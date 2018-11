A Bogaras szülők című produkcióban látható kedden este a TV2-n Kulka János. A színész két éve esett át sztrókon, a felépülése uátn fokozatosan tér vissza. Az elmúlt időszakban több interjút adott, és moziban is láthattuk már, Ujj Mészáros Károly X – A rendszerből törölve című filmjében kapott szerepet.

A TV2 produkciójában régi barátjának, Csákányi Eszternek a férjét alakítja. „Egészen más hátterünk van, teljesen különböző emberek va­gyunk. Más a temperamentumunk is, mégis jól kiegészítjük egymást” – mondta a Borsnak ba­rátságukról a Kossuth-díjas színésznő. Ami belőlem hiányzik, az Jánosban megvan, és fordítva. „Rá a józanság, a bölcsesség, a racionalitás jellemző, míg én egy kicsit csapongóbb, kiszámíthatatlanabb típus vagyok. Jancsi nagyon türelmes velem, elviseli a természetemet, de be kell valljam, már többször veszekedtünk is, ahogy ez a házasságban is megesik. A saját dolgainkért, elképzeléseinkért meg szoktunk küzdeni. Nagyon tudunk ragaszkodni az igazunkhoz, és persze erről mindig meg akarjuk győzni a másikat. Van, amikor sikerül, valamikor nem” – tette hozzá Csákányi Eszter, aki felidézte azt is, hogy régen nagyon sokat buliztak együtt. „Ezekről volt több fotóm, nagyon fiatalok vagyunk rajta. Bekereteztettem őket. Ezt adtam Jánosnak most a 60. születésnapjára. Még másnap is felhívott, annyira örült neki”.

Kulka János januárban színházban is fellép. A színpadra a Dollár papa gyermekei című produkcióban tér vissza a Trafóban.