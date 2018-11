Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zavartalan a betegellátás az SBO-n a főigazgató szerint, bár azt nem is állítottuk, hogy ez nem így van, csak annyit, hogy a dolgozók késve kapják meg a pénzüket, ezért többen felmondtak.","shortLead":"Zavartalan a betegellátás az SBO-n a főigazgató szerint, bár azt nem is állítottuk, hogy ez nem így van, csak annyit...","id":"20181115_Oroshazi_SBO_ugy_Az_igazgato_szerint_nincs_itt_semmi_latnivalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46b80e6-a2cb-4a82-8b7b-e3cae6271a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Oroshazi_SBO_ugy_Az_igazgato_szerint_nincs_itt_semmi_latnivalo","timestamp":"2018. november. 15. 08:35","title":"Orosházi SBO-ügy: Az igazgató szerint nincs itt semmi látnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78630735-4c3e-4330-a081-360df8cb10f5","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az tukmálja Berzsenyit kamaszokra, aki azt akarja, hogy soha ne legyen közük hozzá. Válasz TGM-nek.","shortLead":"Az tukmálja Berzsenyit kamaszokra, aki azt akarja, hogy soha ne legyen közük hozzá. Válasz TGM-nek.","id":"20181114_TGM_az_utolso_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78630735-4c3e-4330-a081-360df8cb10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4015375d-2638-4a9a-8189-313e7a8a346e","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_TGM_az_utolso_magyar","timestamp":"2018. november. 14. 14:20","title":"TGM, az utolsó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","shortLead":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","id":"20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b62a45a-f2d7-4a1e-80ba-2d6f6d1baccf","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","timestamp":"2018. november. 15. 10:25","title":"Csaló fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Lehetetlen helyzetbe sodródott Theresa May brit miniszterelnök, akinek a Brexit-tervét szinte a teljes brit politikai elit a kukába dobná. Egyetlen esélye lehet: hogy senki nem tud jobbat.","shortLead":"Lehetetlen helyzetbe sodródott Theresa May brit miniszterelnök, akinek a Brexit-tervét szinte a teljes brit politikai...","id":"20181115_brexit_theresa_may_kaosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1284c23f-01b1-4888-8493-b81becf034eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_brexit_theresa_may_kaosz","timestamp":"2018. november. 15. 21:05","title":"Csúcsformában a brit humor: mémek a Brexit végjátékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5a83bf-ccbb-4365-b16e-0c47e4329e5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt az ideje a téligumira való áttérésnek, mutatjuk, hogy mire ajánlott figyelni akkor, ha új, vagy esetleg használt gumit vásárolunk.","shortLead":"Itt az ideje a téligumira való áttérésnek, mutatjuk, hogy mire ajánlott figyelni akkor, ha új, vagy esetleg használt...","id":"20181115_csak_egy_apro_jeloles_megis_nagyon_fontos_gumivasarlaskor_teligumi_hideg_havazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a83bf-ccbb-4365-b16e-0c47e4329e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d312ee8e-e944-405c-b883-ca9e6614f86c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_csak_egy_apro_jeloles_megis_nagyon_fontos_gumivasarlaskor_teligumi_hideg_havazas","timestamp":"2018. november. 15. 06:41","title":"Csak egy apró jelölés, mégis nagyon fontos gumivásárláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két góllal legyőzte Magyarország az észteket a Nemzetek Ligája 5. fordulójában.","shortLead":"Két góllal legyőzte Magyarország az észteket a Nemzetek Ligája 5. fordulójában.","id":"20181115_MmagyarorszagEsztorszag_00__elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c196121-f2d1-4cba-8c0f-314570525c35","keywords":null,"link":"/sport/20181115_MmagyarorszagEsztorszag_00__elo","timestamp":"2018. november. 15. 20:45","title":"Magyarország-Észtország 2-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már eddig is több ezer hallgató bukta el állami ösztöndíjas helyét a magyar felsőoktatásban, de a kormány tovább szigorít.","shortLead":"Már eddig is több ezer hallgató bukta el állami ösztöndíjas helyét a magyar felsőoktatásban, de a kormány tovább...","id":"20181116_Nyolcezer_allami_osztondijasbol_csinalt_fizetos_hallgatot_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a192d11-b82a-4f1d-b922-e7667fc6b0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Nyolcezer_allami_osztondijasbol_csinalt_fizetos_hallgatot_a_kormany","timestamp":"2018. november. 16. 11:03","title":"Nyolcezer állami ösztöndíjasból csinált fizetős hallgatót a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forró téma a mai kormányinfón a Magyarországon bujkáló Nikola Gruevszkii volt macedón miniszterelnök ügye, aki menekültstátusz iránti kérelmet nyújtott be, miután hazájában most kellett volna két évre börtönbe vonulnia. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint ez jogi kérdés, a Fidesz viszont már lényegében megelőlegezte a döntést: a párt szerint olyan politikus kért menedéket, akit egy baloldali kormány – amely mögött Soros György befolyása nyilvánvalóan kimutatható – e pillanatban üldöz és fenyeget. Mit mond Gulyás Gergely? Kövesse velünk.","shortLead":"Forró téma a mai kormányinfón a Magyarországon bujkáló Nikola Gruevszkii volt macedón miniszterelnök ügye, aki...","id":"20181115_Kemenyebb_lesze_Gulyas_a_Fidesznel__Kormanyinfo_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a09813-ea2c-4464-851b-02db33197d05","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Kemenyebb_lesze_Gulyas_a_Fidesznel__Kormanyinfo_percrol_percre","timestamp":"2018. november. 15. 10:43","title":"Újabb 80 milliárd Budapestnek, Gruevszki személyivel jött – Kormányinfó percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]