[{"available":true,"c_guid":"a9948dae-01c2-4da1-ae5b-b8487eaebc31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök kiemelten ellenőrizték a buszokat és a teherautókat a múlt hétfőtől vasárnapig. ","shortLead":"A rendőrök kiemelten ellenőrizték a buszokat és a teherautókat a múlt hétfőtől vasárnapig. ","id":"20181024_779_sofort_buntettek_meg_az_egyhetes_razzia_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9948dae-01c2-4da1-ae5b-b8487eaebc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277ae5c3-8e5c-4455-829c-2227a1215a65","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_779_sofort_buntettek_meg_az_egyhetes_razzia_alatt","timestamp":"2018. október. 24. 19:48","title":"779 sofőrt büntettek meg az egyhetes razzia alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alexander Soros a New York Timesban közölt publicisztikát. Azt írta, a félelem felemészt bennünket.","shortLead":"Alexander Soros a New York Timesban közölt publicisztikát. Azt írta, a félelem felemészt bennünket.","id":"20181025_Soros_fia_Orban_es_Trump_gyuloletpolitikaja_vezetett_a_csobombakhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e5f600-9abb-4dba-9038-dbed2a7d07da","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Soros_fia_Orban_es_Trump_gyuloletpolitikaja_vezetett_a_csobombakhoz","timestamp":"2018. október. 25. 05:30","title":"Soros fia: Orbán és Trump gyűlöletpolitikája vezetett a csőbombákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7b6680-f49c-475c-949a-fadc41fe46d3","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Novemberben eldől a CEU sorsa. Ha a magyar kormány nem írja alá az egyetem maradását garantáló megállapodást, akkor az amerikai diplomát adó képzéseik egy év múlva már Bécsben indulnak. Michael Ignatieff a döntés bejelentése után a hvg.hu-nak exkluzív interjút adott a CEU lehetséges költözéséről, az ő személyes motivációjáról, és az elmúlt másfél év mérlegéről. ","shortLead":"Novemberben eldől a CEU sorsa. Ha a magyar kormány nem írja alá az egyetem maradását garantáló megállapodást, akkor...","id":"20181025_Ignatieff_Mi_sosem_okoznank_karokat_Magyarorszagnak_szemben_a_kormannyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7b6680-f49c-475c-949a-fadc41fe46d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e70c52-4cc1-40d5-b2c7-c757e5bf351a","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Ignatieff_Mi_sosem_okoznank_karokat_Magyarorszagnak_szemben_a_kormannyal","timestamp":"2018. október. 25. 17:55","title":"Michael Ignatieff: Mi sosem okoznánk károkat Magyarországnak, szemben a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d8fb70-07c5-475b-88d6-19c6cef57993","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201843_arany_elet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d8fb70-07c5-475b-88d6-19c6cef57993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8221f2a-f65e-4dfa-8533-2d9946e5e5ba","keywords":null,"link":"/itthon/201843_arany_elet","timestamp":"2018. október. 25. 11:30","title":"Kocsis Györgyi: Arany élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ebcad0-e72b-4ca4-aafd-063c983263b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik vietnami nemzeti park megszüntette az elefánttúrákat. Azt tanácsolják a turistáknak, hogy inkább figyeljék meg a természetes környezetükben az állatokat ahelyett, hogy lovagolnának rajtuk. ","shortLead":"Az egyik vietnami nemzeti park megszüntette az elefánttúrákat. Azt tanácsolják a turistáknak, hogy inkább figyeljék meg...","id":"20181025_Vegre_leszalltak_az_elefantokrol_Vietnamban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1ebcad0-e72b-4ca4-aafd-063c983263b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4409b2-63d6-476f-90f0-5df4579d301e","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Vegre_leszalltak_az_elefantokrol_Vietnamban","timestamp":"2018. október. 25. 11:03","title":"Végre leszálltak az elefántokról Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2015 óta él a szabály, hogy a nettó 15 milliárd forintos forgalmat elérő kereskedelmi egységeknek be kell zárniuk, ha két éven keresztül nem termelnek nyereséget. Az összeghatárt feljebb vitték, a célkeresztbe azonban minden szektor bekerült.","shortLead":"2015 óta él a szabály, hogy a nettó 15 milliárd forintos forgalmat elérő kereskedelmi egységeknek be kell zárniuk, ha...","id":"20181025_Nemcsak_az_Aldira_a_MOLra_is_rakuldene_a_kormany_a_NAVot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167b5b24-8578-4132-91f5-c46b35c01a41","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Nemcsak_az_Aldira_a_MOLra_is_rakuldene_a_kormany_a_NAVot","timestamp":"2018. október. 25. 13:53","title":"Nemcsak az Aldira, a MOL-ra is ráküldené a kormány a NAV-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozást rendelt el a IX. kerületi ügyészség a Magyar Teniszszövetség ellen, miután megalapozottnak találták az egyik tagszövetség feljelentését. Egy összeférhetetlenséggyanús ügy kelthette fel a hatóság figyelmét.","shortLead":"Nyomozást rendelt el a IX. kerületi ügyészség a Magyar Teniszszövetség ellen, miután megalapozottnak találták az egyik...","id":"20181026_Botrany_a_teniszszovetsegben_nyomoz_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7056c6-d5d6-4e38-99ae-27e078f216a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Botrany_a_teniszszovetsegben_nyomoz_a_NAV","timestamp":"2018. október. 26. 17:42","title":"Botrány a teniszszövetségben: nyomoz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyelőre meghátrált az ügyben a kormány.","shortLead":"Egyelőre meghátrált az ügyben a kormány.","id":"20181025_Most_mar_biztos_2022_vegeig_jar_a_penz_a_rendoroknek_es_a_katonaknak_a_tuloraert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4888cd0-eed7-4be5-8b35-4deacb974963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Most_mar_biztos_2022_vegeig_jar_a_penz_a_rendoroknek_es_a_katonaknak_a_tuloraert","timestamp":"2018. október. 25. 15:28","title":"Most már biztos: 2022 végéig jár a pénz a rendőröknek és a katonáknak a túlóráért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]