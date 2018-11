Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80a65599-1a9f-46f6-ad43-34e3306e692d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A történeti források eddig is állították, hogy így volt, de a kutatók mostanáig nem lehettek biztosak benne.","shortLead":"A történeti források eddig is állították, hogy így volt, de a kutatók mostanáig nem lehettek biztosak benne.","id":"20181109_Itt_a_bizonyitek_fenyoillatu_fejek_diszelegtek_a_keltak_hazai_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80a65599-1a9f-46f6-ad43-34e3306e692d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0552f0b3-37e2-4da7-86ff-f50beee0e5c6","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Itt_a_bizonyitek_fenyoillatu_fejek_diszelegtek_a_keltak_hazai_elott","timestamp":"2018. november. 09. 07:16","title":"Egy jó keltánál fenyőillatú levágott fejek díszelegtek a ház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az országban három hete legalizálták a marihuána birtoklását és fogyasztását. A dolog annyira bejött, hogy lassan hiány lesz fűből.","shortLead":"Az országban három hete legalizálták a marihuána birtoklását és fogyasztását. A dolog annyira bejött, hogy lassan hiány...","id":"20181107_kanada_marihuana_kannabisz_legalizalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c0e296-8a64-4481-9226-e3f3c1404fb7","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_kanada_marihuana_kannabisz_legalizalas","timestamp":"2018. november. 07. 15:57","title":"Annyit szívnak Kanadában, hogy elfogynak a marihuánakészletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201845_nemzeti_operett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75021d5-e720-43ca-8ff3-7a80d28345dc","keywords":null,"link":"/itthon/201845_nemzeti_operett","timestamp":"2018. november. 07. 11:15","title":"Kocsis Györgyi: Nemzeti operett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard kutatói igen meredek állítással álltak elő néhány napja: szerintük a tavaly megfigyelt Oumuamua nevű üstökös valójában nem üstökös, hanem egy idegen űrhajó. Az elmélet az egész világot bejárta, vannak azonban olyanok, akik ennél racionálisabban közelítik meg a dolgot.","shortLead":"A Harvard kutatói igen meredek állítással álltak elő néhány napja: szerintük a tavaly megfigyelt Oumuamua nevű üstökös...","id":"20181109_ufo_oumuamua_ustokos_ufo_idegen_urhajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b311c2d-59e2-4c1e-bb8c-5bf128340d33","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_ufo_oumuamua_ustokos_ufo_idegen_urhajo","timestamp":"2018. november. 09. 10:33","title":"Tényleg ufó volt a hosszúkás üstökös? Volna itt néhány észrevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A magyar túraautó-versenyző nevével fémjelzett Hyundaiból nem készül túl sok darab, így nem árt sietni a megrendeléssel.","shortLead":"A magyar túraautó-versenyző nevével fémjelzett Hyundaiból nem készül túl sok darab, így nem árt sietni a megrendeléssel.","id":"20181107_itt_a_limitalt_szerias_michelisz_morbi_sportauto_amit_kis_szerencsevel_barki_megvehet_hyundai_i30n","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e33d708-3ce4-41b7-b56a-16b231ffd409","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_itt_a_limitalt_szerias_michelisz_morbi_sportauto_amit_kis_szerencsevel_barki_megvehet_hyundai_i30n","timestamp":"2018. november. 07. 12:53","title":"Itt a limitált szériás Michelisz Norbi sportautó, amit kis szerencsével bárki megvehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb mennyiségben érkezik az országba gyenge minőségű autóalkatrész vagy más, gépjárműhöz köthető termék, jellemzően autódiagnosztikai eszközök, szoftverek.","shortLead":"Egyre nagyobb mennyiségben érkezik az országba gyenge minőségű autóalkatrész vagy más, gépjárműhöz köthető termék...","id":"20181108_eletveszelyes_autoalkatresz_hamisitas_nav_online_kereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f708c905-1468-4acd-901b-b127afe219dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_eletveszelyes_autoalkatresz_hamisitas_nav_online_kereskedelem","timestamp":"2018. november. 08. 05:31","title":"Ömlenek az országba az életveszélyes autóalkatrészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdfd315-fb29-41c6-9d5a-424bc65c2d01","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Edith Eva Eger szembenézett a saját félelmeivel, és ezáltal másokon is segíteni tudott. A magyar származású pszichológus megjárta Auschwitzot, mégis kivételes az az életöröm, amely a kilencvenes éveit taposó nőből árad. Cseke Eszter és S. Takács András tíz napot tölthetett Edith Eva Eger otthonában, hogy megmutassa nekünk: így érdemes élni. Villáminterjú a rendezőkkel.","shortLead":"Edith Eva Eger szembenézett a saját félelmeivel, és ezáltal másokon is segíteni tudott. A magyar származású...","id":"20181107_Lehetosegbe_forditani_a_tragediat__10_nap_egy_holokauszttulelo_vendegsegeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbdfd315-fb29-41c6-9d5a-424bc65c2d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9e1f89-ac3d-459a-9cd6-0052c473bc97","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Lehetosegbe_forditani_a_tragediat__10_nap_egy_holokauszttulelo_vendegsegeben","timestamp":"2018. november. 07. 20:00","title":"Lehetőséggé alakítani a tragédiát – tíz nap vendégségben egy holokauszttúlélőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70294be0-12bc-4e75-9f50-99751217b898","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi a videón látható férfit.","shortLead":"A rendőrség keresi a videón látható férfit.","id":"20181108_Beginazta_a_not_majd_a_lakasara_ment_es_kirabolta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70294be0-12bc-4e75-9f50-99751217b898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85caf8cd-621e-40b6-aded-5ed9bf74391e","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Beginazta_a_not_majd_a_lakasara_ment_es_kirabolta","timestamp":"2018. november. 08. 18:09","title":"Beginázta a nőt, majd a lakására ment és kirabolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]