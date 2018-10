Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ed54864-c2bd-41ac-ab2e-6e681e7cb245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vendégeket Adnan Polat üzletember vezette körbe a türbében. ","shortLead":"A vendégeket Adnan Polat üzletember vezette körbe a türbében. ","id":"20181009_Foto_Igy_imadkozott_Erdogan_a_turbeben_mig_Orban_a_sarokban_allt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ed54864-c2bd-41ac-ab2e-6e681e7cb245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5139bf-50e5-4870-8734-7a9ed001bfa3","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Foto_Igy_imadkozott_Erdogan_a_turbeben_mig_Orban_a_sarokban_allt","timestamp":"2018. október. 09. 18:55","title":"Fotó: Így imádkozott Erdogan a türbében, míg Orbán a sarokban állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a39acc-a5de-4c71-8369-586615757c8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem véletlenül nem szivárgott ki belőle semmi.","shortLead":"Nem véletlenül nem szivárgott ki belőle semmi.","id":"20181010_Mintha_allamtitok_lenne_olyan_ovintezkedesekkel_vedik_Michelle_Obama_oneletrajzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7a39acc-a5de-4c71-8369-586615757c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e435c47-0dca-40d7-8e54-f7abeeb4586f","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Mintha_allamtitok_lenne_olyan_ovintezkedesekkel_vedik_Michelle_Obama_oneletrajzat","timestamp":"2018. október. 10. 14:58","title":"Mintha államtitok lenne, olyan óvintézkedésekkel védik Michelle Obama memoárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d62678-139f-44b8-a7a8-ad578c568ce0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"200 millió forintot veszíthet a Belvárosi önkormányzat egy évekkel ezelőtti telekeladás miatt. A helyhatóság a Bástya utcai óvoda udvarát szeretné visszavásárolni egy építési vállalkozótól, aki hotelt épített volna ott, ahol csak mélygarázst lehet.","shortLead":"200 millió forintot veszíthet a Belvárosi önkormányzat egy évekkel ezelőtti telekeladás miatt. A helyhatóság a Bástya...","id":"20181010_belvaros_bastya_utcai_ovoda_maz_invetsment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65d62678-139f-44b8-a7a8-ad578c568ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d015a1-289e-48a3-8538-bb45bdec9210","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_belvaros_bastya_utcai_ovoda_maz_invetsment","timestamp":"2018. október. 10. 11:20","title":"200 milliós buktával szerezheti vissza az V. kerület a Bástya utcai telket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A panaszosok az Európai Bizottságot perelték. ","shortLead":"A panaszosok az Európai Bizottságot perelték. ","id":"20181009_Most_a_devizahitelesek_ellen_dontott_az_Europai_Birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84a45e0-e7af-466e-b0de-df2daf84f224","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Most_a_devizahitelesek_ellen_dontott_az_Europai_Birosag","timestamp":"2018. október. 09. 16:12","title":"Most a devizahitelesek ellen döntött az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Eddig Washington tett gesztusokat Magyarországnak, most Budapesten a sor - így lehetne a legrövidebben összegezni David Cornstein előadását a CEU-n. A nagykövet tulajdonképpen egyértelművé tette, ha nem viszonozzuk, hogy például létrejött a Trump-Orbán telefonbeszélgetés, akkor Amerika nem lesz olyan barátságos, mint eddig volt.","shortLead":"Eddig Washington tett gesztusokat Magyarországnak, most Budapesten a sor - így lehetne a legrövidebben összegezni David...","id":"20181010_david_cornstein_ceu_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864bb66d-9b57-42b6-9752-6674fc5449ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_david_cornstein_ceu_magyar_kormany","timestamp":"2018. október. 10. 20:11","title":"Fenyegetésnek is beillő üzenetet küldött Orbánéknak az amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26c802a-a953-4e1d-a06d-48361b89cf75","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden idők egyik leggonoszabb varázslója most egy floridai night club színpadán bulizik.","shortLead":"Minden idők egyik leggonoszabb varázslója most egy floridai night club színpadán bulizik.","id":"20181010_Voldemortot_kelti_eletre_ez_a_drag_queen_a_szinpadon__ez_is_egy_ut_a_halhatatlansaghoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d26c802a-a953-4e1d-a06d-48361b89cf75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74045b3-a0b9-4814-985f-f9978507428f","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Voldemortot_kelti_eletre_ez_a_drag_queen_a_szinpadon__ez_is_egy_ut_a_halhatatlansaghoz","timestamp":"2018. október. 10. 11:39","title":"Voldemortot kelti életre ez a drag queen a színpadon – ez is egy út a halhatatlansághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát kaptak. ","shortLead":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát...","id":"20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a53887-53a3-414e-912d-8907d20554cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","timestamp":"2018. október. 10. 17:03","title":"Sokallja az új iPhone-ok árát? Van már olyan is, amelyik 4 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a00640-b99f-4a03-a7ef-815312966611","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokat számít az árban, hogy milyen fűtéstípussal rendelkezik az adott ingatlan: országos átlagban a távfűtéses lakások a legolcsóbbak, míg a megújuló energiás fűtésrendszerekkel bíró, jellemzően új építésű ingatlanok a legdrágábbak. A cirkót még mindig gyakran keresik, de van, ahol már hátránynak számít.","shortLead":"Sokat számít az árban, hogy milyen fűtéstípussal rendelkezik az adott ingatlan: országos átlagban a távfűtéses lakások...","id":"20181010_Mar_nem_a_cirko_a_legkeresettebb_a_felso_kategoriaban_oriasi_arkulonbseget_generalnak_a_futesi_modok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34a00640-b99f-4a03-a7ef-815312966611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c822557-0120-43d8-9578-39c4f0ac1243","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181010_Mar_nem_a_cirko_a_legkeresettebb_a_felso_kategoriaban_oriasi_arkulonbseget_generalnak_a_futesi_modok","timestamp":"2018. október. 10. 11:18","title":"Már nem a cirkó a legkeresettebb a felső kategóriában- óriási árkülönbséget generálnak a fűtési módok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]