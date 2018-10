Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig használt OE-LEM lajstromjelű osztrák magángép helyett most egy cseh magángép vihette Orbán Viktort Görögországba a Vidi meccsére.","shortLead":"Az eddig használt OE-LEM lajstromjelű osztrák magángép helyett most egy cseh magángép vihette Orbán Viktort...","id":"20181030_Cseh_maganrepulovel_utazhatott_a_Vidi_meccsere_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cebac6f-3e9c-456b-a386-9ccaacf05385","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Cseh_maganrepulovel_utazhatott_a_Vidi_meccsere_Orban","timestamp":"2018. október. 30. 09:24","title":"Cseh magánrepülővel utazhatott a Vidi meccsére Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c525ebe-b813-43c6-b15f-80722d3362b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől mintegy négyszázezer kilométer távolságra lévő fényes foltokra 60 évvel ezelőtt figyelt fel egy lengyel csillagász, de senki nem hitt neki. Az ELTE kutatói szerint sikerült igazolniuk a felfedezést. ","shortLead":"A Földtől mintegy négyszázezer kilométer távolságra lévő fényes foltokra 60 évvel ezelőtt figyelt fel egy lengyel...","id":"20181029_elte_csillagasz_kordylewski_felho_porhold_naprendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c525ebe-b813-43c6-b15f-80722d3362b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f42389-ebba-495e-bc9e-a90820febda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_elte_csillagasz_kordylewski_felho_porhold_naprendszer","timestamp":"2018. október. 29. 17:30","title":"Bizonyítani tudták: az ELTE kutatói szerint tényleg porhold bujkál a Föld közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8042dd91-b45e-4f11-8638-d137b075b389","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"elet","description":"A sztereotip autizmusábrázolás kárt okoz, véli Stefanik Krisztina, a Rózsavölgyi Szalon Táncórák darabját szakértőként előkészítő pszichológus kutató, aki annak idején az Esőember szerepére készülő Kulka Jánossal is dolgozott együtt. Interjú.","shortLead":"A sztereotip autizmusábrázolás kárt okoz, véli Stefanik Krisztina, a Rózsavölgyi Szalon Táncórák darabját szakértőként...","id":"201843__stefanik_krisztina_pszichologus__rizikofaktorrol_zsenikrol__kerulo_utak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8042dd91-b45e-4f11-8638-d137b075b389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184c0d3c-d581-437d-83f6-b714a616117b","keywords":null,"link":"/elet/201843__stefanik_krisztina_pszichologus__rizikofaktorrol_zsenikrol__kerulo_utak","timestamp":"2018. október. 28. 20:00","title":"\"Ők többnyire nem akkor mosolyognak, amikor a vicces dolog elhangzik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A parlament előtt lévő adótörvénycsomag az szja-törvény több pontját is átírná, például az önkéntes kölcsönös pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, adomány vagy célzott szolgáltatás címén adójogi kezelését is szigoríthatja. Ennek a tudnivalóit foglalta össze az Adózóna.","shortLead":"A parlament előtt lévő adótörvénycsomag az szja-törvény több pontját is átírná, például az önkéntes kölcsönös pénztárba...","id":"20181030_Ujabb_megszoritas_johet_a_cafeteriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e55b0d-37e7-470c-ac93-ff058b7fe59c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Ujabb_megszoritas_johet_a_cafeteriaban","timestamp":"2018. október. 30. 08:58","title":"Újabb megszorítás jöhet a cafeteriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a65b6aa-4264-4781-ba53-e2344b6fe8a1","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"„Nem a pénz, nem a stratégia, nem a technológia a titok nyitja. Továbbra is a csapatmunka a versenyhelyzetek legmeghatározóbb tényezője” – írja Kell egy csapat című könyvében Patrick Lencioni amerikai tanácsadó.","shortLead":"„Nem a pénz, nem a stratégia, nem a technológia a titok nyitja. Továbbra is a csapatmunka a versenyhelyzetek...","id":"20181030_Igy_gyozhetjuk_le_emberi_gyengesegeinket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a65b6aa-4264-4781-ba53-e2344b6fe8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94f854f-17db-479a-bfcc-386508a0ee32","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181030_Igy_gyozhetjuk_le_emberi_gyengesegeinket","timestamp":"2018. október. 30. 13:15","title":"Így győzhetjük le emberi gyengeségeinket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3dc1ae-4fa3-46d0-b92f-8165cd6a9e4b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Még mindig Orbán Flóra repülése a téma a parlamentben. Németh Szilárd szerint Demeter Mártára rájött a bolondóra. Katonai és nemzetbiztonsági kockázatot rejt magában, amiért felelnie kell az LMP-s politikusnak.","shortLead":"Még mindig Orbán Flóra repülése a téma a parlamentben. Németh Szilárd szerint Demeter Mártára rájött a bolondóra...","id":"20181029_Demeter_Martat_lehulyeztek_a_parlamentben_majd_elvettek_tole_a_szot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa3dc1ae-4fa3-46d0-b92f-8165cd6a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5721989-1b2a-4eb5-815d-b23b2e373f26","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Demeter_Martat_lehulyeztek_a_parlamentben_majd_elvettek_tole_a_szot","timestamp":"2018. október. 29. 14:25","title":"Demeter Mártát lehülyézték a parlamentben, majd elvették tőle a szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54d6c67-f975-48a1-bb54-4a9283fc435e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szűk utcák fásítása igazi kihívás, a közlekedési és parkolási szabályok, valamint a járdák alatt futó közművezetékek szinte teljesen ellehetetlenítik a zöldítést.","shortLead":"A szűk utcák fásítása igazi kihívás, a közlekedési és parkolási szabályok, valamint a járdák alatt futó közművezetékek...","id":"20181030_Egyre_no_a_zoldfeluletek_iranti_igeny_Ujlipotvarosban_de_a_kozszolgaltato_ceg_csak_vakarja_a_fejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b54d6c67-f975-48a1-bb54-4a9283fc435e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c2cc76-c07f-4dce-999e-0512cfc9d7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Egyre_no_a_zoldfeluletek_iranti_igeny_Ujlipotvarosban_de_a_kozszolgaltato_ceg_csak_vakarja_a_fejet","timestamp":"2018. október. 30. 08:43","title":"Egyre nő a zöldfelületek iránti igény Újlipótvárosban, de a közszolgáltató cég csak vakarja a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5cbe1d3-e22f-4d27-aacb-e7e7c7fc9bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy férfit és egy nő keresnek, a biztonsági kamera mindkettőjüket felvette.","shortLead":"A rendőrök egy férfit és egy nő keresnek, a biztonsági kamera mindkettőjüket felvette.","id":"20181029_Latta_ezt_a_ket_embert_Alaposan_elvertek_egy_biztonsagi_ort_a_WestEndben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5cbe1d3-e22f-4d27-aacb-e7e7c7fc9bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff70861-eaf1-44eb-a2aa-bf1c131ec13a","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Latta_ezt_a_ket_embert_Alaposan_elvertek_egy_biztonsagi_ort_a_WestEndben","timestamp":"2018. október. 29. 16:22","title":"Látta ezt a két embert? Alaposan elvertek egy biztonsági őrt a WestEndben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]