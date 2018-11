Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35daab44-e599-481f-8e14-04f4db063834","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyarországon már van emlékműve Lech Kaczynskinek, most már a lengyel főváros is tisztelgett előtte.","shortLead":"Magyarországon már van emlékműve Lech Kaczynskinek, most már a lengyel főváros is tisztelgett előtte.","id":"20181111_Orban_Viktor_egykori_baratja_szobrot_kapott_Varsoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35daab44-e599-481f-8e14-04f4db063834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b40d6a-5cce-4065-bcda-83272b37e02f","keywords":null,"link":"/kultura/20181111_Orban_Viktor_egykori_baratja_szobrot_kapott_Varsoban","timestamp":"2018. november. 11. 08:05","title":"Orbán Viktor egykori barátja szobrot kapott Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c9bee8-2104-4436-a224-45b4de501878","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anya tápszert vitt magával az útra, ám az elfogyott, így ez tűnt az egyetlen megoldásnak a kicsi megnyugtatására.","shortLead":"Az anya tápszert vitt magával az útra, ám az elfogyott, így ez tűnt az egyetlen megoldásnak a kicsi megnyugtatására.","id":"20181110_szoptatas_stewardess_repulo_csecsemo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c9bee8-2104-4436-a224-45b4de501878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea1f223-8f7e-4fc2-b777-d0f67670deb0","keywords":null,"link":"/elet/20181110_szoptatas_stewardess_repulo_csecsemo","timestamp":"2018. november. 10. 12:14","title":"Megszoptatta egy utas babáját a stewardess","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mekkora adót kell fizetni a kockázati biztosítás után a szerződőnek és a biztosítottnak 2019-ben? Ezt mutatta be részletesen az Adózóna.","shortLead":"Mekkora adót kell fizetni a kockázati biztosítás után a szerződőnek és a biztosítottnak 2019-ben? Ezt mutatta be...","id":"20181110_Nem_mindenkinek_kell_adoznia_ha_kockazati_biztositast_kot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7002c2-cf79-491b-93a0-f67ed3372f46","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Nem_mindenkinek_kell_adoznia_ha_kockazati_biztositast_kot","timestamp":"2018. november. 10. 10:17","title":"Nem mindenkinek kell adóznia, ha kockázati biztosítást köt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megfulladok, klausztrofóbiás vagyok, vegyétek le ezt a zacskót a fejemről” – ezek voltak az utolsó szavai az isztambuli szaúdi konzulátus épületében meggyilkolt Dzsamal Hasogdzsinak – állítja az Al Jazeera televízió.","shortLead":"Megfulladok, klausztrofóbiás vagyok, vegyétek le ezt a zacskót a fejemről” – ezek voltak az utolsó szavai az isztambuli...","id":"20181111_Megfulladok_vegyetek_le_a_fejemrol_a_zacskot__ezek_voltak_Hasogdzsi_utolso_szavai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a182f96-8ca3-4ebe-9567-49fd78391491","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Megfulladok_vegyetek_le_a_fejemrol_a_zacskot__ezek_voltak_Hasogdzsi_utolso_szavai","timestamp":"2018. november. 11. 18:06","title":"Megfulladok, vegyétek le a fejemről a zacskót – ezek voltak Hasogdzsi utolsó szavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten folytatódik a Brutális sorozat a Spektrumon. A dokuműsor a fizika, kémia és biológiai kísérletek után ezúttal a digitális világba kalauzolja a nézőket, „Brutális digitális” címmel. ","shortLead":"Jövő héten folytatódik a Brutális sorozat a Spektrumon. A dokuműsor a fizika, kémia és biológiai kísérletek után...","id":"20181111_brutalis_digitalis_spektrum_magyar_telekom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6bb11c-a68f-4847-a792-cd7a9d12b89d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_brutalis_digitalis_spektrum_magyar_telekom","timestamp":"2018. november. 11. 09:03","title":"Brutális sorozat jön a Spektrumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb52466-a073-4809-86b9-34312ce4034e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több millió euróval járul hozzá Magyarország Törökország menekültügyi forrásaihoz. Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg.","shortLead":"Több millió euróval járul hozzá Magyarország Törökország menekültügyi forrásaihoz. Az erről szóló kormányhatározat...","id":"20181110_torokorszag_menekltek_migransok_menekultugy_hozzajarulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddb52466-a073-4809-86b9-34312ce4034e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b15378-dcc5-4963-aa54-45044f276991","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_torokorszag_menekltek_migransok_menekultugy_hozzajarulas","timestamp":"2018. november. 10. 10:12","title":"Több millió eurót adunk a török menekültügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd61309-9e72-47cb-ad46-714fe4d74950","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság a brit koronához tartozó Man szigete és Olaszország ellen, mert adózási kiskapukat tartanak nyitva a magánjachtosoknak. A történetben a Putyin család barátai és Lewis Hamilton is érintettek.","shortLead":"Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság a brit koronához tartozó Man szigete és Olaszország ellen...","id":"20181110_Megunta_az_unio_hogy_adokedvezmeny_jar_a_maganjachtok_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dd61309-9e72-47cb-ad46-714fe4d74950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae50be7c-0913-4ebc-9488-65e4c3b60384","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Megunta_az_unio_hogy_adokedvezmeny_jar_a_maganjachtok_utan","timestamp":"2018. november. 10. 14:06","title":"Megunta az unió, hogy adókedvezmény jár a magánjachtok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kensington-palota nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A Kensington-palota nem kommentálta a hírt.","id":"20181110_Varatlanul_felmondott_Meghan_Markle_asszisztense","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4522ad-3d8c-44ad-ac79-c9d3bb585913","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Varatlanul_felmondott_Meghan_Markle_asszisztense","timestamp":"2018. november. 10. 12:37","title":"Váratlanul felmondott Meghan Markle asszisztense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]