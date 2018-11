Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A nyugdíjszakértő szerint az infláció megugrott az év végére, de a jövő évi költségvetésben még nem igazították ehhez a számokat. Ha a kormány nem lép, a nyugdíjasok jövő novemberig hiteleznek az államnak
A lazúrcinege után újabb ritka madár érkezett Magyarországra
Egy rózsás flamingó is nálunk vendégeskedik. Akadnak még hibák a Bethesda őszi újdonságával, az egyiket ráadásul maguk a játékosok idézték elő. Fallout 76: túl sok atomot dobtak le a játékosok, összeomlott a szerver – videó Ferenc pápa terített asztallal várta a nélkülözőket a római Szent Péter-bazilikában tartott legutóbbi vasárnapi miséje után.
Ebéd a szegényekkel, fotó a szakácsokkal Mivel Magyarország a jelentős eltérés korrekciója érdekében nem tett hatékony intézkedéseket, a bizottság most egy felülvizsgált ajánlás elfogadását javasolja.
Európai Bizottság: Nőtt a hiány Magyarországon Kóbor Tamás – alias TomPapa –, egy szombathelyi rokkantnyugdíjas különleges módon hasznosította újra a kormány legújabb nemzeti konzultációs íveit. Nemzeti konzultációba bújt egy szombathelyi nyugdíjas A Google Analytics alapján 17 olyan oldalhoz lehet köze a Defines Public Affairs nevű PR-cégnek, ami ontotta magából a lejárató és álhíreket az Apple-ről, Hillary Clintonról vagy épp Katarról.
Onthatta magából az álhíreket a sorosozós cég, amivel tisztára akarta mosni magát a Facebook Gruevszki ügyében. De azt nem írták meg, hogyan döntöttek, így olvasóinkra bízzuk a döntést.
Ön szerint hogy döntött a hivatal Gruevszki-ügyben? Szavazás