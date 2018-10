Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7870795a-b45e-471e-ab16-3afb0cd44234","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kijev egyik főútján egészen szokatlan módon sikerült megoldani a sávelválasztást.","shortLead":"Kijev egyik főútján egészen szokatlan módon sikerült megoldani a sávelválasztást.","id":"20181007_kijev_mobil_wc_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7870795a-b45e-471e-ab16-3afb0cd44234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3a297d-5968-421d-ae29-bb9dfc9bcd6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181007_kijev_mobil_wc_autos_video","timestamp":"2018. október. 08. 04:31","title":"Videó: Ez még a sokat látott ukrán autósoknak is sok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6673c13-3242-4639-873b-5e558279cb99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Idén 4, jövőre már csak 3,3 százalékos lehet a magyar gazdaság növekedése az IMF szerint. Idén 4, jövőre már csak 3,3 százalékos lehet a magyar gazdaság növekedése az IMF szerint. Eddig nem hittek abban...","id":"20181009_Egyre_jobban_bizik_az_IMF_a_magyar_gazdasagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6673c13-3242-4639-873b-5e558279cb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1d364f-bb51-4b18-aa4a-8d2828e2d607","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Egyre_jobban_bizik_az_IMF_a_magyar_gazdasagban","timestamp":"2018. október. 09. 08:25","title":"Egyre jobban bízik az IMF a magyar gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magasabb az EU városaiban a más országokban születettek munkanélkülisége, mint az őslakosoké.","shortLead":"Magasabb az EU városaiban a más országokban születettek munkanélkülisége, mint az őslakosoké.","id":"20181009_munka_kulfold_kivandorlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f922529-554a-4928-8b52-ed0d9aa8f53d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_munka_kulfold_kivandorlas","timestamp":"2018. október. 09. 08:56","title":"Hiába költöznek sokan külföldre, ott sem könnyű munkát találniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f34072-e25b-4442-9c77-16094a38d0f3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Új választásokat akar Márki-Zay Péter a csődközeli Hódmezővásárhelyen, a fideszesek viszont most nem akarják, pedig pár hónappal ezelőtt nem tiltakoztak ennyire ellene. Új választásokat akar Márki-Zay Péter a csődközeli Hódmezővásárhelyen, a fideszesek viszont most nem akarják, pedig pár hónappal ezelőtt nem tiltakoztak ennyire ellene. Többen is nemet mondtak a felkérésre, de a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke, Horváth Ildikó vállalta azt. ","id":"20181009_Kasler_allitolag_megtalalta_a_lemondott_egeszsegugyi_allamtitkar_utodjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c270ff91-0d08-4314-8b15-f290d43bad50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd664e0-f89a-4fc0-8328-fa9dfb1d6af7","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Kasler_allitolag_megtalalta_a_lemondott_egeszsegugyi_allamtitkar_utodjat","timestamp":"2018. október. 09. 11:57","title":"Kásler állítólag megtalálta a lemondott egészségügyi államtitkár utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább emelkedhet.","shortLead":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább...","id":"20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6879f88f-234e-43be-8a84-fcddf6fc162b","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","timestamp":"2018. október. 08. 08:52","title":"Már csaknem kétezer halottja van az indonéz földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c2fef9-99bf-4725-ab14-b9b8f78a6983","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két család üzleti vitája fajult el. Két család üzleti vitája fajult el. ","id":"20181007_Feladtak_magukat_a_jozsefvarosi_lovoldozok__fotok_a_helyszinrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c2fef9-99bf-4725-ab14-b9b8f78a6983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e169a4c-04a5-46ce-bce1-dfe452f4a014","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Feladtak_magukat_a_jozsefvarosi_lovoldozok__fotok_a_helyszinrol","timestamp":"2018. október. 07. 18:25","title":"Feladták magukat a józsefvárosi lövöldözők – fotók a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3766e17-9fcb-457a-8f0a-2963cbda58eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a holnapi Google-eseménnyel kapcsolatban mindenki az új Pixelekről beszél, a telefonok mellett a cég első Chrome OS-es tabletje is bemutatkozhat.","shortLead":"Bár a holnapi Google-eseménnyel kapcsolatban mindenki az új Pixelekről beszél, a telefonok mellett a cég első Chrome...","id":"20181008_google_pixel_slate_chrome_os_tablet_varhato_bemutatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3766e17-9fcb-457a-8f0a-2963cbda58eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160fda21-af7d-4b88-9486-bf7bb5dcf4a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_google_pixel_slate_chrome_os_tablet_varhato_bemutatasa","timestamp":"2018. október. 08. 10:03","title":"Nem csak új telefonokat villant holnap a Google, jöhet egy meglepetés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]