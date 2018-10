Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0dbd431-98bc-4df1-b8d0-5a947363dda9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem emeltek vádat a filmsztár ellen.","shortLead":"Nem emeltek vádat a filmsztár ellen.","id":"20181031_Nincs_bizonyitek_ra_hogy_Stallone_nemi_eroszakot_kovetett_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0dbd431-98bc-4df1-b8d0-5a947363dda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fd8d02-6001-455b-8365-40dcd9cdd98f","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Nincs_bizonyitek_ra_hogy_Stallone_nemi_eroszakot_kovetett_el","timestamp":"2018. október. 31. 09:45","title":"Nincs bizonyíték rá, hogy Stallone nemi erőszakot követett el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Átvette a katasztrófavédelem a hulladékszállítást a Zöld Híd Kft. területén, a kukaholding NHKV pedig visszavonta a cég megfelelősségi véleményét, az önkormányzatoknak új szemétszállítót kell találniuk az elkövetkezendő időkben. De a szemétszállítóknál országosan tapasztalható forráshiány ettől még nem oldódik meg, és hiába kaptak most 26,4 millárd forintot erre az évre, hamar legatyásodhatnak a cégek.","shortLead":"Átvette a katasztrófavédelem a hulladékszállítást a Zöld Híd Kft. területén, a kukaholding NHKV pedig visszavonta a cég...","id":"20181031_szemetkaosz_allam_katasztrofavedelem_nhkv_hulladk_zold_hid_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5615884c-51fe-4bf6-8ebc-ba8ca6e31788","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_szemetkaosz_allam_katasztrofavedelem_nhkv_hulladk_zold_hid_","timestamp":"2018. október. 31. 17:25","title":"Szemétkáosz: keménykedik az állam, de a gondokat ez nem oldja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef49984-783e-4ef3-ac6c-00e4c1151999","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatornát a Való Világ 4-perben marasztalták el. A Fővárosi Törvényszék most hagyta helyben az elsőfokú bírósági ítéletet, amelyben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa javára döntött.","shortLead":"A csatornát a Való Világ 4-perben marasztalták el. A Fővárosi Törvényszék most hagyta helyben az elsőfokú bírósági...","id":"20181031_143_millios_birsag_rtl_klub_valo_vilag_per_nmhh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ef49984-783e-4ef3-ac6c-00e4c1151999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a47529-9f09-48c3-90b9-b8c3fbcd4d80","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_143_millios_birsag_rtl_klub_valo_vilag_per_nmhh","timestamp":"2018. október. 31. 12:10","title":"143 milliós bírságot kapott az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyetlen szempontja az volt, a legolcsóbb nyerjen.","shortLead":"A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyetlen szempontja az volt, a legolcsóbb nyerjen.","id":"20181031_37_milliardert_szerez_be_nyari_gyakorloruhakat_a_honvedseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1d76fb-613e-40f8-b662-55182fe1d181","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_37_milliardert_szerez_be_nyari_gyakorloruhakat_a_honvedseg","timestamp":"2018. október. 31. 13:16","title":"3,7 milliárdért szerez be nyári gyakorlóruhákat a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1520927a-c936-44d3-a9f4-817e9206d45a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy új szociális és szakképzési hozzájárulási kedvezmény is szerepel az adótörvényeket átíró csomagban, amely a parlament előtt van. Ennek a részleteit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Egy új szociális és szakképzési hozzájárulási kedvezmény is szerepel az adótörvényeket átíró csomagban, amely...","id":"20181030_Tamogatja_a_kormany_azokat_akik_a_kozszferabol_kirugott_idos_dolgozokat_vesznek_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1520927a-c936-44d3-a9f4-817e9206d45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b704c42b-b6ac-4ee7-a814-5904ab353663","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Tamogatja_a_kormany_azokat_akik_a_kozszferabol_kirugott_idos_dolgozokat_vesznek_fel","timestamp":"2018. október. 30. 14:52","title":"Támogatja a kormány azokat, akik a közszférából kirúgott idős dolgozókat vesznek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A legtöbb dolgozót az Innovációs és Technológiai, illetve a Belügyminisztériumból küldik el.","shortLead":"A legtöbb dolgozót az Innovációs és Technológiai, illetve a Belügyminisztériumból küldik el.","id":"20181030_A_kormany_kimondta_6810_tisztviselonek_kell_tavoznia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1d7912-ef2e-477f-b421-ec2a281e44b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_kormany_kimondta_6810_tisztviselonek_kell_tavoznia","timestamp":"2018. október. 30. 08:43","title":"A kormány kimondta: 6810 tisztviselőnek kell távoznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Megkapták az intézménytől a fizetésüket, közben saját vállalkozásukkal számláztak le olyan hatósági kirendeléseket, amelyeket főmunkaidőben kellett volna elvégezniük.","shortLead":"Megkapták az intézménytől a fizetésüket, közben saját vállalkozásukkal számláztak le olyan hatósági kirendeléseket...","id":"20181031_Tobb_szaz_milliot_sibolhattak_el_az_igazsagugyi_orvosszakertok_az_elnokuk_is_erintett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31870bb1-8bf1-4420-af28-2098db9b169e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181031_Tobb_szaz_milliot_sibolhattak_el_az_igazsagugyi_orvosszakertok_az_elnokuk_is_erintett","timestamp":"2018. október. 31. 09:28","title":"Több száz milliót síbolhattak el az igazságügyi orvosszakértők, az elnökük is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független politikus szerint nem az Emminél, sem a külügynél nem vizsgálják szakértők, hogy az egyetem végez-e oktatási tevékenységet az Egyesült Államban is.","shortLead":"A független politikus szerint nem az Emminél, sem a külügynél nem vizsgálják szakértők, hogy az egyetem végez-e...","id":"20181030_Szel_Bernadett_szerint_hazudott_a_kulugy_egyetlen_oktatasi_szakember_sem_vizsgalja_a_CEU_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8bc149-966f-49d3-b372-86a0cb976bfb","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szel_Bernadett_szerint_hazudott_a_kulugy_egyetlen_oktatasi_szakember_sem_vizsgalja_a_CEU_ugyet","timestamp":"2018. október. 30. 14:22","title":"Szél Bernadett szerint hazudott a külügy, egyetlen oktatási szakember sem vizsgálja a CEU ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]