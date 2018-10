Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":" Bár az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala kis büdzséből működik, és elsősorban olyan ügyeket vizsgál, melyek határokon nyúlnak át, a kisvárdai NER-Disneyland újabb létesítménye felkeltette a figyelmüket. Az Európai Bizottság pedig azt szeretné, ha a kormány nem az adófizetőkre, hanem a szabálytalankodó beruházókra hárítaná a rosszul felhasznált uniós pénzek miatt kapott büntetéseket.","shortLead":" Bár az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala kis büdzséből működik, és elsősorban olyan ügyeket vizsgál, melyek...","id":"20181011_Atlepte_az_OLAF_ingerkuszobet_a_kisvardai_okofilmpark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dd4ee6-7744-462b-be88-603e8933cc53","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181011_Atlepte_az_OLAF_ingerkuszobet_a_kisvardai_okofilmpark","timestamp":"2018. október. 11. 14:24","title":"Átlépte az OLAF ingerküszöbét a kisvárdai ökofilmpark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hang- és videofelvételek is készültek arról, ahogy Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságírót meggyilkolták Törökországban – közölte internetes oldalán a The Washington Post, az újságíró egyik munkaadója. ","shortLead":"Hang- és videofelvételek is készültek arról, ahogy Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságírót meggyilkolták...","id":"20181012_hang_video_felvetel_bizonyitek_dzsamal_hasogdzsi_kinzas_gyilkossag_szaud_arabia_torokorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce7958d-2386-4e5e-a634-ee500b64fa6d","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_hang_video_felvetel_bizonyitek_dzsamal_hasogdzsi_kinzas_gyilkossag_szaud_arabia_torokorszag","timestamp":"2018. október. 12. 11:15","title":"Felvételek bizonyítják a Washington Post szerint, hogy meggyilkolták a szaúdi újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84479a18-6dfd-4189-9bcd-5505bb1b80e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megalakult a Fidesz bevándorlásellenes kabinetje, első lépésben nekimennek a Migration Aidnek.","shortLead":"Megalakult a Fidesz bevándorlásellenes kabinetje, első lépésben nekimennek a Migration Aidnek.","id":"20181011_Az_ugyeszsegen_tamadjak_meg_Nemeth_Szilardek_a_Migration_Aid_partta_alakulasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84479a18-6dfd-4189-9bcd-5505bb1b80e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328a09e2-1efe-4e0c-8848-ed94a41c9bd8","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Az_ugyeszsegen_tamadjak_meg_Nemeth_Szilardek_a_Migration_Aid_partta_alakulasat","timestamp":"2018. október. 11. 17:10","title":"Az ügyészségen támadják meg Németh Szilárdék a Migration Aid párttá alakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4dc367-1645-48fc-9ff7-415a1fb904aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem engedtek be őket, mert korosztályos (!) volt a film.","shortLead":"Nem engedtek be őket, mert korosztályos (!) volt a film.","id":"20181011_Abszurd_helyzetben_talalta_magat_az_a_brit_anya_aki_az_egyhonapos_babajaval_probalt_volna_moziba_menni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce4dc367-1645-48fc-9ff7-415a1fb904aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc66c43-085c-431c-9f99-ec37c7fef747","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Abszurd_helyzetben_talalta_magat_az_a_brit_anya_aki_az_egyhonapos_babajaval_probalt_volna_moziba_menni","timestamp":"2018. október. 11. 15:47","title":"Abszurd helyzetben találta magát az a brit anya, aki az egy hónapos babájával próbált volna moziba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e222ce49-d50f-4ac5-acd0-72afd66535d8","c_author":"Coca-Cola","category":"brandcontent","description":"A konyhában előszeretettel használjuk, ha termékismertetőn látjuk, gyanakodni kezdünk: a szaliciltől az E-számokig. ","shortLead":"A konyhában előszeretettel használjuk, ha termékismertetőn látjuk, gyanakodni kezdünk: a szaliciltől az E-számokig. ","id":"20181010_A_nagy_Eszamolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e222ce49-d50f-4ac5-acd0-72afd66535d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e973cb-c40a-41b0-bd05-cff591147922","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181010_A_nagy_Eszamolas","timestamp":"2018. október. 11. 11:30","title":"A nagy E-számolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca22a68-e2c9-47f4-9db1-18b63e83e5ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saját belépőkártyát is kapott. ","shortLead":"Saját belépőkártyát is kapott. ","id":"20181011_Macska_egerfogo_Izland_hotel_Twitter_Reddit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cca22a68-e2c9-47f4-9db1-18b63e83e5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093648cb-2724-4c07-a06e-dd2786c79a4b","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Macska_egerfogo_Izland_hotel_Twitter_Reddit","timestamp":"2018. október. 11. 16:28","title":"Imádja az internet a magyar macskát, aki egy izlandi hotel hivatásos egérfogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde1763a-4e60-4945-8c8f-7fa89fdecd4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ egyik vezető turisztikai lapja, a Condé Nast Traveler az idén is összeállította a legjobb hotelek toplistáját, idén majdnem 430 000 olvasó töltötte ki az értékelést. ","shortLead":"A világ egyik vezető turisztikai lapja, a Condé Nast Traveler az idén is összeállította a legjobb hotelek toplistáját...","id":"20181012_Tobb_szazezer_olvaso_szavazott_KozepEuropa_legjobb_hotelerol_a_tavalyi_ezustermes_lett_az_idei_befuto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cde1763a-4e60-4945-8c8f-7fa89fdecd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc515291-81ba-48d4-9875-8323a0a21ac9","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Tobb_szazezer_olvaso_szavazott_KozepEuropa_legjobb_hotelerol_a_tavalyi_ezustermes_lett_az_idei_befuto","timestamp":"2018. október. 12. 10:17","title":"Több százezer olvasó szavazata alapján egy budapesti hotel a legjobb Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Százezer dollárért legalább vizet tényleg adhattak volna a vendégeknek.","shortLead":"Százezer dollárért legalább vizet tényleg adhattak volna a vendégeknek.","id":"20181011_Hat_ev_bortonre_iteltek_a_vilag_legbotranyosabb_fesztivaljanak_szervezojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583674f1-c6a8-4fa8-bce5-ccd0851186a4","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Hat_ev_bortonre_iteltek_a_vilag_legbotranyosabb_fesztivaljanak_szervezojet","timestamp":"2018. október. 11. 21:21","title":"Hat év börtönre ítélték a világ legbotrányosabb fesztiváljának szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]