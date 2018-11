Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottságnak van egy tippje a döntésre.","shortLead":"A Helsinki Bizottságnak van egy tippje a döntésre.","id":"20181120_Helsinki_Szokatlanul_gyorsan_dontottek_Gruevszkirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac06515-04d7-4e5d-8ff9-70bbd084dcf1","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Helsinki_Szokatlanul_gyorsan_dontottek_Gruevszkirol","timestamp":"2018. november. 20. 11:11","title":"Helsinki: Szokatlanul gyorsan döntöttek Gruevszkiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fafa5bba-486b-4ace-8ef4-3e4943d3617f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Többfelé havazott hétfőn Magyarországon, egyes területeken néhány centiméteres hóréteg is kialakult.","shortLead":"Többfelé havazott hétfőn Magyarországon, egyes területeken néhány centiméteres hóréteg is kialakult.","id":"20181119_mesebeli_taj_matra_kekesteto_bukk_bankut_normafa_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fafa5bba-486b-4ace-8ef4-3e4943d3617f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e9584f-bb66-45e2-b0a1-8308b776f387","keywords":null,"link":"/elet/20181119_mesebeli_taj_matra_kekesteto_bukk_bankut_normafa_havazas","timestamp":"2018. november. 19. 12:32","title":"Mesebeli tájat csinált a Mátrából és a Bükkből a havazás – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e496538-ccbb-40d0-8830-765d3fea5339","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A makaói nagydíjon 270-es tempónál repült el az autójával, amely egy állványzatnak csapódott.","shortLead":"A makaói nagydíjon 270-es tempónál repült el az autójával, amely egy állványzatnak csapódott.","id":"20181120_Het_oras_muteten_van_tul_a_nemet_lany_hetvegi_horror_versenybaleset_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e496538-ccbb-40d0-8830-765d3fea5339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f39ff7-805e-4bbf-8536-f5dd82df4d0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_Het_oras_muteten_van_tul_a_nemet_lany_hetvegi_horror_versenybaleset_utan","timestamp":"2018. november. 20. 09:14","title":"Hét órás műtéten van túl a német lány a hétvégi horror versenybaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd95d8d5-1ee7-443d-b2cb-7367877d4085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány villámgyorsan számolta fel a lakástakarék-pénztárak állami támogatását. Varga Mihály pénzügyminiszter ritka súlyos vádakkal illette azokat, akik az utolsó pillanatban kötöttek lakástakarék-szerződést. ","shortLead":"A kormány villámgyorsan számolta fel a lakástakarék-pénztárak állami támogatását. Varga Mihály pénzügyminiszter ritka...","id":"20181120_LTPbeszantas_Nem_tud_leszokni_a_vezetes_arrol_hogy_adoforintokbol_cukorkat_osszon_a_nem_raszorulo_befektetoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd95d8d5-1ee7-443d-b2cb-7367877d4085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b43af3-0c70-444c-a469-f9e34aeb16fa","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_LTPbeszantas_Nem_tud_leszokni_a_vezetes_arrol_hogy_adoforintokbol_cukorkat_osszon_a_nem_raszorulo_befektetoknek","timestamp":"2018. november. 20. 15:22","title":"LTP-beszántás: ”Nem tud leszokni a vezetés arról, hogy adóforintokból cukorkát osszon a nem rászoruló befektetőknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4075e03-d60e-4636-8069-e033d8bf80d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a hosszú indián nyár után máris itt az igazi tél. ","shortLead":"Úgy tűnik, a hosszú indián nyár után máris itt az igazi tél. ","id":"20181119_Zala_megyet_mar_beboritotta_a_ho__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4075e03-d60e-4636-8069-e033d8bf80d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f1f66-8a8a-4460-80ad-c4f766d823f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Zala_megyet_mar_beboritotta_a_ho__fotok","timestamp":"2018. november. 19. 10:06","title":"Zala megyét már beborította a hó – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt macedón miniszterelnök a kormánypárti Magyar Idők szerint politikai menedékjogot kapott. Mit lehet erre mondani? A Kétfarkúak szerint Soros György.","shortLead":"A volt macedón miniszterelnök a kormánypárti Magyar Idők szerint politikai menedékjogot kapott. Mit lehet erre mondani...","id":"20181120_A_Kutyapart_a_Gruevszkiugyrol_Putyint_meg_jo_lenne_befogadni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c726e51c-0cdf-44cf-b3a6-221785b37e21","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_A_Kutyapart_a_Gruevszkiugyrol_Putyint_meg_jo_lenne_befogadni","timestamp":"2018. november. 20. 15:52","title":"A Kutyapárt a Gruevszki-ügyről: Putyint még jó lenne befogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000ed481-4239-438b-9fc1-7a3222f52f26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit redundánsnak tűnik az öltet, de persze van magyarázat.","shortLead":"Kicsit redundánsnak tűnik az öltet, de persze van magyarázat.","id":"20181120_ford_talalmany_lidar_visszapillanto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=000ed481-4239-438b-9fc1-7a3222f52f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20deb93-5e96-4df1-aaa0-9e26337d2de2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_ford_talalmany_lidar_visszapillanto","timestamp":"2018. november. 20. 12:20","title":"A Ford a visszapillantóra bízná, hogy előre is nézzen az önvezető rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8783622-0b4e-4d3d-b155-787bc43791f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Károkról egyelőre nem tudni.","shortLead":"Károkról egyelőre nem tudni.","id":"20181118_Foldrenges_volt_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8783622-0b4e-4d3d-b155-787bc43791f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0779adc-ef34-4100-9912-5f67d37c1424","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Foldrenges_volt_Olaszorszagban","timestamp":"2018. november. 18. 19:32","title":"Földrengés volt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]