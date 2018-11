Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ad2acab-4b74-43a1-94c7-e769bd0389f9","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Mi kell ahhoz, hogy egy mozgássérült ember önállóan lakhasson, közlekedhessen? Felkészült-e már a magyar társadalom, hogy ezeket biztosítsa nekik? Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat Hruskò Erikával, az Önállóan lakni - Közösségben élni mozgássérülteket segítő érdekvédelmi csoport aktivistájával, aki maga is kerekesszékes és állandó segítségre szorul. Videó.","shortLead":"Mi kell ahhoz, hogy egy mozgássérült ember önállóan lakhasson, közlekedhessen? Felkészült-e már a magyar társadalom...","id":"20181103_Szeretnenk_megmutatni_azt_amit_nem_latnak_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ad2acab-4b74-43a1-94c7-e769bd0389f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fb17ad-c928-4b3c-ae81-3595e5eec801","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Szeretnenk_megmutatni_azt_amit_nem_latnak_az_emberek","timestamp":"2018. november. 03. 16:00","title":"\"Szeretnénk megmutatni azt, amit nem látnak az emberek\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt finn miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy Orbán Viktornak hitet kell tennie a Néppárt által képviselt értékek mellett, vagy pedig el kell hagynia a pártot. ","shortLead":"A volt finn miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy Orbán Viktornak hitet kell tennie a Néppárt által képviselt értékek...","id":"20181103_Ultimatumot_adott_a_Fidesznek_az_Europai_Neppart_listavezetoi_helyere_palyazo_Alexander_Stubb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916bc70a-14c5-4edb-83bd-f228e8143391","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Ultimatumot_adott_a_Fidesznek_az_Europai_Neppart_listavezetoi_helyere_palyazo_Alexander_Stubb","timestamp":"2018. november. 03. 10:20","title":"Ultimátumot adott a Fidesznek az Európai Néppárt listavezetői helyére pályázó Alexander Stubb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead76c60-a5c8-4494-9315-2e85908ba450","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eltűnt egy japán sziget az ázsiai ország észak-keleti partjainál, az Eszambe Hanakita Kodzsima nevű lakatlan szigetet a parti őrség keresi.","shortLead":"Eltűnt egy japán sziget az ázsiai ország észak-keleti partjainál, az Eszambe Hanakita Kodzsima nevű lakatlan szigetet...","id":"20181102_Nyomtalanul_eltunt_egy_japan_sziget_szel_es_jeg_koptathatta_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ead76c60-a5c8-4494-9315-2e85908ba450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d936f81-3474-47e6-8fc1-f36b49bdbf44","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Nyomtalanul_eltunt_egy_japan_sziget_szel_es_jeg_koptathatta_el","timestamp":"2018. november. 02. 15:06","title":"Nyomtalanul eltűnt egy japán sziget, szél és jég koptathatta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötmillió dollár váltságdíjat követel egy kolumbiai bűnbanda a néhai Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író rokonának szabadon engedéséért, akit még augusztus 23-án raboltak el - jelentette be a rendőrség.","shortLead":"Ötmillió dollár váltságdíjat követel egy kolumbiai bűnbanda a néhai Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író...","id":"20181102_Otmillio_dollart_kernek_az_emberrablok_a_nehai_Garcia_Marquez_iro_rokonaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d536a6-a35d-44b2-bef8-8367d4e4eb88","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Otmillio_dollart_kernek_az_emberrablok_a_nehai_Garcia_Marquez_iro_rokonaert","timestamp":"2018. november. 02. 14:32","title":"Ötmillió dollárt kérnek az emberrablók a néhai García Márquez író rokonáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mikor közölhető a köztisztviselővel a felmentés, a felmentési időszak alatt bekövetkezett illetményalap-emelést figyelembe kell-e venni a végkielégítésnél? ","shortLead":"Mikor közölhető a köztisztviselővel a felmentés, a felmentési időszak alatt bekövetkezett illetményalap-emelést...","id":"20181102_Mikor_es_hogyan_lehet_valakit_kirugni_a_kozszferabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01576ed3-2524-4c58-87dc-e46c20af07e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Mikor_es_hogyan_lehet_valakit_kirugni_a_kozszferabol","timestamp":"2018. november. 02. 09:20","title":"Mikor és hogyan lehet valakit kirúgni a közszférából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e863cfe7-f617-4c59-93eb-80a212724614","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Dawn űrszondából is kifogyott az üzemanyag és elvesztették vele a kapcsolatot. ","shortLead":"A Dawn űrszondából is kifogyott az üzemanyag és elvesztették vele a kapcsolatot. ","id":"20181102_A_heten_mar_a_masodik_urszondaja_halt_meg_a_NASAnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e863cfe7-f617-4c59-93eb-80a212724614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2033f9e-94c4-4e36-b2cf-98966b447f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_A_heten_mar_a_masodik_urszondaja_halt_meg_a_NASAnak","timestamp":"2018. november. 02. 12:30","title":"A héten már a második űrszondája \"halt meg\" a NASA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a4173a-1e12-4604-879f-cc0af98fdebf","c_author":"Dobszay János","category":"kultura","description":"Szokatlan titkolózás övezi a legfrissebb színházi statisztikákat. Ami biztos: a nézőszámok – részben az egyre népszerűbb stadion-előadásoknak köszönhetően – tovább nőttek.","shortLead":"Szokatlan titkolózás övezi a legfrissebb színházi statisztikákat. Ami biztos: a nézőszámok – részben az egyre...","id":"201842__szinhazi_legek__taps_rend__stadionok__disz_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58a4173a-1e12-4604-879f-cc0af98fdebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f93f7d-96da-4f30-9a8b-e46f6326705a","keywords":null,"link":"/kultura/201842__szinhazi_legek__taps_rend__stadionok__disz_lett","timestamp":"2018. november. 03. 14:00","title":"Színjáték számokkal: a pénzért és a nézőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32339b55-bc4a-40c1-bb91-b48b9c56daeb","c_author":"Bereczkei Tamás","category":"elet","description":"Masszív közhelyek, szentimentális elképzelések, de felesleges félelmek is övezik a párválasztás világát, noha a tudományos kutatások ezek egy részét ma már tévesnek ítéli. Közülük mutatunk be néhányat.","shortLead":"Masszív közhelyek, szentimentális elképzelések, de felesleges félelmek is övezik a párválasztás világát, noha...","id":"20181102_Amor_nyila_es_az_evolucio_tevhitek_a_parvalasztasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32339b55-bc4a-40c1-bb91-b48b9c56daeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b6f2d9-0646-448b-bd70-928eedebc463","keywords":null,"link":"/elet/20181102_Amor_nyila_es_az_evolucio_tevhitek_a_parvalasztasrol","timestamp":"2018. november. 02. 20:00","title":"Ámor nyila és az evolúció: tévhitek a párválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]