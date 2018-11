Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"142f62be-109d-4b61-ad3b-c0446df16a09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az univerzum egyik legrégibb csillagát fedezhették fel ausztrál csillagászok: a csillag szinte teljes egészében az ősrobbanás által képződött anyagokból áll.","shortLead":"Az univerzum egyik legrégibb csillagát fedezhették fel ausztrál csillagászok: a csillag szinte teljes egészében...","id":"20181106_univerzum_legregebbi_csillaga_osrobbanas_2mass_j18082002_5104378_b","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=142f62be-109d-4b61-ad3b-c0446df16a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15979013-34c5-44bb-9f37-aedb61ba6e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_univerzum_legregebbi_csillaga_osrobbanas_2mass_j18082002_5104378_b","timestamp":"2018. november. 06. 20:03","title":"Jelentős felfedezés: találtak egy 13,5 milliárd éves csillagot, ez lehet az univerzum egyik legrégebbi emléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hitelkeret ingatlanvásárlási, ingatlanfejlesztési és hitelkiváltási célra is felhasználható.","shortLead":"A hitelkeret ingatlanvásárlási, ingatlanfejlesztési és hitelkiváltási célra is felhasználható.","id":"20181107_20_milliardos_hitelkeretet_biztosit_Schmidt_Maria_cegenek_a_Magyar_Fejlesztesi_Bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7850a6-6483-45a3-972c-1a6ecb526d77","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_20_milliardos_hitelkeretet_biztosit_Schmidt_Maria_cegenek_a_Magyar_Fejlesztesi_Bank","timestamp":"2018. november. 07. 19:09","title":"20 milliárdos hitelkeretet biztosít Schmidt Mária cégének a Magyar Fejlesztési Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457427d4-7cc7-4539-b69f-a279a75876cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nem volt hajlandó elárulni, hogy miért nem mehetnek tovább, csak azt ismételgette, hogy az udvar a köz számára megnyitott magánterület, így ő és kollégái döntik el, ki mehet be, és ki nem.","shortLead":"A férfi nem volt hajlandó elárulni, hogy miért nem mehetnek tovább, csak azt ismételgette, hogy az udvar a köz számára...","id":"20181107_Indoklas_nelkul_tiltott_ki_egy_roma_tarsasagot_a_Gozsdu_Udvar_biztonsagi_ore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=457427d4-7cc7-4539-b69f-a279a75876cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8a342f-89a4-4f67-bb23-c1a2ed59122e","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Indoklas_nelkul_tiltott_ki_egy_roma_tarsasagot_a_Gozsdu_Udvar_biztonsagi_ore","timestamp":"2018. november. 07. 18:50","title":"Indoklás nélkül tiltott ki egy roma társaságot a Gozsdu Udvar biztonsági őre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438fbd36-9db9-4a59-9a8c-bf0dd3147d9e","c_author":"Vigvári Gábor","category":"gazdasag","description":"A második globalizáció mögött a technológiai változás a legfontosabb mozgatórugó. De nem szabad elfelejteni, legalább ilyen fontos volt a kormányzatok támogató gazdaságpolitikája. Vitacikk a gazdaság és a technológia jövőjéről szóló vitánkhoz.","shortLead":"A második globalizáció mögött a technológiai változás a legfontosabb mozgatórugó. De nem szabad elfelejteni, legalább...","id":"20181107_Veget_erhete_a_masodik_globalizacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=438fbd36-9db9-4a59-9a8c-bf0dd3147d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f2a449-b19a-4a29-bb9c-b17e3b61992a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Veget_erhete_a_masodik_globalizacio","timestamp":"2018. november. 07. 14:39","title":"Véget érhet-e a második globalizáció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b436fad6-0e9b-4ee7-bf9c-27b567326e76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig csak egy szót változtattak meg.","shortLead":"Pedig csak egy szót változtattak meg.","id":"20181107_Nagy_meccset_nyert_a_Fidesz_a_Neppartban_nem_kell_tartani_a_kizarastol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b436fad6-0e9b-4ee7-bf9c-27b567326e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b68538-c7a1-46e4-898c-e8302766682a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Nagy_meccset_nyert_a_Fidesz_a_Neppartban_nem_kell_tartani_a_kizarastol","timestamp":"2018. november. 07. 15:51","title":"Nagy meccset nyert a Fidesz a Néppártban, nem kell tartani a kizárástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7627c6db-1c55-4a05-8b1b-9d6cf30aa485","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Mol-Vidi játékosa hamarosan magyar állampolgár lesz.","shortLead":"A Mol-Vidi játékosa hamarosan magyar állampolgár lesz.","id":"20181108_Magyar_valogatott_lehet_Loic_Nego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7627c6db-1c55-4a05-8b1b-9d6cf30aa485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a767822-b728-42f7-a9b2-cbba0e9ff0c5","keywords":null,"link":"/sport/20181108_Magyar_valogatott_lehet_Loic_Nego","timestamp":"2018. november. 08. 08:51","title":"Bekerülhet a magyar válogatottba Loic Nego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d1e350-9c83-4e8f-84dc-ad45009d8247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik svájci luxusóra-gyártó cég stílusosan emlékezett meg a Bitcoin tizedik születésnapjáról, egy limitált szériás „Bitcoin-órával”.","shortLead":"Az egyik svájci luxusóra-gyártó cég stílusosan emlékezett meg a Bitcoin tizedik születésnapjáról, egy limitált szériás...","id":"20181107_hublot_big_bang_meca10_p2p_bitcoin_dizajnu_limitalt_kiadasu_ora_bitcoinert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5d1e350-9c83-4e8f-84dc-ad45009d8247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd4d727-d4f0-49b7-9043-1c2c44b2b6fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_hublot_big_bang_meca10_p2p_bitcoin_dizajnu_limitalt_kiadasu_ora_bitcoinert","timestamp":"2018. november. 07. 17:03","title":"Szereti a különleges karórákat? Itt a Bitcoin-óra, ami csak bitcoinért vehető meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nemsokára kihallgatásokkal folytatódik Semjén Zsolt helikopteres vadászatának ügye Svédországban. Egyelőre magyarországi kihallgatás nincs tervben, és még bűncselekmény gyanúja sem merült fel.","shortLead":"Nemsokára kihallgatásokkal folytatódik Semjén Zsolt helikopteres vadászatának ügye Svédországban. Egyelőre...","id":"20181108_Semjen_vadaszata_nemsokara_indulnak_a_svedorszagi_kihallgatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2979c81b-7171-40f8-8ab0-7c4400812483","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Semjen_vadaszata_nemsokara_indulnak_a_svedorszagi_kihallgatasok","timestamp":"2018. november. 08. 12:08","title":"Semjén vadászata: nemsokára indulnak a svédországi kihallgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]