A világhírű énekesnő a magyar fővárost választotta legújabb klipjének forgatási helyszínéül. A videóban több emblematikus helyszín is feltűnik, elkészítésében pedig számos világsztár is közreműködött.

Ellie Goulding, a Love Me Like You Do, valamint a Burn című slágerek előadója Budapesten forgatta legújabb, Close To Me című számának zenei videóját.

A klipben az egyik főszerepet több világsztár mellett a magyar főváros játssza: megjelenik a budai Vár, azon belül a Halászbástya, a Barokk kapu és a Várkert Bazár, valamint a Gellért fürdő is szerepel több jelenetben.