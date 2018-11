Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0639fdd-e901-4713-8506-10f30c16ec82","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A hiányos megállapodás, az izraeli jobboldal színjátéka és a palesztin terror is szerepet játszott a történelminek nevezett oslói megállapodás kisiklásában. Az ellentétek azóta is feloldhatatlanok, a jelenlegi vezetők pedig semmit sem tesznek azért, hogy ez változzon.","shortLead":"A hiányos megállapodás, az izraeli jobboldal színjátéka és a palesztin terror is szerepet játszott a történelminek...","id":"201840__oslo_25_eve__remeny_es_kudarc__ketton_allt_avasar__jeriko_falai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0639fdd-e901-4713-8506-10f30c16ec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508c2be-e732-4b5b-be6b-30ddb39ae4e9","keywords":null,"link":"/vilag/201840__oslo_25_eve__remeny_es_kudarc__ketton_allt_avasar__jeriko_falai","timestamp":"2018. november. 04. 19:30","title":"25 évvel Oslo után: Netanjahuval, Abbásszal és Trumppal nem lesz izraeli-palesztin béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Forbes El Chapót (a Köpcöst) a világ 41-ik leghatalmasabb emberének nevezte, akinek hatalma és befolyása meghaladta a francia elnökéét. A Sinaloa kartell 64 éves urát most New Yorkban állítják bíróság elé, mert Mexikóban nem sok esély lenne az elítélésére.","shortLead":"A Forbes El Chapót (a Köpcöst) a világ 41-ik leghatalmasabb emberének nevezte, akinek hatalma és befolyása meghaladta...","id":"20181105_Hatalmasabb_volt_a_francia_elnoknel_most_roncskent_all_birai_ele_a_drogbaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332caa50-9a35-4201-a1bf-7ece7c6b2efb","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Hatalmasabb_volt_a_francia_elnoknel_most_roncskent_all_birai_ele_a_drogbaro","timestamp":"2018. november. 05. 11:46","title":"Hatalmasabb volt a francia elnöknél, most roncsként áll bírái elé a drogbáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz versenyhatóság utasította a cégeket, hogy függesszék fel új gyakorlatukat, amely alapján az utasok csak egy kis méretű csomagot vihetnek fel ingyen a fedélzetre.","shortLead":"Az olasz versenyhatóság utasította a cégeket, hogy függesszék fel új gyakorlatukat, amely alapján az utasok csak...","id":"20181105_Kikelt_az_olasz_hatosag_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_csomagszabalyzatan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6031e357-f41f-40a8-8a91-1f0629c789ca","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Kikelt_az_olasz_hatosag_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_csomagszabalyzatan","timestamp":"2018. november. 05. 16:05","title":"Kikelt az olasz hatóság a Wizz Air és a Ryanair csomagszabályzata ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ab kimondta, hogy közügyek megvitatása esetén szélesebb a szólás- és sajtószabadság személyiségvédelmi határa. ","shortLead":"Az Ab kimondta, hogy közügyek megvitatása esetén szélesebb a szólás- és sajtószabadság személyiségvédelmi határa. ","id":"20181106_A_Pesti_Sracok_javara_dontott_az_Ab_egy_Szilvasykep_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5c6f62-a568-48e3-83a3-7ff088b3e545","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_A_Pesti_Sracok_javara_dontott_az_Ab_egy_Szilvasykep_ugyeben","timestamp":"2018. november. 06. 10:41","title":"A Pesti Srácok javára döntött az Ab egy Szilvásy-kép ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ca3635-4186-4c02-9b84-4dba31f4df50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A beszervezési kísérlet sikertelen volt, a koncertek megfigyelésével megbízott, Dejkó fedőnevű ügynök jelentett a KFT frontemberéről. ","shortLead":"A beszervezési kísérlet sikertelen volt, a koncertek megfigyelésével megbízott, Dejkó fedőnevű ügynök jelentett a KFT...","id":"20181105_Fedoneve_Babu__igy_probaltak_beszervezni_Laar_Andrast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7ca3635-4186-4c02-9b84-4dba31f4df50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d717d2-a046-4c7a-bab6-03437610fbee","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Fedoneve_Babu__igy_probaltak_beszervezni_Laar_Andrast","timestamp":"2018. november. 05. 11:01","title":"Fedőneve: Bábu – így próbálták beszervezni Laár Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szeged-Csanádi egyházmegye püspöke meggondolta magát, szerinte nem aktuálisak a kérdések.","shortLead":"A Szeged-Csanádi egyházmegye püspöke meggondolta magát, szerinte nem aktuálisak a kérdések.","id":"20181106_Orbanrol_es_Felcsutrol_kerdeztek_KissRigo_Laszlo_letiltotta_a_Magyar_Hangnak_adott_interjujat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41816f9c-5361-455d-9132-34a3df10781a","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Orbanrol_es_Felcsutrol_kerdeztek_KissRigo_Laszlo_letiltotta_a_Magyar_Hangnak_adott_interjujat","timestamp":"2018. november. 06. 10:31","title":"Orbánról és Felcsútról kérdezték, Kiss-Rigó László letiltotta a Magyar Hangnak adott interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f86cff-a5c7-4c23-a2e0-e5f6c1311408","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bors úgy tudja, a férfi új jogosítványt csináltatott magának a baleset után, amelyet csak nemrég vettek tőle vissza. ","shortLead":"A Bors úgy tudja, a férfi új jogosítványt csináltatott magának a baleset után, amelyet csak nemrég vettek tőle vissza. ","id":"20181106_Veronai_buszbaleset_siman_csinaltatott_uj_jogositvanyt_a_vadlott_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70f86cff-a5c7-4c23-a2e0-e5f6c1311408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea6c76f-acfb-4253-9e58-61530be5100e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_Veronai_buszbaleset_siman_csinaltatott_uj_jogositvanyt_a_vadlott_sofor","timestamp":"2018. november. 06. 07:14","title":"Veronai buszbaleset: simán csináltatott új jogosítványt a vádlott sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e00c00-e14d-47ed-9841-8ab71145b540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyát egy nyíradonyi férfi vitte el. ","shortLead":"A kutyát egy nyíradonyi férfi vitte el. ","id":"20181105_Kethonapos_kiskutyat_loptak_el_Hajdusamsonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83e00c00-e14d-47ed-9841-8ab71145b540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f7584f-9cc1-4d15-a51b-94c8e727fb97","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Kethonapos_kiskutyat_loptak_el_Hajdusamsonban","timestamp":"2018. november. 05. 09:39","title":"Két hónapos kiskutyát loptak el Hajdúsámsonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]