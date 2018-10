A díjazottakhoz elöljáróban annyit, hogy a csütörtöki díjátadóval hivatalosan is megnyílt a Design Hét, amelyet legelőször 2004-ben a Magyar Formatervezési Tanács hívott életre. Idén október 5. és 19. között lesznek elérhetők a dizájnhét fő programjai, úgy mint workshopok, kerekasztal-beszélgetések, kiállítások és be lehet majd kukkantani számos stúdió munkájába is. Akit egy kicsit is érdekel a divat, a lakberendezés, a képzőművészet, az urbanisztika vagy a food dizájn, annak nem érdemes kihagyni ezt a bő egy hetet. Ezekben a napokban a fővároson kívül Sopronban, Győrben, Debrecenben és Pécsett is a kortárs és a 20. századi dizájnhoz kapcsolódó programok várják az érdeklődőket (itt tud válogatni). Az egész eseményt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala finanszírozza.

Menő orvosi kütyü és egy szuper hátizsák

A Magyar Formatervezési Díjjal már negyedik évtizede jutalmazzák a hazai tervezőket: négy kategóriában - termék, terv, vizuális kommunikáció és diákmunka - díjazzák a legjobbnak és a leginkább piacképesnek vélt produktumokat. A Design Management Díjat pedig tíz éve adják át azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, amelyek "a dizájnt és az innovációt az üzleti stratégia integráns részének tekintik." Ebben a cikkben a legizgalmasabb formatervezési megoldásokat szemezgetjük, a többi díjazottat ezen a linken fogja megtalálni.

Idén a Magyar Formatervezési Díjat a bírálóbizottság Iglói-Nagy Péter és Nagy Ádám névjegykártya-méretű orvosi kütyüjének, egy mobil EKG-készüléknek ítélte. A WIWE névre hallgató műszer a stroke-ot és a hirtelen szívmegállást is előrejelzi, egy hozzátartozó mobilapplikáción pedig egyszerűen ki lehet értékelni a műszer által küldött adatokat. Akár futáshoz is magunkkal vihetjük. Remek ötlet, ez az egyik leghasznosabb díjazott termék.

© Iglói-Nagy Péter, Nagy Ádám, Magyar Formatervezési Díj

Csoma Sarolta és Horváth Máté Mix nevű karszéke a terv kategóriában kapott díjat. Egy klasszikus skandináv dizájnelemeken alapuló széket terveztek, amely nemcsak, hogy jól néz ki, de praktikusan és könnyedén össze is lehet azt szerelni.

© Csoma Sarolta és Horváth Máté, Magyar Formatervezési Díj

Diák kategóriában két díjat ítélt oda a bírálóbizottság. Révész Eszter Újraértelmezett tradíció nevű textilkollekciója a hagyományos magyar népi szőttesek világából indul ki, de korszerű technológiával dolgozik. A Pákozdi Rebeka által tervezett Onni hátizsák pedig egy egészségmegőrzésre és betegségmegelőzésre fókuszáló projekt terméke, táskája ugyanis nemcsak kiegészítő, de egyben tartásjavító hátmerevítő is.

© Pákozdi Rebeka, Magyar Formatervezési Díj

A különdíjasok közül kiemelnénk Veszprémi Gabriella Layers cipőkollekcióját. A cipők kissé szoborszerűek ugyan, mégis úgy vannak kialakítva, hogy hordhatók legyenek. Veszprémi elkötelezett a fenntartható divat iránt, a cipőgyártás során keletkező, szabászati bőrhulladékot használta fel a lábbelikhez. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságának díját kapta.

© Veszprémi Gabriella, Magyar Formatervezési Díj

A természetjárók és gyakorlott fesztivállátogatók nagy kedvence lehet a jövőben a Reiner György által fejlesztett SysTents, sorozatgyártásra alkalmas mobiljurtája is, amely szintén különdíjat érdemelt. Ránézésre nehéz elképzelni, hogy a sátor az eredeti jurtákhoz hasonlóan télen is jól tudná tartani a meleget, de az kétségtelen, hogy a vándorló népek klasszikus szálláshelyéhez megfelelően nagy teret biztosíthat az ideiglenes lakóinak. Különlegessége, hogy összeállításakor azonnal használható a beépített gyengeáramú rendszere, amellyel be lehet világítani a sátrat, és 12 voltos áramot is biztosít.

© Reiner György, Magyar Formatervezési Díj

A díjazottak és legkiemelkedőbb pályázók munkáiból nyíló ingyenes kiállítás október 19-ig tekinthető meg az óbudai Flashback Photo Studióban.