean-Claude Juncker utódja. Sok közös nincs bennük, legfeljebb...","id":"20181003_Az_Ironman_vagy_a_nyugodt_stratega_lesz_Orban_kovetkezo_ellenfele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=923841d4-e227-4527-8d0c-6daa20eb7581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ab78e0-7f01-4952-a845-3ae8bd32d2b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Az_Ironman_vagy_a_nyugodt_stratega_lesz_Orban_kovetkezo_ellenfele","timestamp":"2018. október. 03. 12:51","title":"Az Ironman vagy a nyugodt stratéga lesz Orbán következő ellenfele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b547eaa8-67ce-44b1-9d98-ab2581ac42f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal sem tudott egyetérteni, hogy az LMP nem szavazta meg a Sargentini-jelentést az EP-ben. Schiffer pedig azt mondta, nem tér vissza, bár Szabó szerint ez komolyan felmerült.","shortLead":"Azzal sem tudott egyetérteni, hogy az LMP nem szavazta meg a Sargentini-jelentést az EP-ben. Schiffer pedig azt mondta...","id":"20181003_Szabo_Szabolcs_a_belso_viszalyok_es_Schiffer_visszateresenek_hire_miatt_hagyta_ott_az_LMPt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b547eaa8-67ce-44b1-9d98-ab2581ac42f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6b6089-27f3-4b78-ba80-eebb370344f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Szabo_Szabolcs_a_belso_viszalyok_es_Schiffer_visszateresenek_hire_miatt_hagyta_ott_az_LMPt","timestamp":"2018. október. 03. 10:26","title":"Szabó Szabolcs: A belső viszályok és Schiffer miatt hagytam ott az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]