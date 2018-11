Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f244503-50ed-4c63-bcf5-16f47eb8bd51","c_author":"Emőd Péter","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy a Christie's aukciósház úttörő vállalkozása nyomán sokadszorra is újra kell gondolni, mi tekinthető művészetnek.","shortLead":"Lehet, hogy a Christie's aukciósház úttörő vállalkozása nyomán sokadszorra is újra kell gondolni, mi tekinthető...","id":"201845__mesterseges_intelligencia__fiktiv_portrek__gepies_forma__valobb_vilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f244503-50ed-4c63-bcf5-16f47eb8bd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518a4eff-9d94-47f6-a37c-3e8089be08c7","keywords":null,"link":"/tudomany/201845__mesterseges_intelligencia__fiktiv_portrek__gepies_forma__valobb_vilag","timestamp":"2018. november. 11. 20:00","title":"A festőművész, aki nem is létezik, de milliókat keres és saját tárlata lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d4ba91-e091-4698-934a-25470639df8e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elképesztő jelenet zajlott le a Manchesteri Derbyn: a City harmadik gólját 44 átadás, és egy több mit kétperces labdabirtoklás előzte. Nézze meg, hogy építették fel Gündogán gólját. ","shortLead":"Elképesztő jelenet zajlott le a Manchesteri Derbyn: a City harmadik gólját 44 átadás, és egy több mit kétperces...","id":"20181111_Szinte_hihetetlen_44_passz_elozte_meg_a_ManCity_goljat__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09d4ba91-e091-4698-934a-25470639df8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f979c5a-b493-43f1-b09c-0f59e36bd79b","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Szinte_hihetetlen_44_passz_elozte_meg_a_ManCity_goljat__video","timestamp":"2018. november. 11. 21:15","title":"Szinte hihetetlen: 44 passz előzte meg a ManCity gólját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi Chrome-bővítménnyel egyszerűen ugorhatunk egy YouTube-videó minket érdeklő részéhez. Ebben akár kulcsszavak is segíthetnek.","shortLead":"Az alábbi Chrome-bővítménnyel egyszerűen ugorhatunk egy YouTube-videó minket érdeklő részéhez. Ebben akár kulcsszavak...","id":"20181112_invideo_for_youtube_chrome_bovitmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d70b6a6-48d9-4c4a-97bd-e5bf91556952","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_invideo_for_youtube_chrome_bovitmeny","timestamp":"2018. november. 12. 09:03","title":"Ez nagyon jó: ilyen egyszerűen ugorhat a YouTube-videókban a fontos részekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeged még fontosabb lett a Fidesznek, mint valaha, de Botka László nélkül. Szeged lenne a központja egy Dél-Alföldet és a határon túli magyar lakta területeket egységbe foglaló térségnek úgy, hogy Hódmezővásárhellyel szorosabbra fűzi a szálakat. Lázár János volt miniszter, jelenlegi parlamenti képviselő egy helyi portálnak adott interjúban beszélt a tervekről.","shortLead":"Szeged még fontosabb lett a Fidesznek, mint valaha, de Botka László nélkül. Szeged lenne a központja egy Dél-Alföldet...","id":"20181112_Lazar_Janos_Botka_Janos_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d142b39-bfda-4cb2-97a5-3ac38c447fc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Lazar_Janos_Botka_Janos_interju","timestamp":"2018. november. 12. 06:25","title":"Végleg leszámolna a Fidesz Botkával Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megfulladok, klausztrofóbiás vagyok, vegyétek le ezt a zacskót a fejemről” – ezek voltak az utolsó szavai az isztambuli szaúdi konzulátus épületében meggyilkolt Dzsamal Hasogdzsinak – állítja az Al Jazeera televízió.","shortLead":"Megfulladok, klausztrofóbiás vagyok, vegyétek le ezt a zacskót a fejemről” – ezek voltak az utolsó szavai az isztambuli...","id":"20181111_Megfulladok_vegyetek_le_a_fejemrol_a_zacskot__ezek_voltak_Hasogdzsi_utolso_szavai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a182f96-8ca3-4ebe-9567-49fd78391491","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Megfulladok_vegyetek_le_a_fejemrol_a_zacskot__ezek_voltak_Hasogdzsi_utolso_szavai","timestamp":"2018. november. 11. 18:06","title":"Megfulladok, vegyétek le a fejemről a zacskót – ezek voltak Hasogdzsi utolsó szavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e1bf62-955b-4345-b561-6e7c2a7c594c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A szülők okkal vannak kiakadva a verekedős játékok királyának számító Mortal Kombatra és társaira, pedig a műfajnak akadnak \"barátságosabb\" verziói is. A játéktermek hőskorából származó Soulcalibur is ilyen, amely hat év után most új résszel jelentkezett.","shortLead":"A szülők okkal vannak kiakadva a verekedős játékok királyának számító Mortal Kombatra és társaira, pedig a műfajnak...","id":"20181112_soulcalibur_6_teszt_bandai_namco_verekedos_jatek_mortal_kombat_tekken_street_fighter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83e1bf62-955b-4345-b561-6e7c2a7c594c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72dc0ded-8bde-4c82-bf82-5f3997ac37cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_soulcalibur_6_teszt_bandai_namco_verekedos_jatek_mortal_kombat_tekken_street_fighter","timestamp":"2018. november. 12. 20:03","title":"Itt a (majdnem) gyerekbarát Mortal Kombat, és ez is megy PC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy vereség mellé immár megvan a hatodik győzelem is a Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Egy vereség mellé immár megvan a hatodik győzelem is a Bajnokok Ligájában.","id":"20181111_A_Szegednek_osszejott_az_amit_a_Veszpremnek_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48cf6aa-86d3-4ff8-a3f3-7d733225f0f3","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_Szegednek_osszejott_az_amit_a_Veszpremnek_nem","timestamp":"2018. november. 11. 18:52","title":"A Szegednek összejött az, amit a Veszprémnek nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69c933a-c0e4-4570-939f-60cebb483438","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pert indít az újság ellen, amelyik kamuinterjút közölt vele. ","shortLead":"Pert indít az újság ellen, amelyik kamuinterjút közölt vele. ","id":"20181112_Morricone_kozlemeny_Tarantino_kreten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f69c933a-c0e4-4570-939f-60cebb483438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44290ea-81eb-49e6-97e9-b1a14cf96ba1","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Morricone_kozlemeny_Tarantino_kreten","timestamp":"2018. november. 12. 11:41","title":"Morricone közleményben tagadja, hogy kreténnek nevezte Tarantinót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]