Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének ellenőrzésére adott milliárdokat.","shortLead":"Ezúttal a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének ellenőrzésére adott milliárdokat.","id":"20181010_A_kormany_mar_2026ig_kolti_a_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fbf513-6d41-41c7-9372-67d7771a4cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_A_kormany_mar_2026ig_kolti_a_penzt","timestamp":"2018. október. 10. 09:22","title":"A kormány már 2026-ig költi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő most először foglalt állást politikai kérdésben, és máris érződik a mozgósító ereje.","shortLead":"Az énekesnő most először foglalt állást politikai kérdésben, és máris érződik a mozgósító ereje.","id":"20181010_Taylor_Swift_hatalmat_nem_becsulhetik_ala_a_politikusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac77468c-e5da-4295-9c21-194a424823d8","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Taylor_Swift_hatalmat_nem_becsulhetik_ala_a_politikusok","timestamp":"2018. október. 10. 11:54","title":"Taylor Swift hatalmát nem becsülhetik alá a politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690fb4f0-3daa-4f51-ad61-2f184220d6b6","c_author":"- esel - ","category":"itthon","description":"Lehet-e egyszerre rehabilitálni Héjjas Ivánt és gigaprojektben emlékezni a holokauszt áldozataira?","shortLead":"Lehet-e egyszerre rehabilitálni Héjjas Ivánt és gigaprojektben emlékezni a holokauszt áldozataira?","id":"20181010_Hogyan_rehabilitaljunk_egy_vereskezu_antiszemita_gyilkost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=690fb4f0-3daa-4f51-ad61-2f184220d6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fb4212-0deb-4dcc-9eef-b636a7e8d86b","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Hogyan_rehabilitaljunk_egy_vereskezu_antiszemita_gyilkost","timestamp":"2018. október. 10. 16:02","title":"Hogyan rehabilitáljunk egy véreskezű antiszemita gyilkost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brutálisan meggyilkolt és megerőszakolt bolgár újságírónővel egy városban lakott, majd a gyilkosság után ment Németországba. Azt még mindig nem tudni, van-e összefüggés a gyilkosság és a nő oknyomozó tevékenysége között.","shortLead":"A brutálisan meggyilkolt és megerőszakolt bolgár újságírónővel egy városban lakott, majd a gyilkosság után ment...","id":"20181010_Nemetorszagban_fogtak_el_egy_ferfit_akit_a_bolgar_ujsagirogyilkossaggal_gyanusitanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60621a11-b03d-47a3-bdec-d26c67087da8","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Nemetorszagban_fogtak_el_egy_ferfit_akit_a_bolgar_ujsagirogyilkossaggal_gyanusitanak","timestamp":"2018. október. 10. 10:10","title":"Németországban fogtak el egy férfit, akit a bolgár újságíró-gyilkossággal gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42910ef2-a8d2-4364-9788-54ea13c7d1e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben, a sokadik nagy antwerpeni kokainfogás után a második legnagyobb belga város polgármestere kijelentette: elképesztő méreteket öltött a városban a kábítószerbiznisz. Kolosszális pénzekről van szó, amelyekből a politikusok megvesztegetésére is bőven futja.","shortLead":"Szeptemberben, a sokadik nagy antwerpeni kokainfogás után a második legnagyobb belga város polgármestere kijelentette...","id":"20181009_Tudja_melyik_varos_Europa_kokainkikotoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42910ef2-a8d2-4364-9788-54ea13c7d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61e108d-4823-4faa-8bff-47dd6b0a3375","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Tudja_melyik_varos_Europa_kokainkikotoje","timestamp":"2018. október. 09. 11:05","title":"Tudja, melyik város Európa kokainkikötője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9d1a37-880c-4041-9fa4-70d5d0014ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érdemes-e egy műemléket úgy felújítani, hogy közben elveszíti hangulatának és romantikájának lényegét? A Gül baba türbéje síremlék felújítása úgy veti fel ezt a kérdést, hogy meg is válaszolja: nem. Vannak műemlékek, amelyeknek jobban áll, ha egy kicsit kopottabbak, fésületlenebbek. És Gül baba türbéje ilyen.","shortLead":"Érdemes-e egy műemléket úgy felújítani, hogy közben elveszíti hangulatának és romantikájának lényegét? A Gül baba...","id":"20181009_gul_baba_turbe_deszepvolt_derondalett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d9d1a37-880c-4041-9fa4-70d5d0014ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb8c779-c683-4bf8-817b-8a7f3fcb6961","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_gul_baba_turbe_deszepvolt_derondalett","timestamp":"2018. október. 09. 14:00","title":"Gül baba türbéje: amikor a felújítás kiűzi a hely szellemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A elnök 25 százalékkal kevésbé szereti Taylor Swift zenéjét most, hogy az énekesnő támogatásáról biztosított két demokrata jelöltet.","shortLead":"A elnök 25 százalékkal kevésbé szereti Taylor Swift zenéjét most, hogy az énekesnő támogatásáról biztosított két...","id":"20181009_Donald_Trump_pontosan_kiszamolta_mennyire_nem_orul_Taylor_Swift_politikai_allasfoglalasanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba23dfb-61da-4a59-a817-791709547cd2","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Donald_Trump_pontosan_kiszamolta_mennyire_nem_orul_Taylor_Swift_politikai_allasfoglalasanak","timestamp":"2018. október. 09. 10:40","title":"Donald Trump pontosan kiszámolta, mennyire nem örül Taylor Swift politikai állásfoglalásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698e5e97-e02a-4acb-a8b6-78f197b5aff4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány még augusztusban Csehországból tűnt el. ","shortLead":"A kislány még augusztusban Csehországból tűnt el. ","id":"20181009_Hateves_cseh_kislanyt_keres_a_magyar_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=698e5e97-e02a-4acb-a8b6-78f197b5aff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbd40a3-af27-4aa1-a6d6-9d6c5554b024","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Hateves_cseh_kislanyt_keres_a_magyar_rendorseg","timestamp":"2018. október. 09. 18:31","title":"Hatéves cseh kislányt keres a magyar rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]