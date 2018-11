Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi becsléshez képest nagyot emelt a magyar GDP-növekedési előrejelzését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank","shortLead":"A korábbi becsléshez képest nagyot emelt a magyar GDP-növekedési előrejelzését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési...","id":"20181101_EBRD_jol_teljesit_a_magyar_gazdasag_de_meg_sok_bajt_okozhat_a_munkaerohiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039d66bd-750c-4744-87b8-4045aee3ec36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_EBRD_jol_teljesit_a_magyar_gazdasag_de_meg_sok_bajt_okozhat_a_munkaerohiany","timestamp":"2018. november. 01. 14:21","title":"EBRD: jól teljesít a magyar gazdaság, de még sok bajt okozhat a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8271056-1e57-4eaa-8ef0-b966c3ad7d8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyereményjátékra hivatkozva próbálnak adatokat szerezni a gyanútlan emberektől. ","shortLead":"Nyereményjátékra hivatkozva próbálnak adatokat szerezni a gyanútlan emberektől. ","id":"20181101_Uj_modszerekkel_probalkoznak_a_telefonos_csalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8271056-1e57-4eaa-8ef0-b966c3ad7d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca9d46e-e3c3-48ee-9adf-9e86bec1e964","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Uj_modszerekkel_probalkoznak_a_telefonos_csalok","timestamp":"2018. november. 01. 21:57","title":"Új módszerekkel próbálkoznak a telefonos csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181102_Kifizette_a_DK_az_elso_elitelt_hajlektalan_bunteteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16abb2f3-a607-4a6b-92e0-92e5ed61ff95","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Kifizette_a_DK_az_elso_elitelt_hajlektalan_bunteteset","timestamp":"2018. november. 02. 12:48","title":"Kifizette a DK az első elítélt hajléktalan büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e136fa8c-83ac-4e05-8c36-a6d09bba639b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A magyar fejlesztésű KofaGO nemcsak a kapcsolódási pontot segít megtalálni a termelők, illetve a vásárlók között, hanem időt és pénzt is spórolhatnak használói. Mindegy, hogy kolbászt vagy almát venne, üsse be, ami kell, az app pedig nyomban mutatja a legközelebbi árust. ","shortLead":"A magyar fejlesztésű KofaGO nemcsak a kapcsolódási pontot segít megtalálni a termelők, illetve a vásárlók között, hanem...","id":"20181102_kofago_alkalmazas_piac_vasarlas_termelo_termeloi_arak_zoldseg_gyumolcs_tejtermek_sporolas_bolti_arak_magyar_termekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e136fa8c-83ac-4e05-8c36-a6d09bba639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb97582f-299f-40b1-8878-b037058a9ba7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_kofago_alkalmazas_piac_vasarlas_termelo_termeloi_arak_zoldseg_gyumolcs_tejtermek_sporolas_bolti_arak_magyar_termekek","timestamp":"2018. november. 02. 17:30","title":"Remek magyar ötlet a program, ami összehozza a hazai termelőket a vásárlókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós támogatások felpörgetett magyarországi kifizetése és \"a beérkező támogatások várakozástól számottevően elmaradó mértéke\" 2018-ban és 2019-ben is növelheti az államháztartás pénzforgalmi hiányát, ami így a továbbra is magas finanszírozási igényen keresztül az államadósság-rátára is kihat - mutat rá a Magyar Nemzeti Bank a minapi költségvetési elemzésében.","shortLead":"Az uniós támogatások felpörgetett magyarországi kifizetése és \"a beérkező támogatások várakozástól számottevően...","id":"20181102_MNB_akadoznak_az_EUpenzek_de_igy_is_csokken_az_adossagrata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f4c375-7556-48b0-b074-fe7b2d3e39fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_MNB_akadoznak_az_EUpenzek_de_igy_is_csokken_az_adossagrata","timestamp":"2018. november. 02. 15:51","title":"MNB: akadoznak az EU-pénzek, de így is csökken az adósságráta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400de4b1-f84b-47e3-b958-a0ef572f30b0","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Prága szívében, közel ahhoz a templomhoz, amelyben Husz János több mint 600 éve elkezdte terjeszteni tanait, ahol a Betlehem utca az azonos nevű térbe torkollik, ott nyitott antikváriumot és a szomszédos ház szuterénjében galériát 25 évvel ezelőtt Jan Placák.","shortLead":"Prága szívében, közel ahhoz a templomhoz, amelyben Husz János több mint 600 éve elkezdte terjeszteni tanait, ahol...","id":"20181102_Elnyugodott_hajtokar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=400de4b1-f84b-47e3-b958-a0ef572f30b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff86458d-4950-4697-a8da-adbf419a1950","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181102_Elnyugodott_hajtokar","timestamp":"2018. november. 02. 17:33","title":"Elnyugodott hajtókar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgyis megoldható az euró elfogadása, ha nincs az euró kezeléséhez megfelelő pénztárgépünk. ","shortLead":"Úgyis megoldható az euró elfogadása, ha nincs az euró kezeléséhez megfelelő pénztárgépünk. ","id":"20181102_Mi_kell_ahhoz_hogy_euroban_is_lehessen_fizetni_az_uzletunkben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237853b2-61f8-43ce-bede-81158fea8e2a","keywords":null,"link":"/kkv/20181102_Mi_kell_ahhoz_hogy_euroban_is_lehessen_fizetni_az_uzletunkben","timestamp":"2018. november. 02. 16:35","title":"Mi kell ahhoz, hogy euróban is lehessen fizetni az üzletünkben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"","category":"itthon","description":"Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalát Komárom után lezárták a mentés idejére, mert egy kamion oldalára borult és elzárja az úttestet - közölte a katasztrófavédelem pénteken reggel.","shortLead":"Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalát Komárom után lezárták a mentés idejére, mert egy kamion oldalára borult...","id":"20181102_Lezartak_az_M1es_autopalyat_Komarom_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b35a6b-5ae4-4e97-bbb9-cfb624dd51e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Lezartak_az_M1es_autopalyat_Komarom_utan","timestamp":"2018. november. 02. 07:55","title":"Lezárták az M1-es autópályát Komárom után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]