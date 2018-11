Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a létszám miatt volt, ahol elektronikusan oldották meg az elbocsátásokat. ","shortLead":"A miniszter szerint a létszám miatt volt, ahol elektronikusan oldották meg az elbocsátásokat. ","id":"20181113_Varga_elismerte_hogy_ugyfelkapun_keresztul_rugtak_ki_embereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d7bf94-5ab6-4949-91dc-69c6c8db57aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Varga_elismerte_hogy_ugyfelkapun_keresztul_rugtak_ki_embereket","timestamp":"2018. november. 13. 20:25","title":"Varga elismerte, hogy ügyfélkapun keresztül rúgtak ki embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0649a52b-0abd-4ca4-a334-83ff48915dae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze, hárman súlyosan megsérültek.","shortLead":"Két autó ütközött össze, hárman súlyosan megsérültek.","id":"20181112_Vadak_okoztak_balesetet_Dabasnal__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0649a52b-0abd-4ca4-a334-83ff48915dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c277bd-0fce-4a70-b931-52eabb0e9d12","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_Vadak_okoztak_balesetet_Dabasnal__fotok","timestamp":"2018. november. 12. 11:55","title":"Vadak okoztak balesetet Dabasnál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a664947-bd05-40cb-8a56-50bee19c0f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem foglalkoznak vele, hogy a polgárőrök milyen programokat szerveznek. Akkor sem, ha egy vallási csoport tart bemutatót. ","shortLead":"Nem foglalkoznak vele, hogy a polgárőrök milyen programokat szerveznek. Akkor sem, ha egy vallási csoport tart...","id":"20181113_A_belugy_mossa_kezeit_az_angyalrituales_gyerektabor_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a664947-bd05-40cb-8a56-50bee19c0f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ddc2b0-58d0-49ab-9740-61a99e85db9a","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_A_belugy_mossa_kezeit_az_angyalrituales_gyerektabor_miatt","timestamp":"2018. november. 13. 16:43","title":"A belügy mossa kezeit az angyalrituálés gyerektábor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki Budapesten jár, az beleszeret a városba. Ez ilyen egyszerű. Most éppen a Victoria's Secret divatshow-jának szupermodellje lett Budapest-rajongó. ","shortLead":"Aki Budapesten jár, az beleszeret a városba. Ez ilyen egyszerű. Most éppen a Victoria's Secret divatshow-jának...","id":"20181112_Gigi_Hadid_szupermodell_beleszeretett_Budapestbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c662cad5-296c-4370-8e66-66be64e5cdb1","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Gigi_Hadid_szupermodell_beleszeretett_Budapestbe","timestamp":"2018. november. 12. 12:20","title":"Gigi Hadid szupermodell beleszeretett Budapestbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9409f0df-0a85-41ec-8d41-34516142612b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar belügy a macedónoknak megerősítette, hogy Magyarországon van a szökésben lévő elítélt volt miniszterelnök. ","shortLead":"A magyar belügy a macedónoknak megerősítette, hogy Magyarországon van a szökésben lévő elítélt volt miniszterelnök. ","id":"20181113_Bekerettek_a_magyar_nagykovetet_Macedoniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9409f0df-0a85-41ec-8d41-34516142612b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aee30f1-cd85-40c7-a1c9-6461af431674","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Bekerettek_a_magyar_nagykovetet_Macedoniaban","timestamp":"2018. november. 13. 21:45","title":"Bekérették a magyar nagykövetet Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem ezért.","shortLead":"De nem ezért.","id":"20181112_Bortonbe_megy_az_angol_hazaspar_akik_Hitlernek_neveztek_el_gyerekuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0821a079-4200-4d9c-b257-cbf25bfe9869","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Bortonbe_megy_az_angol_hazaspar_akik_Hitlernek_neveztek_el_gyerekuket","timestamp":"2018. november. 12. 17:44","title":"Börtönbe megy az angol házaspár, amely Hitlernek nevezte el gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9518048-6246-43c1-83ff-fa50ca2c2811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A finn miniszterelnök Juha Sipila szerint az oroszok blokkolták a GPS-jelet az ország északi részén, épp akkor, amikor a NATO hadgyakorlatot tartott. A problémát a polgári légiközlekedésben is észlelték.","shortLead":"A finn miniszterelnök Juha Sipila szerint az oroszok blokkolták a GPS-jelet az ország északi részén, épp akkor, amikor...","id":"20181112_nato_hadgyakorlat_finnorszag_norvegia_gps_jel_blokkolasa_muhold_tajekozodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9518048-6246-43c1-83ff-fa50ca2c2811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7cb63e-2012-41b4-8dd9-f490596bd8c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_nato_hadgyakorlat_finnorszag_norvegia_gps_jel_blokkolasa_muhold_tajekozodas","timestamp":"2018. november. 12. 14:33","title":"Blokkolhatták a GPS-jelet az oroszok Finnországnál, az utasszállítók is megérezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e597edda-3c0c-4933-a396-55e8a2b98a0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság 34 kilogramm gyanús alapanyagot foglalt le és vont ki a forgalomból.","shortLead":"A hatóság 34 kilogramm gyanús alapanyagot foglalt le és vont ki a forgalomból.","id":"20181113_Krumplipure_a_szemetes_mellett_lejart_alapanyagok__ezt_talalta_a_Nebih_egy_ujbudai_vendegloben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e597edda-3c0c-4933-a396-55e8a2b98a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27494cf2-6e61-49d1-b20e-5598aee70eed","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Krumplipure_a_szemetes_mellett_lejart_alapanyagok__ezt_talalta_a_Nebih_egy_ujbudai_vendegloben","timestamp":"2018. november. 13. 08:38","title":"Krumplipüré a szemetes mellett, lejárt alapanyagok – ezt találta a Nébih egy újbudai vendéglőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]