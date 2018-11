Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"083fa13c-a6ee-46aa-ad8a-52a5fd757da3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Iceland reklámját politikai kampánynak ítélték, holott csak az esőerdők védelmére próbálta felhívni a figyelmet.","shortLead":"Az Iceland reklámját politikai kampánynak ítélték, holott csak az esőerdők védelmére próbálta felhívni a figyelmet.","id":"20181114_Taviranyitos_orangutannal_folytatja_a_harcot_a_brit_aruhazlanc_amelynek_karacsonyi_reklamjat_betiltottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083fa13c-a6ee-46aa-ad8a-52a5fd757da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997cd0d4-3229-4a14-8ddd-08f05fb472e4","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Taviranyitos_orangutannal_folytatja_a_harcot_a_brit_aruhazlanc_amelynek_karacsonyi_reklamjat_betiltottak","timestamp":"2018. november. 14. 17:24","title":"Távirányítós orangutánnal folytatja a harcot a brit áruházlánc, amelynek karácsonyi reklámját betiltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutatók megtalálták a sofőr nélküli, teljesen automata autók valódi értelmét: ha ezek a járművek elterjednek, akkor az autóban való szexelés is gyakoribb jelenség lesz. ","shortLead":"Kutatók megtalálták a sofőr nélküli, teljesen automata autók valódi értelmét: ha ezek a járművek elterjednek, akkor...","id":"20181114_Az_onvezeto_autokat_is_a_szex_fogja_eladni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b113ed0-bf64-41ff-922f-0b867e803f5c","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Az_onvezeto_autokat_is_a_szex_fogja_eladni","timestamp":"2018. november. 14. 12:07","title":"Az önvezető autókat is a szex fogja eladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt levele, amelyben a tudós már 1922-ben a Németországban terjedő antiszemitizmusról számol be.","shortLead":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt...","id":"20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0c1acf-712a-4ecd-b998-c6b25c9c6d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","timestamp":"2018. november. 14. 19:03","title":"Sötét idők jönnek – jósolta Einstein a levelében, amit most 11 millióért vett meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A beszélgetést a macedón fél kezdeményezte.","shortLead":"A beszélgetést a macedón fél kezdeményezte.","id":"20181115_nikola_gruevszki_szijjarto_peter_macedon_kulugyminiszter_egyeztetes_kiadatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e06c329-997f-4d97-815a-fcc1927151d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_nikola_gruevszki_szijjarto_peter_macedon_kulugyminiszter_egyeztetes_kiadatas","timestamp":"2018. november. 15. 09:08","title":"Gruevszkiről egyeztetett Szijjártó és a macedón külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea9fe5d-e0c9-4924-af0c-a7de45606e4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arra kérik a költözőket, amiket nem vinnének magukkal, de nem is dobnának ki, ajánlják fel szegény gyerekeknek.","shortLead":"Arra kérik a költözőket, amiket nem vinnének magukkal, de nem is dobnának ki, ajánlják fel szegény gyerekeknek.","id":"20181114_A_koltozeskor_megmarado_targyakat_gyujti_ossze_raszorloknak_egy_ingatlaniroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea9fe5d-e0c9-4924-af0c-a7de45606e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22f63a4-0884-43c4-9734-7e409feca551","keywords":null,"link":"/elet/20181114_A_koltozeskor_megmarado_targyakat_gyujti_ossze_raszorloknak_egy_ingatlaniroda","timestamp":"2018. november. 14. 21:29","title":"A költözéskor megmaradó tárgyakat gyűjti össze rászorulóknak egy ingatlaniroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rigó Csaba az Echo Tv-ben nyugtatta meg a nézőket a közvilágítási botránnyal kapcsolatban. ","shortLead":"Rigó Csaba az Echo Tv-ben nyugtatta meg a nézőket a közvilágítási botránnyal kapcsolatban. ","id":"20181114_A_Kozbeszerzesi_Hatosag_elnoke_az_Eliosugyrol_Ez_egy_felfujt_tema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f64fa9-8742-4dd7-a63f-80407c18bfb9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_A_Kozbeszerzesi_Hatosag_elnoke_az_Eliosugyrol_Ez_egy_felfujt_tema","timestamp":"2018. november. 14. 05:46","title":"A Közbeszerzési Hatóság elnöke az Elios-ügyről: Ez egy felfújt téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A két busz csütörtök délután karambolozott a bajorországi Ammerndorf közelében, 40 ember megsérült.","shortLead":"A két busz csütörtök délután karambolozott a bajorországi Ammerndorf közelében, 40 ember megsérült.","id":"20181115_Ket_busz_utkozott_frontalisan_Nemetorszagban_sok_a_serult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b98f80-e8b6-4a30-ba36-1651d8b04ae8","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_Ket_busz_utkozott_frontalisan_Nemetorszagban_sok_a_serult","timestamp":"2018. november. 15. 16:19","title":"Gyerekeket szállító buszok ütköztek frontálisan Bajorországban, sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285c0e1c-02e9-42e1-828d-6aefdae51e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung jövő év elején adhatja ki a One UI első változatát, amit a piacon lévő készülékek közül több is megkap.","shortLead":"A Samsung jövő év elején adhatja ki a One UI első változatát, amit a piacon lévő készülékek közül több is megkap.","id":"20181114_samsung_one_ui_felhasznaloi_felulet_samsung_galaxy_s8_note8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=285c0e1c-02e9-42e1-828d-6aefdae51e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbf55e6-524e-4bc9-b265-008be7388dd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_samsung_one_ui_felhasznaloi_felulet_samsung_galaxy_s8_note8","timestamp":"2018. november. 14. 10:03","title":"Samsung telefonja van? Jön a vadiúj felület, és lehet, hogy az ön mobilja is megkapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]