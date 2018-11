Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha valaki a populista jobboldalon összeesküvés-elméletet gyárt ma, akkor ott feltűnik Soros György, írja a brit gazdasági lap.","shortLead":"Ha valaki a populista jobboldalon összeesküvés-elméletet gyárt ma, akkor ott feltűnik Soros György, írja a brit...","id":"20181105_Amerika_masolja_Orbant_Soros_a_globalis_gyulolet_celpontja_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e74bff5-b7f1-4dbc-987b-174420f64bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Amerika_masolja_Orbant_Soros_a_globalis_gyulolet_celpontja_lett","timestamp":"2018. november. 05. 14:38","title":"A Financial Times szerint Amerika másolja Orbánt, Soros a globális gyűlölet célpontja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt 11-kor hangzik fel a sziréna. \r

\r

","shortLead":"Délelőtt 11-kor hangzik fel a sziréna. \r

\r

","id":"20181104_Ne_ijedjunk_meg_hetfon_orszagszerte_morgato_szirenaprobat_tartanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f074f7d-b821-44aa-9b8f-5e8152f1be5e","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Ne_ijedjunk_meg_hetfon_orszagszerte_morgato_szirenaprobat_tartanak","timestamp":"2018. november. 04. 18:44","title":"Ne ijedjünk meg: hétfőn országszerte „morgató” szirénapróbát tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b79c14b-4052-47a5-b917-959b5a0f0ff6","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Egy budapesti helyszín is helyet kapott a 2018-as The Architectural Photography Awards legjobb építészeti fotókat összegyűjtő válogatásában: a 2005-ben bezárt Kelenföldi Hőerőműbe tekinthetünk be. Az elhagyatott irányítóterem és a még mindig érintetlen art deco mennyezeti üvegtető éles kontrasztja megkapó látványt nyújt. A képet Roman Robroek, holland fotóművész készítette, és az Interior (beltér) kategóriában jelölték győzelemre esélyesnek. ","shortLead":"Egy budapesti helyszín is helyet kapott a 2018-as The Architectural Photography Awards legjobb építészeti fotókat...","id":"20181013_A_2018as_Epiteszeti_fotografiai_dij_finalistai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b79c14b-4052-47a5-b917-959b5a0f0ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08b17bb-1134-4f83-9168-29313ed0d993","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181013_A_2018as_Epiteszeti_fotografiai_dij_finalistai","timestamp":"2018. november. 06. 12:00","title":"Az elhagyatott Kelenföldi Hőerőmű, ahogy még sohasem látta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e00c00-e14d-47ed-9841-8ab71145b540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyát egy nyíradonyi férfi vitte el. ","shortLead":"A kutyát egy nyíradonyi férfi vitte el. ","id":"20181105_Kethonapos_kiskutyat_loptak_el_Hajdusamsonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83e00c00-e14d-47ed-9841-8ab71145b540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f7584f-9cc1-4d15-a51b-94c8e727fb97","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Kethonapos_kiskutyat_loptak_el_Hajdusamsonban","timestamp":"2018. november. 05. 09:39","title":"Két hónapos kiskutyát loptak el Hajdúsámsonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nehéz elképzelni, hogyan valósítja meg a kormány a hivatalosan kommunikált célját az egészségügy átalakításakor anélkül, hogy a teljes rendszer összeomoljon. Ha ugyanis egyszerűen kiseprűzik a magánellátókat, azzal a többi között megnövelik a várólistákat, orvosokat és ápolókat állítanak döntéskényszerbe, és terelnek a magánellátásba. Van azonban egy másik terv is, amiről még csak suttognak a fideszesek.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogyan valósítja meg a kormány a hivatalosan kommunikált célját az egészségügy átalakításakor...","id":"20181106_egeszsegugy_atalakitas_magan_allami_szetvalasztas_Fidesz_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4048725a-fa6c-40b8-bb61-261f69e9bb14","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_egeszsegugy_atalakitas_magan_allami_szetvalasztas_Fidesz_Orban","timestamp":"2018. november. 06. 06:30","title":"Ha professzor úrért úgyis fizetni kell, nem lenne jobb legálisan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1d2202-cea1-4e82-aee4-32a9dcd647f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak párat kell aludni, és landol a Netflixen a Coen fivérek legújabb szatirikus agymenése, a The Ballad of Buster Scruggs.","shortLead":"Már csak párat kell aludni, és landol a Netflixen a Coen fivérek legújabb szatirikus agymenése, a The Ballad of Buster...","id":"20181106_Liam_Neeson_es_Tom_Waits_is_odacsap_a_legujabb_Coenwesternben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d1d2202-cea1-4e82-aee4-32a9dcd647f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213e386f-cf1a-4ad0-85ff-0a006f8e17c1","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Liam_Neeson_es_Tom_Waits_is_odacsap_a_legujabb_Coenwesternben","timestamp":"2018. november. 06. 12:35","title":"Liam Neeson és Tom Waits is odacsap a legújabb Coen-westernben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3c5ec3-4ad0-4c76-96a2-047837441e23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadásban egy másik amerikai katona is megsérült, az elkövetőt lelőtték.","shortLead":"A támadásban egy másik amerikai katona is megsérült, az elkövetőt lelőtték.","id":"20181105_Sajat_tanitvanya_vegzett_egy_amerikai_kikepzotiszttel_Afganisztanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a3c5ec3-4ad0-4c76-96a2-047837441e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c910ed9a-d7dd-4c62-a09c-c75d4b862147","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Sajat_tanitvanya_vegzett_egy_amerikai_kikepzotiszttel_Afganisztanban","timestamp":"2018. november. 05. 05:50","title":"Saját tanítványa végzett egy amerikai kiképzőtiszttel Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2220273c-cead-446e-b20e-71aa72e7962b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország a modernkori olimpia kezdete óta a legtöbb érmet gyűjtő országok között szerepel. A többi ország mind nálunk jóval nagyobb és népesebb.","shortLead":"Magyarország a modernkori olimpia kezdete óta a legtöbb érmet gyűjtő országok között szerepel. A többi ország mind...","id":"20181105_olimpia_ermek_magyarorszag_legjobbak_koott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2220273c-cead-446e-b20e-71aa72e7962b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ff9fd0-9d72-44a3-b067-4d3385aff59a","keywords":null,"link":"/sport/20181105_olimpia_ermek_magyarorszag_legjobbak_koott","timestamp":"2018. november. 05. 15:25","title":"Videón, amiben mindig a legjobbak között voltunk: az olimpiai aranyak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]