Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a487e999-7d77-423d-bf88-30008cbb2a7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövedelmi helyzetet, az iskolázottságot és az okostelefon-használatot vizsgálta a MobData nevű kutatócég Kínában. Kiderült, itt éppen fordított a helyzet, mint máshol a világban.","shortLead":"A jövedelmi helyzetet, az iskolázottságot és az okostelefon-használatot vizsgálta a MobData nevű kutatócég Kínában...","id":"20181126_mobdata_felmeres_kina_mobilhasznalat_apple_iphone_huawei_xiaomi_oppo_vivo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a487e999-7d77-423d-bf88-30008cbb2a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d635ebd9-4406-493f-a7c3-3470eca71010","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_mobdata_felmeres_kina_mobilhasznalat_apple_iphone_huawei_xiaomi_oppo_vivo","timestamp":"2018. november. 26. 11:03","title":"Kínában a szegények szaladgálnak iPhone-okkal, a tehetősebbek inkább Huawei-telefonokat használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az eredeti teóriát vesszük, akkor fegyveres katonák őrzik a Föld szélét, nehogy átlépjünk rajta. Van azonban még egy ennél is sokkal viccesebb magyarázat.","shortLead":"Ha az eredeti teóriát vesszük, akkor fegyveres katonák őrzik a Föld szélét, nehogy átlépjünk rajta. Van azonban még...","id":"20181126_laposfold_hivok_milyen_alaku_a_fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799875ed-4b59-42a9-9ac5-1d5ca0d752d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_laposfold_hivok_milyen_alaku_a_fold","timestamp":"2018. november. 26. 09:03","title":"Ez a lapos Földben hívők válasza arra, miért nem esünk le a Föld széléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce7028d-8d0b-414d-9815-141d21d1bec7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mit szólna egy olyan dizájnú járműhöz, ami tökéletesen támogatja az autóban étkezést? Mivel most nem április elseje van, mindez nem is kamu, tényleg létezik.","shortLead":"Mit szólna egy olyan dizájnú járműhöz, ami tökéletesen támogatja az autóban étkezést? Mivel most nem április elseje...","id":"20181126_volkswagen_mcdrive_edititon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce7028d-8d0b-414d-9815-141d21d1bec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053517e4-a79b-4d92-aa86-1fa3c9ef246c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_volkswagen_mcdrive_edititon","timestamp":"2018. november. 26. 17:27","title":"A Volkswagennél megcsinálták a Golf McDrive Editiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyarok korábbi szövetségi kapitánya közös megegyezéssel bontott szerződést az Étoile du Sahel csapatával. ","shortLead":"A magyarok korábbi szövetségi kapitánya közös megegyezéssel bontott szerződést az Étoile du Sahel csapatával. ","id":"20181126_Leekens_maris_lelepett_a_tunezia_csapatatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ddcd84-f732-4ba7-b7d1-75ebcf4b101a","keywords":null,"link":"/sport/20181126_Leekens_maris_lelepett_a_tunezia_csapatatol","timestamp":"2018. november. 26. 20:31","title":"Leekens máris lelépett a tunéziai csapatától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap birtokába került levél szerint az iskolák vezetői „a kancellárok mozgásterének biztosítása érdekében” csak a legszükségesebb esetben köthetnek hosszabb távú szerződést.","shortLead":"A lap birtokába került levél szerint az iskolák vezetői „a kancellárok mozgásterének biztosítása érdekében” csak...","id":"20181126_Nepszava_Nem_koltekezhetnek_a_szakkepzo_centrumok_a_kancellari_rendszer_kiepiteseig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4cd863-aa8e-43fd-836c-c9a134360230","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Nepszava_Nem_koltekezhetnek_a_szakkepzo_centrumok_a_kancellari_rendszer_kiepiteseig","timestamp":"2018. november. 26. 09:02","title":"Államtitkári utasításra nem költekezhetnek a szakképző centrumok a kancellári rendszer kiépítéséig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Forma–1 előszobájának tartott Forma–2-ben folytatja versenyzői pályafutását Mick Schumacher, a hétszeres F1-es világbajnok Michael Schumacher fia.","shortLead":"A Forma–1 előszobájának tartott Forma–2-ben folytatja versenyzői pályafutását Mick Schumacher, a hétszeres F1-es...","id":"20181127_Egyre_kozelebb_a_Forma1hez_Michael_Schumacher_fia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c26de5-5e03-4490-b0c1-4031feadaf64","keywords":null,"link":"/sport/20181127_Egyre_kozelebb_a_Forma1hez_Michael_Schumacher_fia","timestamp":"2018. november. 27. 15:05","title":"Egyre közelebb a Forma–1-hez Michael Schumacher fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bca539-b921-4fb4-b59d-2c76d3fe4d94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ricky Jay lenyűgöző kártyatrükkjeivel mindenkit elkápráztatott, és elég valószínű, hogy ön több filmben is látta.","shortLead":"Ricky Jay lenyűgöző kártyatrükkjeivel mindenkit elkápráztatott, és elég valószínű, hogy ön több filmben is látta.","id":"20181126_Meghalt_a_legnagyobb_buvesz_akit_on_is_lathatott_a_vasznon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23bca539-b921-4fb4-b59d-2c76d3fe4d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0756f63-d9da-4652-90e1-73f3578e5ac2","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Meghalt_a_legnagyobb_buvesz_akit_on_is_lathatott_a_vasznon","timestamp":"2018. november. 26. 11:07","title":"Meghalt a legnagyobb bűvész, aki a kollégáit is lenyűgözte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e860a5-e04f-4f03-89ff-9667f8594163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter a Makó Híradónak beszélt a jövő évi EP-választásról. Budapesten lehet, hogy propagandának tűnik a határvédelem, mondta.","shortLead":"A volt miniszter a Makó Híradónak beszélt a jövő évi EP-választásról. Budapesten lehet, hogy propagandának tűnik...","id":"20181126_Lazarnak_a_kommunistak_es_a_nacik_jutottak_eszebe_Manfred_Weberrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51e860a5-e04f-4f03-89ff-9667f8594163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2ccd7b-54ae-4a03-897b-1e66f5a04bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Lazarnak_a_kommunistak_es_a_nacik_jutottak_eszebe_Manfred_Weberrol","timestamp":"2018. november. 26. 10:13","title":"Lázárnak a kommunisták és a nácik jutottak eszébe Manfred Weberről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]