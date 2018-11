Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a487e999-7d77-423d-bf88-30008cbb2a7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövedelmi helyzetet, az iskolázottságot és az okostelefon-használatot vizsgálta a MobData nevű kutatócég Kínában. Kiderült, itt éppen fordított a helyzet, mint máshol a világban.","shortLead":"A jövedelmi helyzetet, az iskolázottságot és az okostelefon-használatot vizsgálta a MobData nevű kutatócég Kínában...","id":"20181126_mobdata_felmeres_kina_mobilhasznalat_apple_iphone_huawei_xiaomi_oppo_vivo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a487e999-7d77-423d-bf88-30008cbb2a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d635ebd9-4406-493f-a7c3-3470eca71010","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_mobdata_felmeres_kina_mobilhasznalat_apple_iphone_huawei_xiaomi_oppo_vivo","timestamp":"2018. november. 26. 11:03","title":"Kínában a szegények szaladgálnak iPhone-okkal, a tehetősebbek inkább Huawei-telefonokat használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"L. Simon László korábbi kulturális államtitkár beszélt az áfacsökkentésről, szerinte komoly injekció lenne a kulturális élet szereplői számára, ha a kulturális termékek áfáját 27-ről 5 százalékra csökkentenék.","shortLead":"L. Simon László korábbi kulturális államtitkár beszélt az áfacsökkentésről, szerinte komoly injekció lenne a kulturális...","id":"20181127_Afacsokkentes_johet_a_kulturaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9a8df2-e427-4b4e-a1ca-531e13b7a0b9","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Afacsokkentes_johet_a_kulturaban","timestamp":"2018. november. 27. 09:18","title":"Áfacsökkentés jöhet a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6048d6-b306-4bf0-be6f-33f0752ec5a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OpenSignal nevű független szervezet felmérése szerint már nem igaz, hogy a wifi jobb alternatívát jelent a mobilinternetnél, az 5G pedig végleg le fogja győzni a technológiát.","shortLead":"Az OpenSignal nevű független szervezet felmérése szerint már nem igaz, hogy a wifi jobb alternatívát jelent...","id":"20181126_opensignal_mobilinternet_wifi_internetkapcsolat_adatatviteli_sebesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6048d6-b306-4bf0-be6f-33f0752ec5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8421081c-fb20-4a8d-b181-512f93f7643d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_opensignal_mobilinternet_wifi_internetkapcsolat_adatatviteli_sebesseg","timestamp":"2018. november. 26. 13:33","title":"Ha ezekben az országokban jár, gyorsabb lesz a mobilnete, mint ha wifire kapcsolódna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb neveket jelentett be a fesztivál. ","shortLead":"Újabb neveket jelentett be a fesztivál. ","id":"20181127_A_Foo_Fighters_es_a_Florence__The_Machine_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e3c470-6369-4a49-b11e-18c7a5876478","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_A_Foo_Fighters_es_a_Florence__The_Machine_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2018. november. 27. 11:07","title":"A Foo Fighters és a Florence + The Machine is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy indokolt, szakmai kérdést mert feltenni a nemzetbiztonsági bizottság üléséről távozó fideszes Halász Jánosnak a Hír Tv egyik riportere, amiben a Magyar Idők Gruevszki-cikkét firtatta, a hvg.hu információi szerint másnap távozott a csatornától. Bár a munkaszerződését közös megegyezéssel szüntették meg, tévés forrásaink szerint emiatt az egy kérdésből lett azonnal belső vihar, másnap pedig már be is hívták.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Egy indokolt, szakmai kérdést mert feltenni a nemzetbiztonsági bizottság üléséről távozó fideszes Halász Jánosnak a Hír...","id":"20181126_Feltett_egy_kerdest_a_fideszes_kepviselonek_a_Hir_Vs_riportere_aznap_dolgozott_utoljara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453587a7-fdba-4872-b26f-0ecc870c284a","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Feltett_egy_kerdest_a_fideszes_kepviselonek_a_Hir_Vs_riportere_aznap_dolgozott_utoljara","timestamp":"2018. november. 26. 10:16","title":"Feltett egy kérdést a fideszes képviselőnek a Hír Tv riportere, aznap dolgozott utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meghirdetett tenderen a Porsche Hungária és a Volvo Hungária nyert.","shortLead":"A meghirdetett tenderen a Porsche Hungária és a Volvo Hungária nyert.","id":"20181126_Tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_uj_teherautokat_a_honvedseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7cfdfb-de09-4eba-a329-174f6a23b71d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_uj_teherautokat_a_honvedseg","timestamp":"2018. november. 26. 19:36","title":"Több mint egymilliárd forintért vásárol új teherautókat a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A polgármesternek át kell gondolnia és dolgoznia a tervezetet.","shortLead":"A polgármesternek át kell gondolnia és dolgoznia a tervezetet.","id":"20181126_Ugrott_a_luxusado_Siofokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ef0f46-5d7a-485c-a21c-3f406557425b","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Ugrott_a_luxusado_Siofokon","timestamp":"2018. november. 26. 11:27","title":"Ugrott a luxusadó Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6019dbec-3a63-4812-a065-ba1f42711372","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cégek nyereségnövekedése már a hatodik egymást követő hónapban lassult októberben.","shortLead":"A cégek nyereségnövekedése már a hatodik egymást követő hónapban lassult októberben.","id":"20181127_Merseklodik_a_kereslet_a_kinai_termekek_irant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6019dbec-3a63-4812-a065-ba1f42711372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9b625b-8d65-4252-9439-6f415f367f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Merseklodik_a_kereslet_a_kinai_termekek_irant","timestamp":"2018. november. 27. 08:15","title":"Mérséklődik a kereslet a kínai termékek iránt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]