[{"available":true,"c_guid":"4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lovasi András, Menyhárt Jenő, Szűcs Krisztián, Frenk és sokan mások is fellépnek december 10-én az utcán élőkért.","shortLead":"Lovasi András, Menyhárt Jenő, Szűcs Krisztián, Frenk és sokan mások is fellépnek december 10-én az utcán élőkért.","id":"20181123_A_Blahan_a_Blahan__aluljarokoncertet_szerveznek_a_hajlektalanokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95814f9e-e8a9-4ad6-abd5-b4bb5b6e1cdf","keywords":null,"link":"/elet/20181123_A_Blahan_a_Blahan__aluljarokoncertet_szerveznek_a_hajlektalanokert","timestamp":"2018. november. 23. 16:49","title":"„A Blahán, a Blahán” – aluljárókoncertet szerveznek a hajléktalanokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040da187-b978-43a1-9acf-962c92a917a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amerikai mintára, két éven belül – jelentette be Palkovics László. ","shortLead":"Amerikai mintára, két éven belül – jelentette be Palkovics László. ","id":"20181123_Iskolabuszhalozatot_fog_kiepiteni_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=040da187-b978-43a1-9acf-962c92a917a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b6c854-97b1-4f91-8239-207956a9cc0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_Iskolabuszhalozatot_fog_kiepiteni_a_kormany","timestamp":"2018. november. 23. 17:25","title":"Iskolabusz-hálózatot fog kiépíteni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Agyonszúrtak egy 21 éves fiatalt vasárnapra virradóan az ausztriai Innsbruckban, két afgánt vettek őrizetbe gyanúsítottként - közölte a rendőrség.","shortLead":"Agyonszúrtak egy 21 éves fiatalt vasárnapra virradóan az ausztriai Innsbruckban, két afgánt vettek őrizetbe...","id":"20181125_Agyonszurtak_egy_21_eves_fiatalt_Innsbruckban_ket_afgant_orizetbe_vettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1ddd84-d4f6-4b21-ae47-86b3f2b201ee","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Agyonszurtak_egy_21_eves_fiatalt_Innsbruckban_ket_afgant_orizetbe_vettek","timestamp":"2018. november. 25. 12:56","title":"Agyonszúrtak egy 21 éves fiatalt Innsbruckban, két afgánt őrizetbe vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea7d4a3-321c-4bc7-ad75-3772c80bf7d4","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Kétmillió darab ment el eddig a lassan húsz éve megjelent, sportos szabadidő-autók egyik első fecskéjéből a BMW X5-ből. A negyedik generáció elég alaposan átalakítja az eddig róla kialakult képet, de talán, elsősorban pozitív irányba.","shortLead":"Kétmillió darab ment el eddig a lassan húsz éve megjelent, sportos szabadidő-autók egyik első fecskéjéből a BMW X5-ből...","id":"20181123_bmw_x5_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea7d4a3-321c-4bc7-ad75-3772c80bf7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96f8dec-bd84-4549-ae7e-5ea46c9e876b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_bmw_x5_bemutato","timestamp":"2018. november. 24. 14:23","title":"Az új BMW X5 már nem ugyanaz, mint volt és leginkább egy másik BMW miatt - bemutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b33842-11f9-4f79-a53a-443dafda8a8a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181124_Marabu_FekNyuz_Bohocok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b33842-11f9-4f79-a53a-443dafda8a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e81dd7-3ace-4bde-b1b4-ea474695f737","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Marabu_FekNyuz_Bohocok","timestamp":"2018. november. 24. 14:00","title":"Marabu FékNyúz: Bohócok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képzések akkreditálása már decemberben megkezdődhet.","shortLead":"A képzések akkreditálása már decemberben megkezdődhet.","id":"20181124_Nepszava_Fel_labbal_mar_Becsben_van_a_CEU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170a0f70-1b51-42e0-989b-5311023a3bb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Nepszava_Fel_labbal_mar_Becsben_van_a_CEU","timestamp":"2018. november. 24. 18:40","title":"Népszava: Fél lábbal már Bécsben van a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d118832-13f6-4bed-9285-145d265e64a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukránok válaszlépésekkel fenygetőznek, és orosz provokációt emlegetnek.","shortLead":"Az ukránok válaszlépésekkel fenygetőznek, és orosz provokációt emlegetnek.","id":"20181125_Egy_orosz_hatarorhajo_szandekosan_nekiment_egy_ukran_hadihajonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d118832-13f6-4bed-9285-145d265e64a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8a389b-f54d-49a1-b87e-17070b95fe27","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Egy_orosz_hatarorhajo_szandekosan_nekiment_egy_ukran_hadihajonak","timestamp":"2018. november. 25. 15:06","title":"Egy orosz határőrhajó szándékosan nekiment egy ukrán hadihajónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2b8a72-d342-4d93-8d27-71a002f494d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Zala megyei Surdon örökítette meg az MTI fotósa a fenyőkitermelést. ","shortLead":"A Zala megyei Surdon örökítette meg az MTI fotósa a fenyőkitermelést. ","id":"20181123_Fotok_Mar_halomban_allnak_a_karacsonyfak_Zala_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d2b8a72-d342-4d93-8d27-71a002f494d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da053074-aeb5-402c-b42e-e2af3072d37e","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Fotok_Mar_halomban_allnak_a_karacsonyfak_Zala_megyeben","timestamp":"2018. november. 23. 16:41","title":"Fotók: Már halomban állnak a karácsonyfák Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]