[{"available":true,"c_guid":"426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok csak DNS alapján tudják azonosítani az összeégett holttesteket.","shortLead":"A hatóságok csak DNS alapján tudják azonosítani az összeégett holttesteket.","id":"20181112_Harmincegyre_emelkedett_a_kaliforniai_tuzvesz_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80de0268-eb89-47d1-8fc5-46f15079e3be","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Harmincegyre_emelkedett_a_kaliforniai_tuzvesz_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. november. 12. 07:16","title":"Harmincegyre emelkedett a kaliforniai tűzvész halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58624458-b388-4c72-901d-159448110271","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A Fidesz–KDNP-t, azaz Orbán Viktort azok is támogatják, akik nem értenek vele egyet.","shortLead":"A Fidesz–KDNP-t, azaz Orbán Viktort azok is támogatják, akik nem értenek vele egyet.","id":"20181110_TGM_63_szazalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58624458-b388-4c72-901d-159448110271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd11e49-c6a8-4f21-9af4-79cc55eb1ce5","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_TGM_63_szazalek","timestamp":"2018. november. 10. 11:55","title":"TGM: 63 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónappal ezelőtt még ismerte Donald Trump amerikai elnök Matt Whitakert, akit a napokban nevezett ki ügyvezető igazságügyi miniszternek a kirúgott Jeff Sessions helyére, ám a hét végén – mielőtt elindult volna Európába – már azt állította, sohasem találkozott Whitakerrel, és nem is beszélt vele. Közben csak annyi változott, hogy Whitakerrről kiderült, köze volt egy olyan kaliforniai céghez, amely dollármilliókkal károsított meg amerikai polgárokat.\r

","shortLead":"Egy hónappal ezelőtt még ismerte Donald Trump amerikai elnök Matt Whitakert, akit a napokban nevezett ki ügyvezető...","id":"20181110_Trump_megint_nem_mond_igazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01f60ec-f137-4aff-88a5-6c11e098e3b7","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_Trump_megint_nem_mond_igazat","timestamp":"2018. november. 10. 12:19","title":"Nemrég nagyszerű fickónak nevezte, most már nem is ismeri – újabb hazugságon kapták Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Isaac Peralta egyike azoknak a hondurasi menekülteknek, akik útra keltek, hogy Mexikón keresztül elérjék az Egyesült Államokat. Peraltának gondja van a lábával, mozgásában korlátozott, de nem tudja, hogy pontosan mi a baja, mert országában nem foglalkoztak a betegségével. ","shortLead":"Isaac Peralta egyike azoknak a hondurasi menekülteknek, akik útra keltek, hogy Mexikón keresztül elérjék az Egyesült...","id":"20181110_Mozgaskorlatozott_de_igy_is_legyalogolja_az_1500_kilometert_hogy_Amerikaban_jobb_eletet_elhessen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb1635e-6d13-4a7f-940f-a74a9219e178","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Mozgaskorlatozott_de_igy_is_legyalogolja_az_1500_kilometert_hogy_Amerikaban_jobb_eletet_elhessen","timestamp":"2018. november. 10. 12:33","title":"Mozgáskorlátozott, de így is legyalogolja az 1500 kilométert, hogy Amerikában jobb életet élhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem volt ez egy jó húzás.","shortLead":"Nem volt ez egy jó húzás.","id":"20181111_Van_egy_rossz_hirunk_on_ma_nem_lett_milliomos_a_hatos_lotton_tuti_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcf8b2c-5c46-4e46-a4a3-7c0c2edd2dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Van_egy_rossz_hirunk_on_ma_nem_lett_milliomos_a_hatos_lotton_tuti_nem","timestamp":"2018. november. 11. 17:02","title":"Van egy rossz hírünk: ön ma nem lett milliomos (a hatos lottón tuti nem)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5fada0-bab6-4150-a67c-98d027a137b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig ha tudnák, hogy utolsó útjukon igyekeznek ennyire. ","shortLead":"Pedig ha tudnák, hogy utolsó útjukon igyekeznek ennyire. ","id":"20181111_Video_akkora_arviz_volt_egy_fouton_hogy_felusztak_rajta_a_lazacok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e5fada0-bab6-4150-a67c-98d027a137b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb95b35-f216-4949-baa6-3bfda55ebc15","keywords":null,"link":"/cegauto/20181111_Video_akkora_arviz_volt_egy_fouton_hogy_felusztak_rajta_a_lazacok","timestamp":"2018. november. 12. 04:04","title":"Videó: Akkora árvíz volt egy főúton, hogy felúsztak rajta a lazacok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iskola igazgatója és a helyettese szerette volna kiegészíteni a keresetét, így Ethereum-bányászatba fogott. A zaj és az informatikai rendszer lassulása viszont lebuktatta őket.","shortLead":"Az iskola igazgatója és a helyettese szerette volna kiegészíteni a keresetét, így Ethereum-bányászatba fogott. A zaj és...","id":"20181110_kina_kriptopenz_ethereum_kriptopenz_banyaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4650ce54-2176-4616-9d9a-74f43cb8e00b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_kina_kriptopenz_ethereum_kriptopenz_banyaszat","timestamp":"2018. november. 10. 14:03","title":"Magas volt az áramszámla, két tanár nekiállt az iskolában kriptopénzt bányászni Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4920f813-32be-48cf-b89d-b2193be16f7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szűkszavú sajtóközleményből derült ki, hogy egy újabb nagy múltú, belga csokoládét gyártó cég került 100 százalékos külföldi tulajdonba. Ezúttal az 1976-ben, Liege-ben alapított Gallerről van szó. ","shortLead":"Szűkszavú sajtóközleményből derült ki, hogy egy újabb nagy múltú, belga csokoládét gyártó cég került 100 százalékos...","id":"20181112_Edes_penz_katari_kezben_egy_legendas_belga_csokoladegyarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4920f813-32be-48cf-b89d-b2193be16f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85c0170-4d7a-4e65-b978-0f21890bdebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Edes_penz_katari_kezben_egy_legendas_belga_csokoladegyarto","timestamp":"2018. november. 12. 05:45","title":"Édes pénz: katari kézben egy legendás belga csokoládégyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]